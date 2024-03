L'Oroscopo è pronto a valutare la prima settimana piena di marzo, mese ricco di sorprese e opportunità per diversi segni zodiacali. Come si prospetta e cosa porterà di positivo l'oroscopo settimanale dal 4 al 10 marzo 2024? Tante saranno le situazioni da affrontare, tali da incidere pesantemente su eventuali successi o sconfitte in amore, nel lavoro e in generale nella vita di tutti i giorni. In particolare le cose andranno bene per l'Ariete e per la Bilancia.

Previsioni dell’oroscopo settimanale, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Non fatevi mettere i bastoni tra le ruote da chi cerca di ostacolarvi o di criticarvi, ma dimostrate la vostra forza e la vostra determinazione.

Avete tutte le ragioni di essere orgogliosi di voi stessi e dei vostri risultati. In amore, sarete passionali e avventurosi, e saprete conquistare chi vi interessa. Nel lavoro, avrete delle ottime opportunità di crescita e di successo. Voto: 8.

Toro – Potreste sentirvi un po’ stanchi e demotivati in questi giorni, ma non fatevi abbattere dalle difficoltà. Cercate di riposarvi e di ricaricare le vostre energie, perché presto avrete nuove occasioni. In amore, sarete dolci e romantici, e riceverete tante attenzioni dal vostro partner. Nel lavoro, sarete prudenti e affidabili, e vi guadagnerete la stima dei vostri colleghi. Voto: 6,5

Gemelli – Sarete molto comunicativi e socievoli in questo periodo, e farete delle belle conoscenze.

Ascoltate con attenzione i consigli che vi daranno le persone che vi vogliono bene, potrebbero essere molto utili. In amore, sarete curiosi e divertenti, e vi divertirete a flirtare con chi vi piace. Nel lavoro, sarete brillanti e creativi, e vi distinguerete per le vostre idee originali. Voto: 7,5.

Cancro – Non esitate a esprimere i vostri sentimenti e le vostre emozioni, anche se a volte potrebbero sembrarvi troppo intensi.

Sarete ricambiati con affetto e comprensione da chi vi sta accanto. In amore, sarete teneri e protettivi, e saprete creare un clima di intimità con il vostro partner. Nel lavoro, sarete intuitivi e sensibili, e saprete cogliere le sfumature delle situazioni. Voto: 8.

Pagelle e previsione settimanale da Leone a Scorpione

Leone – Vi sentirete generosi e magnanimi in questi giorni, e farete del bene a chi ne ha bisogno.

Non dimenticate però di pensare anche a voi stessi e ai vostri interessi. In amore, sarete leali e fedeli, e dimostrerete il vostro amore con gesti concreti. Nel lavoro, sarete ambiziosi e orgogliosi, e vi impegnerete per raggiungere i vostri obiettivi. Voto: 7,5.

Vergine – Sarete molto efficienti e produttivi in questo periodo, e riuscirete a portare a termine tutti i vostri impegni. Non lasciatevi però sopraffare dallo stress e dal lavoro, e dedicatevi anche al divertimento. In amore, sarete modesti e riservati, e preferirete vivere la vostra relazione con discrezione. Nel lavoro, sarete meticolosi e precisi, e vi occuperete di ogni dettaglio. Voto: 8.

Bilancia – Avrete un grande equilibrio e una grande armonia in questi giorni, e saprete gestire al meglio le vostre relazioni.

Sarete apprezzati per la vostra diplomazia e la vostra eleganza. In amore, sarete affascinanti e raffinati, e saprete sedurre chi vi piace con il vostro charme. Nel lavoro, sarete collaborativi e gentili, e vi farete valere per la vostra competenza. Voto: 9.

Scorpione – Sarete molto determinati e appassionati in questo periodo, e non vi lascerete sfuggire le occasioni che vi si presenteranno. Sarete anche molto magnetici e seducenti, e attirerete l’attenzione di chi vi piace. In amore, sarete gelosi e possessivi, e vorrete avere il controllo della vostra relazione. Nel lavoro, sarete coraggiosi e risoluti, e affronterete le sfide con grinta. Voto: 8,5.

L’oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario – Potreste essere un po’ impulsivi e imprudenti in questi giorni, e rischiare di fare delle scelte sbagliate.

Cercate di essere più cauti e riflessivi, e di ascoltare il vostro intuito. In amore, sarete ottimisti e avventurosi, e vi lascerete andare a nuove esperienze. Nel lavoro, sarete entusiasti e generosi, e condividerete le vostre idee con gli altri. Voto: 6.

Capricorno – Vi sentirete molto responsabili e seri in questo periodo, e farete tutto il possibile per raggiungere i vostri obiettivi. Non trascurate però il vostro lato umano e sensibile, e fatevi coccolare da chi vi ama. In amore, sarete fedeli e costanti, e dimostrerete il vostro affetto con la vostra presenza. Nel lavoro, sarete determinati e rigorosi, e vi farete rispettare per la vostra professionalità. Voto: 7.

Acquario – Sarete molto originali e innovativi in questi giorni, e stupirete tutti con le vostre idee e le vostre iniziative.

Non fatevi però trascinare da eccessi di entusiasmo o di idealismo, e mantenete i piedi per terra. In amore, sarete indipendenti e liberi, e non vi lascerete condizionare da nessuno. Nel lavoro, sarete eclettici e visionari, e vi distinguerete per la vostra inventiva. Voto: 7,5.

Pesci – Sarete molto creativi e fantasiosi in questo periodo, e darete sfogo alla vostra espressione artistica. Non fatevi però ingannare dalle apparenze o dalle illusioni, e cercate di essere più realistici. In amore, sarete romantici e sognatori, e vivrete la vostra relazione con intensità. Nel lavoro, sarete empatici e solidali, e vi metterete a disposizione degli altri. Voto: 6,5.