Sotto gli influssi della Luna Nuova la giornata del 14 giugno si rivela estremamente calda e sensuale per l'Ariete, al contrario il Toro farebbe bene a muoversi con cautela in quanto potrebbe risentire di un calo fisico e mentale. Bene gli affari per la Bilancia, scontri in famiglia per i Pesci.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di martedì 14 giugno 2022 per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

L'oroscopo del giorno 14 giugno 2022

Ariete: sotto gli influssi della Luna Nuova questa giornata si rivela ricca di emozioni.

La passione si riaccende all’interno dei rapporti di coppia e gli incontri sono favoriti per i single. Chi vuole fare nuove esperienze farebbe bene a buttarsi.

Toro: il Plenilunio potrebbe rivelarsi faticoso per il segno per quanto riguarda la sfera fisica. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare qualche lieve malessere fisico. Prudenza alla guida.

Gemelli: l’oroscopo del 14 giugno lascia presagire una giornata sensuale e passionale. È il momento di spogliarsi delle proprie inibizioni e lanciarsi in nuove avventure.

Cancro: sono 24 ore vantaggiose per quanto riguarda la sfera lavorativa. L’ambiente intorno a voi e stimolante e produttivo e vi permette di esprimere al meglio le vostre capacità.

Leone: la Luna Nuova potrebbe mettere lungo il vostro cammino una persona speciale. I suoi influssi avvolgenti si rivelano ideali per i nuovi incontri e favoriscono le relazioni che nascono in questo periodo.

Vergine: le prossime 24 ore potrebbe rivelarsi faticosa per il segno. Qualcuno potrebbe risentire dello stress accumulato, essere di cattivo umore e favorire la nascita di scontri e malintesi tanto in amore quanto in ambito lavorativo.

Bilancia: continua per il segno un momento estremamente positivo per quanto riguarda gli affari e le contrattazioni. In ambito lavorativo potete osare di più. Avanzate delle richieste, presentate nuovi progetti, sfruttate al massimo il favore degli astri.

Scorpione: è un momento vantaggioso per chi intende avviare un investimento, finalizzare una vendita o mettere su un’attività in proprio.

Le stelle sono molto interessanti per quanto riguarda la sfera pratica e finanziaria.

Sagittario: l’oroscopo del 14 giugno consiglia al segno di tenere a freno la lingua. La Luna Nuova potrebbe rendervi agitati e irascibili, favorendo la nascita di scontri e una possibile perdita di controllo da parte vostra.

Capricorno: in questa giornata concedetevi una sana e più che meritata pausa. È il momento di staccare la spina e dedicarsi solo a voi stessi. Guardatevi dentro, datevi ascolto.

Acquario: Mercurio è in buona posizione per quanto riguarda gli affari e la sfera pratica. Al contrario la Luna Nuova protegge l’amore e favorisce gli incontri di tipo sentimentale.

Pesci: questa potrebbe rivelarsi una giornata faticosa per quanto riguarda i rapporti interpersonali, soprattutto in famiglia infatti potrebbero nascere accesi scontri. Scegliete con cura le parole da usare per evitare ripercussioni future.