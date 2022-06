L'Oroscopo dell'estate è pronto a rivelare come sarà questa stagione, che promette di essere intensa, vivida e soprattutto incandescente. Si prospetta un periodo di rilancio per quei segni che hanno vissuto in malo modo i transiti invernali e primaverili. A partire dal 21 giugno il Sole sarà in Cancro e questo accentuerà la voglia di stare con le persone care, frequentare gente positiva e aprirsi alla quotidianità. Tra il 23 giugno e il 22 agosto l'estate si intensificherà ancora di più, tirando fuori in molti la voglia di divertirsi e di puntare al massimo, senza temere i passi falsi.

La situazione generale metterà a dura prova il portafogli, ma non la creatività.

Sul finire dell'estate, invece, il Sole transiterà nella Vergine portando a un graduale ritorno alla quotidianità, che però potrebbe variare per alcuni segni zodiacali. Fatta questa premessa, andiamo a leggere l'oroscopo estivo e le posizioni in classifica, senza dimenticare che ognuno può essere influenzato anche dall'ascendente.

Oroscopo estivo, i primi in classifica

1° posto - Cancro - L'estate riparte con il Sole nel vostro segno e finalmente potrete riprendervi. La prima parte dell'anno è stata molto dura, avete speso fin troppo denaro e forse avete subito dei blocchi professionali o siete stati male fisicamente.

Molto probabilmente ci sono stati degli eventi o delle discussioni in famiglia. Da quando il Sole vi bacerà inizierete a sciogliervi e a fare dei cambiamenti consistenti. Nella sfera lavorativa otterrete maggiore sprint e potrete anche battere cassa. Tra luglio e agosto avrete voglia di stare con i vostri affetti e di svagare la mente il più possibile.

Guadagnerete terreno e punti preziosi. Vi sentirete protetti e ben voluti. Chi lavora potrebbe ricevere apprezzamenti e intraprendere nuovi sbocchi professionali. Leggete di più e non trascurate l'attività fisica.

2° posto - Pesci - La prima parte dell'anno vi ha dato parecchio filo da torcere perciò durante l'estate avrete soltanto voglia di prendere ogni cosa alla leggera.

Attenzione a non lasciarvi tentare dalla voglia di strafare e rimandate ogni preoccupazione finanziaria all'autunno prossimo. Godetevi queste bollenti giornate. L'amore magari non sarà al centro dei vostri pensieri, però avrete voglia di stare in compagnia di un bel libro o film romantico. Spazio alle uscite in buona compagnia e alle serate all'aria aperta. Sarà per lo più una stagione di riscoperta interiore. Potrete riflettere sulla vostra vita e sulle persone che vi hanno fatto parte. Gli incontri e gli eventi memorabili non mancheranno, ma cercate di non esagerare con le spese perché il prossimo autunno/inverno si prevede durissimo. Cercate di spegnere le preoccupazioni e lasciatevi andare, ma non trascurate l'alimentazione e il buon sonno.

3° posto - Leone - Preparatevi ad un'estate ruggente e spigliante. Brillerete in maniera incredibile, specie quando il Sole entrerà nel vostro domicilio. Celebrazioni, famiglia, inviti, incontri, vacanze, vi attendono dei mesi indimenticabili. Dopo un periodo di difficoltà, ecco che potrete aprirvi verso nuovi orizzonti e rimodellare le vostre idee sull'amore e sulla professione. Chiaramente se qualcuno non funziona è perché necessita di un rinnovamento e per fortuna non sarete più così ostinati da voler provare i medesimi percorsi. Sia le coppie che i cuori solitari, faranno innamorare qualcuno/a che non riuscirà a togliervi lo sguardo di dosso. Sarete del giusto mood per scuotere la vostra quotidianità e proporre uscite.

L'affetto dei vostri famigliari triplicherà e riceverete delle sorprese emozionanti. Tornerete a sorridere, così come non facevate da un bel po'.

4° posto - Vergine - Buon'estate buon recupero generale. Dopo un pesante avvio dell'anno, ecco che la situazione astrologica si ripianerà. Uscirete fuori dal tunnel e riemergerete dal fondale. Quello che conta nella è sapersi rialzare. Si spera che abbiate imparato tante cose da questa brusca caduta che avete affrontato. L'amore di coppia sarà sfavillante e chi sogna di mettere su una famiglia, ecco che avrà dei mesi altamente fertili. I cuori solitari avranno maggiori chance di fare colpo su una certa persona e vivere una stagione di passione e rigenerazione totale.

Se possibile, partite per le vacanze perché avete davvero bisogno di un nuovo inizio e di allontanarvi da quelle cose che vi hanno tormentato per lungo tempo. Non scordate mai e poi mai la protezione solare.

Previsioni astrologiche dell'estate 2022: i segni stabili

5° posto - Gemelli - L'estate filerà serenamente e vi regalerà qualche colpo di scena gradevole. Chi vive nei pressi delle località turistiche, dovrà fare molta attenzione alla propria salute perché l'autunno e l'inverno prossimo saranno veramente particolari. Se possibile, cercate di uscire nelle ore poco trafficate. Avrete qualche problema domestico, ma niente di irrisolvibile. Chi lavorerà, verrà premiato per l'impegno profuso e potrà incrementare la produttività.

Chi sta valutando un mutuo o un certo investimento, dovrà cercare di essere più lungimirante. Non entrate nel panico non appena leggerete notizie pessime. Più frutta e verdura di stagione e non esponetevi troppo al sole. Via libera alle passeggiate sulla battigia e alle lunghe chiacchierate in buona compagnia. Possibili eventi o inviti. Evitate i tradimenti estivi, se siete in coppia cercate di rispettare il vostro partner.

