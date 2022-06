Come finisce questa terza settimana del mese di giugno? Scopriamo di seguito quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei segni durante la giornata di venerdì 17. Nuvole di tempesta coprono il cielo del Toro agitando le acque in amore e nei rapporti con gli altri. I Pesci potrebbero sentirsi nervosi e di cattivo umore. Bene l'Ariete. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del 17 giugno 2022 per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del 17 giugno 2022

Ariete: questo nuovo fine settimana di giugno inizia in maniera vantaggiosa per i rapporti interpersonali.

Sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda la sfera personale è un buon momento per allargare la propria rete di contatti o far crescere i legami nati da poco.

Toro: nuvole di tempesta disturbano l’amore. All’interno dei rapporti di coppia, soprattutto in quelli nati da poco, potrebbero sorgere accesi dibattiti scaturiti dalla gelosia vostra o del partner.

Gemelli: è un buon momento per la sfera lavorativa, dove è possibile cercare e trovare un accordo. Le vostre doti comunicative sono al massimo della loro efficacia, riuscite ad arrivare agli altri con immediatezza e concisione.

Cancro: l’oroscopo del 17 giugno consiglia al segno di curare con maggior attenzione i propri interessi, soprattutto per quanto riguarda le questioni pratiche e finanziarie.

Si può ottenere molto in queste ore, ma l'importante è fare le giuste scelte.

Leone: durante le prossime 24 ore potreste sentirvi un po’ di cattivo umore. Alcuni pensieri potrebbero affollare la vostra mente e creare preoccupazione. Meglio evitare i contrasti e rimandare i confronti a quando sarete più lucidi.

Vergine: è una giornata molto positiva per quanto riguarda la sfera professionale e i contatti lavorativi.

Se avete richieste da fare o desiderate candidarvi per una nuova posizione, questo è il momento di spingere.

Bilancia: l’oroscopo accende i riflettori sull’amore. È un momento di grande armonia per i rapporti di coppia e anche i nuovi incontri sono favoriti. Ottima la forma fisica.

Scorpione: le stelle del 17 giugno vi proteggono e favoriscono soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

È il momento di avanzare, di muoversi con decisione verso i propri obiettivi. Serenità in amore.

Sagittario: sono 24 ore impegnative, ma ricche di soddisfazioni. Alcuni questioni burocratiche potrebbero rallentarvi, ma a fine giornata vi sentirete appagati per ciò che avete fatto.

Capricorno: è una giornata vantaggiosa per chi è alla ricerca di uno sponsor o di un finanziatore. È il momento ideale per avanzare delle proposte, presentare il proprio curriculum o candidarsi per una posizione aperta.

Acquario: l’oroscopo del giorno consiglia al segno di insistere. Sia in amore che in ambito lavorativo dovete fare più pressione, credere di più nelle vostre convinzioni e usare tutti i mezzi a vostra disposizione per convincere anche gli altri.

Pesci: secondo il presagio degli astri è una giornata faticosa dal punto di vista fisico e mentale. Qualcosa potrebbe infastidirvi, rendervi nervosi e irascibili. Meglio evitare i conflitti e concedersi un po’ di riposo.