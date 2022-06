L'oroscopo di martedì 14 giugno è pronto a soddisfare il bisogno di curiosità in merito a come andrà la giornata di domani. In primissimo piano i dodici simboli dello zodiaco, analizzati e messi a confronto con l'amore e il lavoro. Pronti a scoprire cosa dicono le previsioni astrologiche del giorno 14 giugno? Bene, andiamo pure ai dettagli con i consigli e le dritte elargite a iosa dall’Oroscopo di domani 14 giugno.

Previsioni astrologiche di martedì 14 giugno, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Lasciatevi guidare dalla puntuale e rigorosa organizzazione della Luna in Sagittario per affrontare senza stress gli innumerevoli impegni del lunedì.

Una mole di lavoro arretrato? Con l’aiuto di un collega maturo di anni e di esperienza, ce la farete. Per realizzare un vecchio sogno o raggiungere un obiettivo importante, dovrete essere disposti a sostenere il peso di qualche sacrificio. In amore non sarete troppo dolci col partner, memori dei bisticci dei giorni passati, ma la vostra apertura al dialogo è già un passo avanti. Voto 7.

Toro - Con l’umore decisamente più disteso e rilassato, accogliete con gioia il supporto della Luna, per mettere ordine nelle faccende di vario genere. Operando in gruppo renderete tutto più piacevole; l’unione fa la forza e allontana la noia. Nel lavoro, per emergere nella competizione, puntate sulle capacità che più vi appartengono: affidabilità, costanza e capacità di giudizio.

In amore è tempo di uscire a di divertirsi! Spezzerete la routine e farete felice il partner che scalpita per partecipare a quella festa? Cercate anche di trovare il tempo da dedicare a voi stessi, non trascuratevi. Voto 7.

Gemelli - In arrivo piacevoli novità, tutte da prendere in considerazione. Al lavoro, fatevi pure avanti con le vostre richieste, tentar non nuoce.

Una questione personale rimasta in sospeso da troppo tempo richiede un’immediata definizione. Date il via libera alla vostra inesauribile iniziativa personale e fatevi strada in un settore ancora inesplorato. Occhio però alle finanze. In amore, fascino e comunicativa non vi mancano e siete molto aperti ai nuovi incontri. Forse un po’ troppo, dal punto di vista del partner.

Energie fisiche e lucidità mentale al top, grazie al buon aspetto di Marte. Dedicatevi con slancio a ciò che vi piace e vi fa star bene. Voto 8.

Cancro - Con la Luna in Sagittario dovrete sforzarvi di rimanere concentrati, senza concedere nulla al caso. Nessun problema: l’impegno non vi spaventa. Quando è in gioco il prestigio professionale o la stabilità affettiva sapete tirar fuori le unghie. Nel lavoro procedete senza fretta. Il terreno è insidioso: basta un niente per cadere nella trappola del successo facile ma quanto mai ingannevole. In amore è vero che avete molto lavoro da sbrigare, ma è un secolo che non uscite a divertirvi. Non pensate che il suo malcontento sia giustificato? Imparate a temporeggiare, ad essere elastici, a non pretendere tutto e subito; vedrete che i risultati saranno decisamente migliori.

Voto 6.

Oroscopo di domani 14 giugno, dal Leone allo Scorpione

Leone - Rimboccatevi le maniche e imparate a far buon viso a cattivo gioco; miscelando diplomazia ed astuzia otterrete presto una bella rivincita. Mettete a frutto le vostre capacità e studiate le prossime mosse da fare per battere la concorrenza. Nel lavoro, pur con qualche perplessità, dovrete adattarvi a ricoprire un incarico al di sotto delle vostre capacità e competenze ma ce la farete alla grande. In amore, grazie a Venere, vivrete con appagamento la quotidianità col partner, che continuerà a dimostrarvi incondizionatamente il suo dolce attaccamento. Se avete in questo periodo un qualche disturbo legato ad una cattiva digestione, dopo il pasto sostituite la frutta cruda con quella cotta.

Voto 6.

Vergine - L’entusiasmo, l’ottimismo e la sicurezza in voi stessi vi sostengono ad ogni passo ed il vostro incedere è indubbiamente regale. È arrivato il momento del raccolto; prendete a piene mani ciò che in passato avete duramente seminato. Nel lavoro, ora che le congiunzioni astrali vi sorridono, è il momento di pigiare sull’acceleratore e puntare decisi verso la meta più ambita. In amore, nel cielo della passionalità stanno brillando dei magnifici fuochi d’artificio. L’intesa è vivace ed il cuore si arrende incondizionatamente ai voleri della carne... Se nel gruppo qualcuno ha catturato la vostra attenzione, non esitate a farvi avanti. Prendete coraggio ed esprimete ciò che sentite.