6° posto - Bilancia - In questa stagione estiva la vostra vita prenderà una piega inaspettata. L'amore potrà rilanciarsi, ma molto dipenderà da voi. Eventuali distanze potranno essere colmate e potrete gettare le fondamenta di quel nuovo progetto che vi frulla in testa da un sacco di tempo.

Una persona del Cancro vi starà accanto e accetterà eventuali proroghe. Nella sfera professionale le cose procederanno alla solita maniera, ma l'oroscopo estivo preme affinché vi godiate un po' di sano riposo. Sarete più loquaci del consueto e questo potrebbe aiutarvi nel creare legami duraturi. Qualcuno sarà in partenza, altri traslocheranno. Le stelle promettono felicità e passione. Agosto sarà davvero intenso e farete le ore piccole, prendendovi una pausa dal lavoro o dallo studio.

7° posto - Scorpione - Preparatevi a vivere una stagione ricca di benedizioni anche se alcune giornate saranno fiacche e spossanti a causa dell'eccesivo caldo. Ci saranno dei cambiamenti interessanti e che potrebbero farvi vivere una nuova vita.

Dopo un lungo periodo di stress, ecco che avrete modo di voltare pagina. Dovrete rivedere le vostre finanze e gli affari. Non sarà da escludersi una bella entrata che ripianerà eventuali debiti. Se finora avete vissuto con la cinghia stretta al massimo, potrete allentare e respirare a pieni polmoni. Revisioni o visite mediche per alcuni nativi di questo segno, ma l'estate favorirà la ripresa interiore e spirituale. Prenderete parte a processioni, sagre, concerti. Una bella gita al mare vi saprà ridonare l'entusiasmo e il sorriso. Più frutta e verdura stagionale, ma diffidate dei cibi fast food e industriali.

8° posto - Acquario - I soldi scarseggiano e i problemi aumentano, per questo motivo potreste dover fare delle rinunce.

Andrà molto meglio ad estate inoltrata, anche perché potreste avere ancora delle spese ingenti da sostenere. Considerate di intraprendere una nuova attività lavorativa oppure passate al vaglio delle soluzioni creative. Il cambiamento sarà dietro l'angolo in quanto dal 24 agosto Urano sarà retrogrado in Toro. Cercate di spendere in maniera saggia e di fiutare l'affare giusto. Le faccende di cuore, sia single che coppie, avranno i loro giorni buoni e altri meno buoni. La distanza o una bugia svelata, potrebbe far scoppiare un legame. In questi pomeriggi estivi cercate di fare attenzione ai colpi di calore. Dedicatevi a qualche hobby rigenerante.

L'oroscopo dell'estate, gli ultimi classificati

9° posto - Capricorno - Possibili discussioni con i vicini in questa estate che si rivelerà caotica e soffocante per molti nativi di questo segno.

La parte più pesante potrebbe emergere tra giugno e luglio. Agosto sarà significativo e permetterà un recupero generale. L'amore di coppia avrà i suoi alti e bassi, ma in linea generale procederà tutto come sempre. Chi è pronto ad una convivenza o sta per allargare la famiglia, vivrà dei mesi a dir poco emozionanti e indimenticabili: filmate il tutto. Coloro che sono single da poco, potranno rinnamorarsi di nuovo anche se sarebbe meglio vivere alla giornata. Curate sempre l'alimentazione e siate più selettivi con il cibo. La salute va preservata sempre, spesso si tende a sottostimarla credendosi invincibili. Molto importante sarà anche il tempo che avrete modo di passare con la famiglia e le persone squisite.

Pettegolezzi e novità in arrivo.

10° posto - Toro - L'estate, per voi, sarà il periodo migliore per un'introspezione. Avrete necessità di riflettere su degli accadimenti e potreste sentirvi soffocare. Chi ha perso un punto di riferimento, non riuscirà a starsene da solo e vorrà uscire in continuazione. Coloro che dovranno lavorare, accumuleranno tanto stress ma ne varrà la pena perché potrebbe arrivare una promozione nel prossimo autunno. Cercate di ritagliarvi dei momenti per voi stessi e non trascurate i vostri affetti. Dal 5 luglio Marte entrerà nel vostro segno. Aria di innovazione e passione. Sfruttate questa stagione per studiare delle strategie e dei nuovi approcci da adottare. Non sottovalutatevi mai, nemmeno qualora delle situazioni dovessero complicarsi.

11° posto - Sagittario - Questa prima fetta dell'anno vi è andata pure troppo bene ed ecco allora che, per effetto della cosiddetta 'regressione verso la media', avrete un'estate piuttosto spenta. Tutto potrebbe andarvi storto, perciò cercate di fare molta attenzione. Potreste sentirvi poco in forma mentalmente e fisicamente, in genere il caldo non vi fa bene. Cercate di rimanere a casa il più possibile ed evitate di esporvi al sole nelle ore più nocive. Curate l'alimentazione, prediligendo i cibi di stagione. Non risparmiate a discapito della qualità! Coloro che soffrono di emicranie o dolori articolari, avranno tregua se seguiranno una sana abitudine. Attenzione al portafogli e alla guida.

12° posto - Ariete - L'estate vi porterà a volare basso anche perché i problemi finanziari saranno troppi e dovrete cercare di recuperare denaro. Vi attende un autunno pieno di cambiamenti, ma se saranno positivi o negativi dipenderà da come vi muoverete in questa calda stagione. La voglia di lavorare sarà pari a zero, mentre l'amore di coppia potrebbe vivere un conflitto. Chi è single vivrà delle passioni occasionali senza impegnarsi, e va bene così, anche se alcuni preferiranno starsene per conto proprio a leccarsi le ferite di una recente rottura.