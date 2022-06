La prima settimana d'estate ha ufficialmente inizio e si apre un periodo costellato di grandi evoluzioni e cambiamenti, ad annunciarlo l'Oroscopo dal 20 al 26 giugno. Il Sole entrerà nella casa del Cancro, scaldando le note interiori e portando a galla la voglia di avventurarsi in nuovi percorsi. Il 23, Venere transiterà nei Gemelli e permetterà di rifiorire e di vedere la luce in fondo al tunnel. Tutti questi transiti astrali accentueranno l'indipendenza, la creatività ed anche la passione, che aiuterà molto a raggiungere dei traguardi professionali o ad avviare nuove attività.

C'è chi avrà voglia di evadere e chi, invece, avrà difficoltà finanziarie da affrontare. Amore, salute, soldi, relazioni interpersonali e professione, in seguito troverete le previsioni astrologiche settimanali del vostro segno.

L'oroscopo della settimana fino al 26 giugno 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete - Settimana di analisi e approfondimento. I liberi professionisti potrebbero avere a che fare con dei movimenti finanziari importanti. Questi non sono tempi migliori per ottenere prestiti o mutui, sarà bene aspettare che le acque si calmino. In arrivo esami, prove da sostenere o delle operazioni, questa settimana risulterà favorevole per l'avvio delle terapie o di una dieta. Un famigliare oppure una persona che conoscete potrebbe chiedervi un favore particolare.

Nella vita è importante dare e non pretendere sempre troppo. Programmate un viaggio da fare prossimamente o una bella gita fuori porta nel weekend, giocando d'anticipo vi sarà possibile risparmiare e avere ogni cosa sotto controllo. Se già non lo fate, incrementate l'introito di acqua giornaliera perché l'estate richiede maggiore idratazione.

Un po' di sana attività fisica, anche di 20 minuti, vi renderà più in forma e forti. Incontri per i cuori solitari.

Toro - Fino al 22 Venere sarà con voi, perciò fareste bene a premere il piede sull'acceleratore e concludere qualcosa in più. Non procrastinate e non sottovalutatevi. Delle letture indicate vi aiuteranno a distrarre la mente dai problemi che state vivendo in questo periodo.

Sono stati due anni difficili, ma cercate di non abbassare la guardia. Lasciarsi tentare da ciò che fa la massa, è facile, tuttavia non significa che sia la cosa più saggia da fare: seguite solamente il vostro istinto. Nel weekend la passione sarà alle stelle e voi sprizzerete fascino da tutti i pori. Chi è solo avrà compagnia e si divertirà. Non sottovalutate delle amicizie che potrebbero nascere in queste giornate di inizio estate. Nella professione sarà bene mettere da parte l'orgoglio e lavorare a testa bassa. Offerte da cogliere al volo, ma occhio alla qualità!

Gemelli - Il Sole si prepara a lasciarvi e a transitare nel Cancro, ma le prime giornate vi saranno di grande utilità nel capire che cosa volete fare nei prossimi mesi.

Forse siete indecisi o confusi. Magari il partner non vi offre le giuste attenzioni oppure il lavoro non vi appaga. Urge un cambio di routine, anche una piccola modifica potrà restituirvi quell'entusiasmo che tanto cercate. Evitate di fare le ore piccole e sinceratevi di dormire bene la notte. Una bella passeggiata tra la gente, in queste prime sere d'estate, vi saprà rilassare e restituire il buon umore. Una persona vi farà degli onesti complimenti, segno che state facendo bene. Possibili fastidi alle corde vocali o alle vie respiratorie, una capatina dal medico vi saprà aiutare. Bevete più acqua e non trascurate la frutta e la verdura di stagione. Soldi in uscita, affari in arrivo.

Cancro - Ha ufficialmente inizio il vostro compleanno, dal giorno 21 giugno il Sole entrerà nella vostra casa.