Voto 9.

Bilancia - Aspetti contrastanti nel cielo di questa giornata consigliano di muoversi con prudenza ed attenzione, soprattutto in materia di viaggi e novità. Valutate con buon senso la fattibilità dei vostri progetti; qualcuno sospetta siano poco concreti. Nel lavoro concentratevi sull’attuazione pratica e sugli aspetti finanziari dei vostri programmi, curando bene i dettagli e non lasciando niente al caso. In merito all'amore, discussioni nella coppia riguardo alla gestione economica o a faccende familiari affrontate con eccessiva leggerezza da parte vostra potrebbero dare spunto a qualcosa di irreversibile. Siete molto coinvolti dalle attività quotidiane, ma non trascurate certi piccoli segnali fisici.

Voto 6.

Scorpione - L'oroscopo del 14 giugno prevede una bella giornata. La monotonia dei giorni scorsi cede finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione. Nel lavoro come al solito, energia ed esuberanza sono presenti all’appello ma, sempre come al solito, dovrete evitare di mettere troppa carne al fuoco. In amore, a prescindere dal risultato, sarà bellissimo l’entusiasmo con cui porterete avanti un’iniziativa che sta a cuore ad entrambi. Curate di più il look. In famiglia, cercate di essere più flessibili, accettando, per il quieto vivere, qualche compromesso.

Voto 8.

Previsioni zodiacali del 14 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Almeno in apparenza le acque in questo periodo sono calme, forse anche troppo per i vostri gusti; ancorarsi alle piccole cose però può essere rassicurante. Ultimamente gli impegni professionali vi hanno un po’ provato, quindi approfittate della domenica per riposare. Nel lavoro pertanto scegliete bene i vostri collaboratori: in questo momento avete bisogno di persone metodiche che vi aiutino ad organizzare il lavoro. In amore, sarebbe ora di cominciare a costruire le basi per un rapporto più solido e duraturo. Ma siete così terrorizzati dalle cose serie. Prendersi cura salute dello spirito poi, può apportare molti benefici anche a quella del corpo.

Provateci con esercizi di meditazione o con lo yoga. Voto 7.

Capricorno - La Luna è ostile, ma l'opposizione Luna-Sole nel segno dei Gemelli vi offre mille occasioni per riscattarvi. Sì a viaggi e spostamenti. In società, avrete modo di instaurare rapporti interpersonali che vi gratificheranno moltissimo. Nel lavoro in arrivo affari abbastanza vantaggiosi, investimenti o acquisti ben calcolati per l’attività: riuscirete ancora a vendere bene le idee e l’immagine. In amore, in serata attrazione fisica e complicità intellettuale potrebbero fondersi in un incontro favorito da un’insolita circostanza. Muovetevi, andate fuori, fate sport. Approfittate del sabato per uscire dagli angusti confini di una routine che vi va decisamente stretta.

Voto 7.

Acquario - Le luci si accendono, l’atmosfera si riscalda e, se finora avete rivestito un ruolo secondario, oggi tornerete a calcare la scena da protagonisti. Un’inattesa novità in famiglia sulle prime vi lascerà frastornati, ma poi si rivelerà positiva. Nel lavoro, autostima e prontezza di riflessi. L’ambizione professionale solletica il vostro amor proprio e vi spinge a lavorare con più lena. In amore intanto, il fuoco del sentimento divampa: storie avvincenti e un po’ audaci ridaranno lustro alla vostra fama di grandi conquistatori. Eccellenti i riflessi muscolari e mentali, che vi saranno utilissimi se praticate uno sport in cui è fondamentale il tempismo. Oppure, semplicemente, vi sentirete in ottima forma!

Voto 10.

Pesci - La Luna in Sagittario riapre la strada alla comunicazione, agli incontri, alle nuove opportunità. Peccato che qualcuno o qualcosa continui a fiaccare le vostre energie. Tuttavia, per stare più tranquilli, sforzatevi di portare a termine i compiti che avete ancora in sospeso. Nel lavoro, approfittate di questa giornata per mettere mano a qualche situazione traballante, senza storcere il naso di fronte alle responsabilità. In amore la tattica di scappare quando la cosa rischia di diventare importante non funziona più, ora che avete trovato qualcuno che fa sul serio. Voto 7.