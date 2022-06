Nella settimana dal 13 al 19 giugno troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno del Sagittario (dove si farà Piena martedì 14 giugno alle ore 11:51) ai gradi dei Pesci (dove transita Nettuno), mentre il Sole rimarrà stabile nel domicilio dei Gemelli. Saturno, intanto, proseguirà l'orbita in Acquario, così come Plutone resterà nel segno del Capricorno. Mercurio, inoltre, viaggerà dal segno del Toro (dove stazionano il Nodo Nord, Urano e Venere) ai Gemelli, nel frattempo Giove assieme a Marte continueranno il moto in Ariete.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Sagittario, meno conciliante per Gemelli e Scorpione.

Sul podio

1° posto Cancro: sereni. Eccezion fatta per le stressanti giornate di mercoledì e giovedì, la settimana dei nati Cancro parrà avanzare sui binari di una ritrovata armonia, sia sul piano professionale che amoroso. Riprendendo confidenza con la serenità, il segno d'Acqua riuscirà nuovamente a riporre maggior fiducia nel prossimo futuro e anche le prospettive che si schiuderanno dinanzi ai loro occhi parranno più rosee rispetto alle ultime settimane.

2° posto Leone: sorprese. Le prime due giornate di questa sfavillante settimana felina saranno impreziosite dalla Superluna di Fuoco che tenterà, con tutta probabilità, di spingere i nativi a mettere in campo dinamicità e flessibilità, specialmente se ci saranno degli spostamenti fisici in cui prodigarsi per faccende familiari.

Se il 15 e 16 giugno dovrebbero avanzare sui binari della routine, nelle giornate di venerdì e sabato sarà possibile dover mettere i puntini sulle "i" nel settore professionale una volta per tutte, così da godersi una rinfrancante domenica ricca di sorprese e piacevoli colpi di scena.

3° posto Sagittario: in vena di promesse.

Le faccende amorose degli arcieri, perlopiù per i primi due decani, sono parse risentire nelle ultime settimane di una freddezza sempre più imponente che, come spiacevole conseguenza, ha fatto sì che tra i nativi e il partner non venisse chiarito alcunché. L'inizio e la fine di questa settimana, però, permetterà al segno Mobile non soltanto di lanciarsi in un discorso chiarificatore ma anche di prodigarsi nella promessa di dedicare d'ora in poi maggiori attenzioni alla dolce metà.

I mezzani

4° posto Ariete: stacanovisti. Alla stregua di un robot, il primo segno zodiacale affronterà questi sette giorni con una volitività e uno spirito di sacrificio che farebbero invidia anche a Stachanov. La Luna in felice aspetto il 13, 14, 17 e 18 oltre che il binomio Marte-Giove sui loro gradi, difatti, garantirà al segno di Fuoco una marcia in più nel settore pratico e professionale. L'unico neo, invece, avrà buone chance di essere rappresentato dalla giornata di mercoledì dove la lucidità mentale non sarà ai livelli abituali.

5° posto Acquario: voglia di nuovo. Il quarto segno Fisso, nel corso di questa settimana di fine primavera, sembrerà stancarsi facilmente di avere a che fare con le solite mansioni e le stesse persone ogni giorno.

A tal proposito, soprattutto lunedì e martedì, proverà presumibilmente a smuovere le acque inviando il proprio curriculum vitae nelle aziende dove gli piacerebbe lavorare. Per ricevere una risposta, però, servirà attendere almeno sino ai primi dieci giorni di luglio.

6° posto Bilancia: piedi di piombo. Sfrontatezza e impazienza saranno, c'è da scommetterci, il tallone d'Achille dei nati Bilancia in questa settimana di giugno, specialmente per la terza decade che sembrerà un fiume in piena anche dialetticamente. Già dal 15 giugno, il segno Cardinale parrà iniziare a capire che i migliori frutti settimanali potrà raccoglierli smorzando i lati più arcigni del proprio carattere, quindi avanzando con estrema cautela nei rapporti relazionali.

7° posto Pesci: focus domestico. Il Plenilunio in quadratura aprirà una settimana incentrata perlopiù sul fronte casalingo per il dodicesimo segno zodiacale, coi nativi che saranno impegnati in opere manutentive, acquisti non più rimandabili e riunioni di condominio. Il focus nativo virerà sulle vicende sentimentali a partire dalle prime ore domenicali e, da quel momento, il segno d'Acqua potrà lanciarsi in uno stimolante corteggiamento o divenire esso stesso la 'preda' di uno spasimante.

8° posto Toro: indaffarati. Se sino a giovedì i nati Toro potrebbero dover fare i conti con qualche bega relazionale di difficile risoluzione, a partire da venerdì sembrerà non esserci tempo per recriminazioni o attriti di sorta in quanto gli impegni pratici e lavorativi reclameranno a gran voce la loro attenzione.

Domenica di totale relax.

9° posto Vergine: aut aut. Il tempo delle mezze misure, dei compromessi e della sopportazione vedrà la sua conclusione questa settimana per i nati della Vergine, i quali parranno risultare oltremodo insofferenti a tutto ciò che non gli va a genio e che non riescono proprio a mutare a loro favore. A fronte di ciò, il segno di Terra avrà buone chance di dare un ultimatum a un superiore al lavoro o lanciarsi in un aut aut col partner.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: lavoro flop. Nonostante i liberi professionisti di casa Gemelli non si siano risparmiati in termini di dedizione e di spese sostenute per far avanzare i loro preziosi progetti nel migliore dei modi, nel corso dei primi quattro giorni sarà possibile che i risultati saranno ben al di sotto delle loro aspettative.

Nessuna paura, però, perché la Luna amica in Acquario sostenuta dal pianeta con l'anello li sosterrà da venerdì in poi verso una lenta ma inesorabile risalita lavorativa.

11° posto Scorpione: tabù. Il Nodo Nord e Urano in Toro guarderanno di sguincio Saturno in Acquario portando alla ribalta, per merito anche delle controverse posizioni lunari del 14 e 18 giugno, dei pruriginosi discorsi familiari che i nati Scorpione hanno sinora evitato di affrontare. Nonostante non sarà una passeggiata di salute toccare certe tematiche con un fratello o un genitore, sarà bene che il segno Fisso si armi di coraggio e parli di tali tabù con la persona in questione, ancor meglio se il dialogo avrà luogo domenica.

12° posto Capricorno: check point. Lunedì e martedì saranno, con ogni probabilità, incentrate sulle faccende economiche per i nati Capricorno, i quali saranno chiamati a far quadrare i conti così da non ricevere sgradite sorprese a fine giugno. Da mercoledì in poi, invece, il parterre astrale parrà intimare al segno Cardinale di fare il punto della loro attuale situazione esistenziale provando, pian piano, a tagliare i rami secchi relazionali e, al contempo, a dimostrarsi più concilianti in ambito lavorativo.