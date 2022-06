L'oroscopo di venerdì 17 giugno avrà in serbo una giornata ricca di novità. Gli astri avranno un forte impatto sulle decisioni dei segni zodiacali, soprattutto in ambito romantico, lavorativo e sociale. Ci sarà chi sarà tutto preso dai propri sogni e chi tenterà di conquistare la persona amata.

Stando alle previsioni astrologiche, Cancro, Scorpione e Pesci si lasceranno andare alle loro emozioni, mentre Ariete, Vergine e Sagittario proveranno ad assumere un atteggiamento più controllato. Gemelli, Leone e Capricorno saranno molto ambiziosi, al contrario di Toro, Bilancia e Acquario che vorranno solo un po' di serenità

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 17 giugno.

Previsioni astrologiche di venerdì 17 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: manterrete il sangue freddo, anche davanti alle situazioni più complesse. Sarete determinati a portare i vostri compiti e a far ragionare chi si comporterà in modo avventato. Vi rivelerete precisi sul posto di lavoro, ma userete lo stesso ordine anche nella vita privata. Potrebbe essere il momento giusto per inserire un tocco di novità.

Toro: il caldo eccessivo vi spingerà a prendervi una pausa. Avrete bisogno di staccare la spina dai vostri impegni quotidiani e di concentrarvi solo sulle cose positive. Darete libero sfogo alla vostra creatività, in modo da poter personalizzare la quotidianità. Le persone che vi saranno accanto non vedranno l'ora di condividere momenti preziosi.

Gemelli: vorrete essere i migliori in tutto quello che farete. Non sopporterete le critiche, soprattutto quelle che vi metteranno in cattiva luce agli occhi del capo. Vi ritaglierete il vostro angolino prezioso, provando a trovare uno spazio in cui dar voce alle vostre opinioni. Alcuni tra gli amici più stretti apprezzeranno molto questo modo di fare.

Cancro: vivrete una giornata davvero molto emozionante. Non riuscirete a mettere un freno alle vostre emozioni, ma gli permetterete di farvi vivere dei momenti sorprendenti. Il rapporto con gli altri sarà una delle vostre principali priorità. Sarete affettuosi con gli amici e disponibili con gli sconosciuti. Le previsioni astrologiche vi consigliano di rimanere sempre voi stessi.

Oroscopo del giorno 17 giugno e consigli dalle stelle: dal Leone allo Scorpione

Leone: vivrete ogni esperienza come una nuova sfida. Sarete ambiziosi e competitivi. L'idea di non poter trionfare vi butterà molto giù. Il vostro obiettivo sarà quello di dare il massimo in ogni cosa che farete. Il lavoro si rivelerà un'ottima valvola di sfogo, ma attenzione a non assumere un comportamento troppo distaccato nei confronti dei vostri colleghi.

Vergine: avrete paura di essere troppo espliciti nei confronti del prossimo. In passato, infatti, vi è capitato di incontrare persone poco aperte nei vostri confronti. Vi aprirete solo con gli amici più stretti. Le loro parole vi daranno di grande conforto. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non esacerbare il vostro punto di vista e il pessimismo.

Bilancia: con l'estate alle porte, il vostro unico desiderio sarà quello di riposare e di recuperare le forze. Anche se saprete di dovervi impegnare di più per raggiungere i risultati desiderati, preferirete rimandare. Per il momento, vi accontenterete di trascorrere il tempo con gli amici e con il partner. Potrebbero esserci dei piccoli contrasti in famiglia.

Scorpione: i vostri sentimenti esploderanno all'improvviso. Non riuscirete a distaccarvi dalla vostre emozioni. Sarete molto spontanei in ambito amoroso perché non avrete più alcuna intenzione di rimandare. Il partner potrebbe rimanere stupefatto dalle vostre parole. Il romanticismo, per voi, sarà un modo per esprimere l'affetto provato.

Previsioni zodiacali del 17 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la solitudine non vi incuterà alcuna paura. Anzi, vi piacerà dedicare del tempo solo a voi stessi. In questa giornata, preferirete rimanere in disparte. Vi occuperete dei vostri hobby, dando la priorità alle nuove passioni. Questo non sarà il momento giusto per dare inizio a una relazione sentimentale, ma le cose potrebbero cambiare.

Capricorno: sul posto di lavoro non avrete rivali. Finalmente, dopo tanto tempo, riuscirete a raccogliere i frutti del vostro impegno. Il capo dimostrerà di apprezzare molto il contributo messo a disposizione, ma anche i colleghi non potranno fare a meno di esprimere ammirazione. Attenzione, però, a non sottovalutare alcune situazioni.

Acquario: troverete il giusto equilibrio tra vita professionale e vita privata. Organizzerete una giornata perfetta, caratterizzata da determinazione e divertimento. Sarete pronti a confortare gli altri, donando anche un pizzico di gioia. La vostra serenità metterà di buon umore tutti colori che vi saranno attorno, compresi il partner e la famiglia.

Pesci: la vita vi metterà davanti a scelte importanti. Per prendere una decisione, vi affiderete solamente al cuore. Ragionerete con i sentimenti, stando attenti a non ferire le persone care. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non prendere sul personale determinate reazioni. Il vostro benessere interiore dovrà avere la priorità sul resto.