La seconda settimana del mese sta per prendere il via, cosa aspettarsi dalle prossime giornate per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute? Secondo il presagio degli astri e delle stelle, il passaggio di Mercurio in Gemelli influenzerà le giornate di quasi tutti i segni, per qualcuno positivamente, per altri negativamente. La Luna Nuova avvolge il Leone con i suo influssi caldi e romantici, accendendo i riflettori sull'amore e favorendo i nuovi incontri. Stress e nervosismo per la Vergine. Di seguito l'oroscopo completo della settimana, da lunedì 13 a domenica 19 giugno 2022, per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni astrologiche settimanali dal 13 al 19 giugno 2022

Ariete: Mercurio in buona posizione vi favorisce in ambito lavorativo. Siete creativi e potreste avere delle intuizioni vincenti, non esitate a farvi avanti e parlarne con chi potrebbe aiutarvi a realizzale. La corsa al successo non si arresta, ma il Plenilunio ricco di passione e romanticismo vi spinge anche a girare lo sguardo verso l’amore.

Toro: Mercurio si mostra vantaggioso per quanto riguarda gli affari e gli investimenti. È un buon momento per avviare una compravendita o concludere una contrattazione. In amore potreste mostrarvi eccessivamente gelosi e rischiare di creare distanze tra voi e il partner. La Luna Piena potrebbe rivelarsi faticosa per il fisico, siate prudenti.

Gemelli: quelli che vi attendono sono giorni di grande passione. Il Plenilunio vi avvolge con i suoi influssi sensuali, rendendovi più aperti in amore e favorendo gli incontri. Nel lavoro potrebbero sorgere degli imprevisti, non lasciatevi prendere dal panico. Weekend di relax.

Cancro: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate faticose in ambito lavorativo, dove potrebbe respirarsi un’aria di sfida e rivalità.

State attenti a non cadere nella trappola dei vostri nemici, continuate il vostro lavoro seguendo la solita strategia. Serenità in amore.

Leone: Mercurio vi è amico, grazie alla sua benevolenza la settimana si rivela vantaggiosa per il lavoro e le questioni pratiche. Nel vostro ambiente riuscite a farvi sempre più spazio, acquistando la stima di chi vi circonda.

Il Plenilunio si rivela vantaggioso per l’amore, anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: la settimana inizia in maniera faticosa, Mercurio in aspetto contrastante crea stress e nervosissimo. Dal punto di vista fisico sarà meglio essere prudenti e lo stesso vale per i rapporti con gli altri, dove è meglio evitare i contrasti. Recupero con l’avvicinarsi del weekend.

Bilancia: Mercurio favorisce i contatti con gli altri, è un buon momento per chi desidera fare un’esperienza all’estero o cambiare ambiente. Alti e bassi in amore. La situazione migliora con l’avvicinarsi del fine settimana, ma sarà comunque bene muoversi con cautela.

Scorpione: l’Oroscopo della settimana lascia presagire un inizio a tutto gas.

Le stelle vi favoriscono per quanto riguarda la sfera lavorativa, gli affari, i contatti con gli altri. In amore al contrario potrebbe essere necessario fare un passo indietro e cercate dei chiarimenti.

Sagittario: Mercurio vi provoca, vi sentite agitati e di cattivo umore. Il consiglio delle stelle è quello di frenare la lingua e contare fino a dieci prima di aprire bocca, in particolare per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Meglio l’amore. Ottima la forma fisica.

Capricorno: Mercurio in Gemelli vi spinge a fare della sana introspezione. È il momento di guardarsi dentro e ascoltare i segnali che la vostra anima e il vostro cuore tentano di mandarvi da tempo. Nel lavoro dovete spingere, solo con costanza e determinazione potrete ottenere i risultati sperati.

Acquario: l’oroscopo lascia presagire una settimana interessante per i progetti lavorativi e gli affari. La Luna Nuova favorisce gli incontri e riaccende la passione all’interno dei rapporti di coppia. Per quanto riguarda il fisico invece sarà meglio non sforzarsi troppo e muoversi con cautela.

Pesci: la settimana potrebbe iniziare con sei contrasti in ambito lavorativo. Particolarmente faticoso si riveleranno i rapporti tra genitori e figli, dove potrebbero nascere accesi scontri. In ambito lavorativo è un buon momento, continuate cosi. Weekend romantico e passionale.