Siete portatori di estate, sentimenti, famiglia e amore. In questo periodo siete stati così indaffarati che avete avuto poco tempo per voi stessi. Chi ha dei figli, lavora e allo stesso tempo si occupa delle pulizie di casa, sta avendo difficoltà a destreggiarsi con tutto. Valutate l'idea di chiedere un aiuto oppure vedete se è possibile delegare qualcosa. Una soluzione si trova sempre, basta sedersi e riflettere sul da farsi. La vostra concentrazione subirà un bel boost quando il Sole entrerà nel vostro segno. Tutto si farà più limpido e facile. Cambiamenti all'interno della routine, vi siete stufati del solito tran tran. Possibili partenze o arrivi, c'è chi riceverà un invito e chi finalmente esaudirà un sogno.

Soldi in entrata per i liberi professionisti che danno il 150% nel proprio lavoro e non si lasciano abbattere dai contrattempi. Cercate di dormire almeno 8 ore e di non dimenticare mai e poi mai la protezione solare.

Previsioni astrologiche della settimana al 26 giugno: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone - Voglia di evadere dalle solite routine e questioni familiari o lavorative. Da tempo le cose non stanno andando come sperato, ma in questa settimana fino al 26 giugno sarà possibile respirare e rinascere. Rivoluzione in corso. Avvertirete l'energia cosmica attorno a voi e potrete concludere qualcosa in più. Chi è rimasto scottato da una storia d'amore finita male, finalmente riuscirà a voltare pagina e ad accettare inviti o appuntamenti.

Non saranno da escludersi dei colpi di fulmine oppure delle dichiarazioni romantiche. Nel weekend la vostra anima si sentirà rigenerata. La solfa cambierà e vi immergerete nel mood estivo. Programmate le vacanze e, se proprio volete risparmiare, puntate alla bassa stagione. Scegliete delle zone lontane dal caos centrale e vagliate delle nuove occasioni. Non ponetevi freni e partite.

Vergine - Settimana più che valida per provare cose nuove. Le stelle prometteranno novità lavorative per chi ha un'attività in proprio. Coloro che sono disoccupati da tempo, potranno ripartire anche a part-time. Mettetevi in gioco, non fate troppo gli schizzinosi perché il successo si raggiunge partendo da zero. Se preferite starvene imbracciati, in attesa del miracolo, allora la vostra vita rimarrà la stessa di sempre.

Se davvero volete un miglioramento, dovrete rimboccarvi le maniche e perfezionarvi di continuo, accettando eventuali critiche costruttive. Senza feedback non si può avanzare verso la perfezione! Chi è in pensione oppure è fermo, rischierà di abbandonarsi all'apatia, ma l'estate promette grandi movimenti e viaggi. Salute in ripresa, cercate di alimentarvi bene e di respirare aria sana e pulita.

Bilancia - In questo periodo molti di voi stanno dando il 150% per sbarcare il lunario, per terminare un certo lavoro in tempo o per star dietro alla famiglia. La vostra vita è cambiata in questo lungo anno, ma molte cose si evolveranno prossimamente. Se in bene o in male, dipenderà da voi. L'amore risulterà più slanciato, l'estate favorirà le coppie che si amano e quelle che hanno in cantiere dei progetti consistenti.

La professione potrà ripartire, seppur con lentezza. Chi cerca un'occupazione potrà accettare un certo incarico e trovare respiro. Coloro che studiano, avranno poca voglia di farlo e rischieranno di sentirsi poco bene in periodo di esami. L'oroscopo invita a prendersi cura dell'organismo, mangiando cibi freschi e casalinghi. L'introito di acqua andrà aumentato: non eccedete con la caffeina e il sale.

Scorpione - In questa settimana procederete spediti come un razzo. L'estate vi porta a sbocciare in tutta la vostra magnificenza. Chi è in pensione o è disoccupato, avrà molte cose di cui occuparsi. La casa necessiterà di riparazioni e pulizia, per cui organizzatevi per tempo e non riducetevi all'ultimo secondo.

