L'Ariete non vuole pensare all'amore e i Gemelli devono prendere delle decisioni molto importanti. Di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo dal 1 al 7 agosto 2022.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single non pensano ad aprire il loro cuore e vogliono restare liberi per molto tempo. Nella coppia l'umore continua ad essere altalenante, meglio avere pazienza. Certi argomenti di lavoro vanno approfonditi per evitare delle liti inutili.

Toro: avere tutto sotto controllo è veramente impossibile e quindi alcune cose vanno lasciate da parte. Nella coppia continua il perfetto equilibrio e quindi è arrivato il momento giusto di pensare anche al matrimonio.

Le vacanze sono vicine per un totale relax a contatto con la natura.

Gemelli: in famiglia si devono prendere delle decisioni importanti e l'ansia va messa da parte. Dei progetti possono nascere da alcuni discorsi casuali. I cuori solitari possono organizzare delle serate di puro divertimento.

Cancro: i problemi legati a delle questioni future vanno accantonati almeno per un po'. Ci possono essere dei piccoli problemi professionali, ma tutto si risolve velocemente. I disoccupati possono avere degli incontri molto fortunati e tra questi possono sbocciare nuove opportunità lavorative.

Leone: la mente è occupata da questioni molto importanti e questo non permette di godere dei frutti del lavoro.

Dei progetti rimandati da un po' possono essere finalmente completati e le vacanze sono sempre più vicine. Il partner ha sempre bisogno di certezze e anche di coccole, soprattutto in questo delicato momento.

Vergine: i cuori solitari possono avere una vita sociale molto ricca e vibrante e chissà può arrivare anche l'amore. La coppia risulta essere molta audace e pronta a tante nuove esperienze.

Nella sfera lavorativa è meglio correre ai ripari perché possono nascere alcuni problemi.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: nel lavoro possono arrivare delle migliori opportunità professionali, meglio approfittarne subito. Questo è il momento ideale per parlare di argomenti molto delicati. I single devono chiarire al più presto una relazione molto strana con un'amica.

Scorpione: le finanze in questo periodo sono davvero ottime, quindi si può pensare a tanti nuovi acquisti per la casa. Con il partner si può scherzare liberamente e questo fa pensare a rendere la relazione ufficiale. In ufficio possono arrivare tante nuove stimolanti idee, per completare un progetto importante.

Sagittario: nel lavoro può arrivare una nuova e improvvisa collocazione professionale. Per i cuori solitari possono arrivare delle belle notizie in campo sentimentale. Per le coppie si preannuncia una settimana molto serena, ma attenzione alle piccole incomprensioni che possono arrivare da un momento all'altro.

Capricorno: con il partner può nascere una crisi improvvisa e questa può inclinare il rapporto.

Un trasferimento in una città nuova va affrontato con molta calma. Nel lavoro possono arrivare delle nuove responsabilità, ma queste vanno accettate con molta prudenza.

Acquario: nella sfera lavorativa ci possono essere dei ritardi o anche dei cambiamenti. Nella coppia c'è sempre qualcosa che non va, meglio parlare apertamente con il partner e risolvere la situazione. Per colpa del condizionatore possono aumentare i dolori articolari e muscolari.

Pesci: i single possono iniziare a frequentare dei vecchi amici, per essere molti più felici e spensierati. I cuori solitari possono anche parlare d'amore con una persona speciale. In ufficio serve sempre molta concentrazione e i pensieri inutili vanno lasciati da parte.