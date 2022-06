Sabato 11 e domenica 12 giugno troviamo sul piano astrologico la Luna risiedere nel segno dello Scorpione, nel frattempo Urano, il Nodo Nord, Mercurio e Venere transiteranno nell'orbita del Toro. Plutone, invece, resterà stabile nel segno del Capricorno, così come Saturno continuerà il moto retrogrado in Acquario. Nettuno, in ultimo, proseguirà il domicilio in Pesci come Giove assieme a Marte rimarranno nel segno dell'Ariete e il Sole permarrà in Gemelli.

Oroscopo del weekend favorevole per Toro e Sagittario, meno entusiasmante per Leone e Acquario.

Sul podio

1° posto Toro: al centro dell'attenzione. I riflettori del fine settimana in questione potrebbero essere puntati quasi esclusivamente sui nati sotto il segno del Toro, i quali saranno gli osservati speciali di superiori al lavoro e di talent scout per chi svolge attività sportive a livello agonistico.

2° posto Sagittario: investimenti mirati. Dopo le cantonate monetarie con le quali hanno dovuto fare i conti nei mesi primaverili, i nati Sagittario avranno ottime possibilità di rimettersi in carreggiata in materia di investimenti da sabato pomeriggio in poi. Sebbene le effemeridi risultino particolarmente positive in tal senso, sarà comunque bene che gli arcieri, spinti dal crescente entusiasmo, non facciano il passo più lungo della gamba.

3° posto Capricorno: lavoro a gonfie vele. Le recenti frizioni con colleghi e subalterni parranno lasciare spazio a un clima decisamente più sereno nell'ambiente lavorativo che, come felice conseguenza, permetterà al segno Cardinale di dedicarsi ai progetti in ballo senza doversi continuamente guardare le spalle.

I mezzani

4° posto Vergine: finanze top.

Il settore economico dei nati Vergine sarà, c'è da scommetterci, il favorito dal parterre planetario, col segno Mobile che potrà anche concedersi, nella giornata domenicale, una gratificante sessione di shopping scevra da sensi di colpa.

5° posto Gemelli: stravolgimenti favorevoli. La mente dei nati Gemelli potrebbe non essere troppo lucida in queste quarantotto ore ma tale apparente confusione cerebrale avrà, degli inaspettati risvolti positivi.

Una decisione presa all'ultimo momento o un cambio di programma figlio di un imprevisto, difatti, permetterà al segno d'Aria di scorgere un'allettante occasione sinora sfuggita al loro radar.

6° posto Ariete: dosare le energie. Per trarre il meglio da questo weekend, specialmente sino alla tarda sera di sabato, i nati Ariete dovrebbero riuscire a trovare il giusto bilanciamento tra la voglia di portare a compimento le attività pendenti e lo scarno bottino energetico a loro disposizione.

7° posto Bilancia: nodi al pettine. Il Luminare femminile in seconda casa in opposizione al pianeta rosso farà presumibilmente sì che alcuni nodi vengano al pettine nel ménage amoroso di casa Bilancia, coi nativi che saranno costretti ad affrontarli.

Riuscire ad appianare eventuali contrasti pregressi col partner in soli due giorni sarà complicato, ma ciò non dovrà scoraggiare i nativi a iniziare a lavorarci su.

8° posto Cancro: spaesati. Il periodo che stanno vivendo i nati Cancro, compreso il fine settimana che andranno ad affrontare, potrebbe fargli avvertire la sgradevole sensazione di sentirsi dei pesci fuor d'acqua, specialmente in amore dove sembreranno non essere più sicuri di voler continuare la loro relazione sentimentale.

9° posto Pesci: a tempo debito. Le prime due decadi dei nati sotto il segno dei Pesci, durante queste giornate primaverili, avranno buone possibilità di accorgersi che i tempi non saranno maturi per approfondire una conoscenza affettiva, sebbene tale attesa non durerà ancora a lungo.

Ultime posizioni

10° posto Leone: sfide relazionali. Una massima di Goethe citava "Quelli che non sperano in un'altra vita sono morti perfino in questa" e ciò potrebbe calzare a pennello per descrivere le molteplici sfide relazionali con le quali dovranno fare i conti i felini questo weekend. Il segno del Leone, difatti, sarà chiamato a lasciarsi scivolare addosso qualsiasi manchevolezza altrui così da far 'morire' quella parte caratteriale ancora succube dell'ego e, di conseguenza, sfoggiare già da martedì una versione rivista e corretta di loro stessi.

11° posto Scorpione: amore flop. Se il fine settimana di casa Scorpione fosse una canzone sarebbe senza dubbio "Liar" dei Queen, in quanto il segno Fisso verrà presumibilmente a conoscenza di una menzogna dettale dall'amato bene nei giorni scorsi.

Tale bugia potrebbe scatenare un turbinio di ira e gelosia per i nativi e tale mood bizzoso andrà affievolendosi soltanto dal tardo pomeriggio del 12 giugno.

12° posto Acquario: ricomincio da me. Similmente agli altri segni Fissi, anche l'Acquario in questo periodo sta dovendo fare i conti con diverse delusioni e frizioni derivanti da altre persone. In queste due giornate di metà mese, però, i nativi potrebbero decidere di puntare soltanto su sé stessi, sia che si tratti di fai da te nella loro dimora che di mansioni professionali sinora svolte in team.