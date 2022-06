Mercoledì 15 giugno troveremo sul piano astrale la Luna insieme a Plutone sosteranno nel segno del Capricorno, nel frattempo Saturno risiederà nel domicilio dell'Acquario. Nettuno, invece, permarrà nel segno dei Pesci, così come il Sole assieme a Mercurio continueranno a transitare nell'orbita dei Gemelli. Marte e Giove, in ultimo, rimarranno stabili in Ariete come il Nodo Nord, Venere e Urano resteranno nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno entusiasmante per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Capricorno: suggerimenti in vista.

Un nuovo collega o un affabile superiore potrebbe prendere sotto la sua ala protettiva il segno del Capricorno e, nel corso di questo mercoledì, dargli un prezioso consiglio inerente l'ambiente professionale che condividono, suggerimento che andrà messo in pratica e gelosamente custodito.

2° posto Toro: shopping. La florida disponibilità economica di casa Toro, specialmente dei primi due decani, spingerà presumibilmente i nativi verso l'acquisto di qualche oggetto funzionale alla loro dimora, ad esempio un nuovo divano per il soggiorno o una scrivania per la stanza dei più piccoli.

3° posto Sagittario: armistizio amoroso. Nonostante le previsioni zodiacali non saranno sfavillanti per gli arcieri per ciò che concernerà le vicende affettive, il possibile patto di non belligeranza che riusciranno a stringere con la dolce metà gli varrà ugualmente il podio di questo mercoledì.

L'amore in casa Sagittario, difatti, sta attraversando un periodo alquanto complicato e un sofferto armistizio sancirà una tregua che rasserenerà non poco l'armonia in coppia.

I mezzani

4° posto Leone: a testa bassa. Il tempo dei test e della cura dei dettagli dovrebbe essere terminato, coi nati Leoni che dovrebbero premere il pedale sull'acceleratore nei progetti professionali già a partire da queste ventiquattro ore, così da farsi trovare pronti quando inizierà il sestile marziale d'Aria nel mese di agosto.

5° posto Ariete: collaborativi. La serenità nell'ambiente lavorativo di casa Ariete sarà più che probabile questo mercoledì, grazie soprattutto alla propensione nativa a collaborare di più coi colleghi oltre alla loro predisposizione a un dialogo più pacato e flessibile.

6° posto Scorpione: voglia di tenerezze. Lo scettro delle coccole, spesso appartenente agli amici del Cancro, lo avranno probabilmente i nati dello Scorpione in questa giornata di metà giugno, col segno Fisso che non nasconderà al partner il suo desiderio di lasciarsi travolgere da un mare di tenerezze.

7° posto Vergine: schieramenti. Una pruriginosa questione legata alla famiglia d'origine di casa Vergine potrebbe far sì che i nativi si trovino nella scomoda situazione di doversi, volente o nolente, schierare dalla parte di un fratello o un genitore e ciò, com'è lecito attendersi, andrà irrimediabilmente a scontentare una persona cara.

8° posto Gemelli: perplessi. Qualcosa lascerà straniti i nati Gemelli sul versante sentimentale, soprattutto coloro che vivono una storia duratura, in quanto la controparte assumerà un comportamento ambiguo. Prima di saltare a conclusioni affrettate, però, il segno d'Aria farebbe bene ad attendere la tarda serata, quando il tutto verrà chiarito ed etichettato come falso allarme.

9° posto Bilancia: stand-by. Giornata ideale per prendersi un giorno di ferie dal lavoro, rimandare un appuntamento poco entusiasmante con una nuova conoscenza o procrastinare alcune faccende domestiche, in quanto il segno Cardinale avvertirà probabilmente la necessità di staccare la spina dal tran tran quotidiano.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: impazienti. L'imponente voglia di bruciare le tappe in un flirt sentimentale potrebbe avere l'effetto contrario in questa giornata di primavera, quindi i nati Cancro farebbero bene a evitare l'impazienza come la peste bubbonica se davvero interessati a tale conoscenza.

11° posto Acquario: nemici segreti. La predominanza di valori di Terra unita alle retrogradazioni del duetto Plutone-Saturno metteranno, con ogni probabilità, i nati Acquario nelle condizioni di rendersi conto di chi trama alle loro spalle, soprattutto nella cerchia amicale.

12° posto Pesci: revisioni finanziarie. Far quadrare i conti, specialmente per la terza decade di casa Pesci, potrebbe non essere un gioco da ragazzi questo mercoledì, coi nativi che saranno chiamati a eliminare alcune spese voluttuarie, come l'abbonamento alla pay tv, per evitare sgradite sorprese a fine giugno.