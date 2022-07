Secondo le previsioni dell'oroscopo dell'1° agosto, i nati sotto il segno dei Pesci devono cogliere al volo delle occasioni che si presenteranno sul proprio cammino. I Sagittario, invece, sono un po' giù.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: la giornata potrebbe cominciare un po' a rilento. Cercate di non stancarvi troppo e di dedicarvi di più alle vostre passioni e ai vostri interessi.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 1° agosto esortano i nati sotto questo segno a tenere duro. Anche se vi capiterà di ricevere qualche sgradevole notizia, cercate di trovare il lato positivo.

10° Vergine: cercate di essere un po' più obiettivi. Nulla accade per caso, pertanto, dietro ogni accadimento c'è sempre una spiegazione plausibile. Non siate troppo frettolosi in amore.

9° Acquario: oggi siete un po' incerti. Alcuni dubbi potrebbero attanagliare la vostra mente e incidere negativamente sulle vostre scelte. Mantenete la calma e fate fede alla vostra razionalità

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: buon momento per cogliere al volo delle opportunità. In ambito professionale potreste rimanere piacevolmente colpiti da una novità. Per quanto riguarda la sfera privata, invece, dovete essere più determinati.

7° Ariete: secondo l'oroscopo del 1° agosto i nati sotto questo segno sono pronti a cimentarsi in nuove avventure.

Tuttavia, valutate attentamente i pro e i contro di un nuovo progetto onde evitare di farvi trovare impreparati.

6° Gemelli: oggi è un giorno di scoperte per voi. Molto probabilmente, fino a questo momento avete provato a reprimere delle emozioni che, invece, adesso riaffioreranno. Non precludetevi la possibilità di vivere delle relazioni solo per paura.

5° Scorpione: i nati sotto questo segno devono tenere duro ancora per un po'. Molto presto ci saranno delle belle soddisfazioni in arrivo, tuttavia, è necessario essere pazienti. In amore sfoderate tutte le armi in vostro possesso per fare colpo.

Oroscopo segni fortunati del giorno 1° agosto

4° in classifica Cancro: nella vita è importante guardare sempre avanti e lottare per i propri obiettivi.

In certi casi è necessario scendere a qualche compromesso se si vuole davvero ottenere qualcosa di importante.

3° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del giorno 1° agosto venuto da un periodo molto positivo per voi. Sia in amore sia nel lavoro siete pronti a vivere grandi cose. Evitate di essere troppo prolissi e siate più pragmatici.

2° Capricorno: ottimo momento per intavolare nuove relazioni. Puntate tutto sul carisma e sulla simpatia, doti che sicuramente vi saranno di grande aiuto in questo momento.

1° Pesci: occasioni in arrivo per voi. Soprattutto dal punto di vista professionale stanno per aprirsi delle grandi opportunità, ma dovete essere scaltri. In amore è tempo di prendere delle decisioni.