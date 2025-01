Nell'oroscopo della giornata di martedì 28 gennaio, il pianeta Mercurio si sposterà nel segno zodiacale dell'Acquario, dando una marcia in più al lavoro del segno d'Aria, oltre che nuove promettenti entrate, al contrario, per il Leone potrebbero esserci alcune tensioni sul fronte lavorativo. I Gemelli saranno piuttosto esigenti, mentre i Pesci avranno ancora molto da condividere con il partner.

Previsioni oroscopo martedì 28 gennaio 2025 e classifica

Ariete: questo martedì di gennaio vi regalerà buone notizie in ambito lavorativo. Mercurio si sposterà nel segno dell'Acquario, e vi permetterà di riorganizzare le vostre idee ed essere più efficienti in quel che fate.

Sul fronte amoroso ci sarà ancora qualche tensione con il partner, ma presto potrete godere di un rapporto migliore. Voto - 7️⃣

Toro: vi avvierete verso una fine del mese meno convincente in campo lavorativo. Il passaggio di Mercurio in quadratura potrebbe portare alcune difficoltà da affrontare con calma e organizzazione. In amore continuerà il periodo di benessere tra voi e il partner, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Se siete single sarà un periodo interessante per fare nuove conquiste. Voto - 8️⃣

Gemelli: secondo l'Oroscopo, sarete sempre più esigenti nei confronti del partner. Questo cielo non sarà così clemente verso di voi, e chiedere troppo alla vostra anima gemella potrebbe soltanto causare ulteriori problemi al vostro rapporto, fino a causare una spaccatura.

Sul posto di lavoro invece, potrebbe essere il momento di riprendere alcuni progetti rimasti in sospeso, ora che Mercurio si trova in trigono dal segno amico dell'Acquario. Voto - 6️⃣

Cancro: ora che Mercurio non si trova più in opposizione, sarete più lucidi e attivi sul fronte professionale. È arrivato il momento di riorganizzare le vostre idee, e cercare di risalire la china con progetti di più ampio respiro.

In amore la Luna in quadratura potrebbe causare qualche incomprensione, ciò nonostante, potrete contare su Venere in buon aspetto per cercare di mantenere un buon equilibrio nel vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Leone: qualcosa potrebbe apparirvi meno chiaro al lavoro nel prossimo periodo a causa del pianeta Mercurio in opposizione.

Continuerete a dare del vostro meglio per i vostri progetti, ma non sempre sarà possibile mettere insieme progetti di qualità. In campo amoroso l'intesa con il partner sarà ancora molto buona: attenzione soltanto a non riversare con violenza i vostri problemi alla persona che amate. Voto - 7️⃣

Vergine: perderete un po’ di terreno in ambito lavorativo ora che Mercurio non si trova più in trigono. Di contro, potrete ancora contare su Marte in sestile per portare a termine con successo le vostre mansioni, dovrete soltanto dimostrare maggior fermezza nelle vostre idee. In amore sarete aiutati dalla Luna in questo periodo, ma con Venere ancora in opposizione, non aspettatevi momenti estremamente romantici.

Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali in rialzo per quanto riguarda il lavoro. Il pianeta Mercurio si troverà in trigono dal segno amico dell'Acquario, e vi darà buone occasioni per risalire la china e gestire al meglio le vostre mansioni. Per quanto riguarda i sentimenti, questo martedì di gennaio non sarà particolarmente appagante a causa della Luna in quadratura. Cercate di avere maggiore pazienza verso il partner. Voto - 7️⃣

Scorpione: settore professionale in calo nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. A partire da questo martedì, Mercurio si troverà in quadratura, e potrebbe rallentarvi un po’ nello sviluppo delle vostre mansioni. Continuate a impegnarvi al massimo. Avrete ancora Marte e Nettuno a disposizione per mantenere la qualità nei vostri progetti.

In amore continuerete a essere adorabili nei confronti del partner, grazie alla Luna e Venere favorevoli. Voto - 8️⃣

Sagittario: questo martedì di gennaio si rivelerà abbastanza interessante per i vostri progetti professionali. Vi sentirete più abili in quel che fate, con le idee giuste per mettere insieme un ottimo lavoro, di cui andare fieri. In amore continuerete a essere poco stimolati in quel che fate a causa di Venere. La risoluzione di alcuni problemi sentimentali potrebbe richiedere ancora del tempo. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale estremamente convincente in questo periodo per voi nativi del segno. Sarete romantici nei confronti del partner, e anche voi single saprete come trattare al meglio la vostra fiamma.

Sul posto di lavoro il sostegno di Mercurio verrà meno, e con Marte in opposizione potrebbero emergere sfide da affrontare con determinazione per mantenere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Acquario: l'arrivo di Mercurio nel vostro segno zodiacale sarà una manna dal cielo per voi secondo l'oroscopo. Avrete una marcia in più in quel che fate, e potrebbero arrivare nuove opportunità economiche da gestire con attenzione per migliorare la vostra posizione. In campo sentimentale sarà un bel periodo per la vostra relazione di coppia, maturo, ma non esageratamente romantico. Voto - 9️⃣

Pesci: configurazione astrale che avrà ancora molto da offrirvi in ambito sentimentale. Questo cielo sarà ancora molto convincente, regalandovi una relazione di coppia amorosa e soddisfacente. Sul posto di lavoro potreste avere a che fare con progetti poco stimolanti, ciò nonostante cercherete sempre di fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