Serate fresche e in compagnia dei vostri cari. Lo stress sarà un lontano ricordo e potreste anche meravigliarvi davanti alla visione della natura. Via l'agitazione e l'insonnia, a livello salutare starete meglio. Chi sta combattendo una battaglia interiore, avrà una tregua e qualche sorriso in più. La carriera risulta essere in primo piano. C'è chi sta aspettando una promozione e chi un aumento della paga, le stelle promettono successo.

Oroscopo settimana prossima: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario - Trascorrete del tempo di qualità con i vostri amici e familiari che sono stati trascurati durante gli ultimi mesi. Ancora state cercando di 'sbollire' ciò che vi è accaduto, ma siete un segno inarrestabile e che non si lascia frenare da nessuno.

Durante la stagione estiva collezionerete dei ricordi importanti, ma dovrete dare il massimo in quest'ultima parte di giugno. Il Sole in Cancro potrebbe infastidirvi e comportare problemi fisici. Voglia di fare le ore piccole e di lasciarsi andare alle abitudini più sconsiderate: resistete! Periodo traballante per l'amore e gli incontri.

Capricorno - Settimana interessante e piena di spunti. Il Sole in Cancro potrebbe infastidirvi, ma anche portarvi verso nuovi orizzonti. Chiaramente, se resterete seduti sul divano in attesa che arrivi qualcuno a scuotere la vostra monotonia, non succederà niente. Quindi datevi da fare e reinventatevi. Chi lavora e non riesce a vedere maggiori introiti, allora dovrà rinnovare per non fallire.

Occasioni interessanti per coloro che si sono impegnati a diffondere i propri curriculum e a proporsi per svariati impieghi. Qualcuno/a sta attraversando un periodo triste e sconsolante, ma la luce in fondo al tunnel si inizierà a intravedere e potrete venirne a capo. Non smettete mai di studiare e imparare, la curiosità vi porterà al successo. Una persona vorrà confidarvi qualcosa, ascoltatela e trovate del tempo per lei/lui. Incontri per i single nel weekend.

Acquario - Periodo problematico per i soldi. Ci sono state fin troppe uscite e poche entrate. Forse avete subito delle perdite importanti, ma l'oroscopo settimanale porta sollievo e soluzioni. Attorniatevi di persone comprensive e di mente aperta. Frequentare soggetti pessimisti e sputa-sentenze non farà altro che intossicarvi la quotidianità. Cercate di migliorarvi con pazienza e senza lenire la vostra autostima. Se sentite di avere delle carenze, allora provvedete a colmarle. Ogni problema ha una soluzione a portata di mano! Nel lavoro le idee non mancano, ma siccome mancano appoggi e soldi, state procrastinando. Cercate di concretizzare. In casa e in famiglia avrete molte cose di cui occuparvi, non sforzatevi e ridistribuite gli impegni nell'arco della settimana, senza ridurre tutto all'ultimo minuto. Possibili telefonate o visite nel weekend. Amore KO!

Pesci - Vi attende una settimana profumata di estate, sorrisi e voglia di darsi da fare. Siete un segno pieno di buone capacità, ma tendete a sminuirvi a discapito della vostra autostima. Mettetevi di più in risalto. In amore sarà possibile ripartire con il proprio partner. Chi è single dovrebbe uscire di più anche se, forse, il lavoro non lo consente. Organizzatevi al meglio e, se necessario, alzatevi un po' prima del consueto. Potreste apprendere dei pettegolezzi interessanti e aprirvi a confidenze. Per i liberi professionisti si prospetta una bella entrata finanziaria, finalmente! Un nuovo lavoro o un certo impegno familiare potrebbe riaccendere quella passione che avete soppresso per molto tempo. Vi attende un'estate movimentata e divertente, non ve la scorderete! Tempo di bilanci generali. Mettere le cose nero su bianco vi aiuterà a riordinare il vostro caos mentale.