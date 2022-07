L'oroscopo di domani è pronto a dare indicazioni più o meno realistiche alla giornata di giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 28 luglio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Focus dunque e in esclusiva sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di capire quali saranno i simboli astrali più fortunati del giorno e quali invece saranno costretti ad attendere tempi migliori?

Domani l'Astrologia svela un panorama planetario molto variegato. Alcune situazioni astrologiche saranno altamente favorevoli per alcuni segni mentre altre, ovviamente meno positive, porteranno decisamente problemi da affrontare ai nativi di altri simboli zodiacali.

A svettare in quanto a positività senz'altro il transito della Luna in Leone, in questo caso portatrice di buona fortuna al segno di Fuoco direttamente interessato. Poco invidiabile, invece, la situazione generale legata all'Ariete, nel contesto attuale sottoposto alla dura quadratura posta da Venere verso Giove, pianeta di settore.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 28 luglio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 28 luglio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 28 luglio annuncia una pessima Venere in quadratura al vostro orizzonte sentimentale. Giornata quindi foriera di contrattempi? Tranquilli, presto arriveranno di migliori: intanto pianificate nel dettaglio i vostri progetti ma non perdete tempo in sterili discussioni.

Avvicinate chi può aiutarvi a uscire dal tunnel, a migliorare in qualche modo la vostra vita affettiva. Non trascurate i piccoli segnali inviati dal corpo: rallentate i ritmi e cercate di non ingigantire un problema che potrebbe essere risolto positivamente con l'aiuto di chi amate. Single, gli influssi astrali suggeriscono di non forzare la mano al destino.

In certe occasioni è saggio che gli eventi facciano il loro corso. Lasciate che l'eliminazione delle cose inutili, di eventuali situazioni logore o l'introduzione di scelte nuove rispettino i tempi e i modi necessari. Nel lavoro, sarà soprattutto il vostro umore traballante a causare dei piccoli problemi. Non saprete bene come rapportarvi con i colleghi e potreste infilarvi in delle brutte discussioni.

Toro: ★★★★. Periodo valutato buono ma scontato nella solita routine generale. In campo sentimentale vi sveglierete quest'oggi con una particolare voglia di tenerezza, tale da sorprendere anche chi vi sta intorno. Non cercherete solo le attenzioni del partner, quanto di tutte le persone appartenenti al vostro nucleo familiare con il risultato di trascorrere una giornata in completa e totale armonia con chi si ama. Single, questo giovedì sarà per voi un buon giorno, allegro e in molti casi anche piacevolmente sorprendente. Socievoli, aperti, curiosi più che mai, sarete decisamente entusiasti e ottimisti a oltranza. Abbiate il coraggio delle vostre idee e non mettete limiti all'immaginazione: potete inventare, mettere in cantiere qualcosa di veramente notevole con la benedizione della famiglia.

Nel lavoro l'invito è quello di andare avanti, dritti per la vostra strada. Non curatevi delle critiche o dei pettegolezzi che girano intorno a voi, anche perché se veramente convinti di quello che fate niente potrà turbarvi.

Gemelli: ★★. Poco riscontro da parte dell'Astrologia in questo giovedì. In amore, volete sempre avere l'ultima parola e questo comporta spesso che le discussioni si protraggono più a lungo di quanto dovrebbero. Per vivere serenamente questa giornata provate semplicemente a dare un taglio alle discussioni, senza prendersi o addossare colpe. Fate time out! Il silenzio potrà aiutare a placare gli animi. Non lasciatevi prendere la mano da dubbi, paure o insicurezze: se le cose non girassero, tentate un percorso nuovo.

Riuscirete ugualmente a raggiungere la meta anche se ci metterete un po' più tempo. Arriverete comunque al traguardo, ristabilendo la perduta serenità di coppia. Single, sarete un po' nervosi, forse dominati da un vostro familiare. Ogni tanto vi sentirete blindati, come pupazzi in mano al burattinaio. Avete ottime ragioni da difendere e un background culturale di tutto rispetto, ma finché vi lascerete trattare come bambini gli altri ne approfitteranno... Nel lavoro, gli astri vi spingono ad essere più prudenti. Rimandate le spese in programma perché la situazione attuale non è delle migliori.

Oroscopo di giovedì 28 luglio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Per tanti di voi si prevede una giornata spettacolare.

Per i sentimenti, avrete il sostegno del vostro partner: vi aiuterà a districarvi dinanzi ad una situazione complessa che richiederà già da subito tempo e pazienza. Con i sentimenti al massimo, grazie ad una bella Venere in sestile a Marte e Urano, la giornata regalerà ottime notizie e soprattutto belle emozioni, spensieratezza e tanta serenità. Vi esalta una vita di coppia che preveda l’assenza totale di ansie? Ebbene, con la persona che avete scelto di avere accanto assaporerete questo stato di cose, ben sapendo che la serenità e l’accordo si conquistano giorno per giorno. Single, la vostra serie positiva proseguirà ancora e nessun pianeta oserà mettersi contro di voi. Sole e Mercurio vi aiuteranno a concretizzare le vostre intuizioni e ad esprimere la vostra intelligenza in maniera più concreta.

Nel lavoro avrete il sostegno di un collega molto laborioso che vi aiuterà a districarvi dinanzi ad una situazione complessa. Col tempo e la pazienza ogni cosa si risolve.

Leone: 'top del giorno'. Giornata all'insegna della Luna, in arrivo nel vostro segno proprio questo giovedì. In amore, l'Astro d'Argento sarà fautore di bellezza e amabilità promettendo un periodo davvero sorprendente, assolutamente da non dimenticare. Raggiungerete quello che più vi sta a cuore e questo vi farà star bene. Specie se appartenete alla seconda decade, godrete il riposo serale in serena armonia con chi amate. Chi di voi avesse preoccupazioni e pensieri vari, riuscirà momentaneamente ad allontanarli e a vivere un giovedì tranquillo.

Finale di giornata al peperoncino, assolutamente da vivere con consapevolezza e trasporto. Single, sarete più spumeggianti e vivaci del solito: tutto quello che potrete strappare alla sorte con prontezza e determinazione, consideratelo già vostro. Una certa ansia di novità vi spingerà alla ricerca di emozioni e sensazioni nuove. Incontri piacevoli e scambi vivaci potranno anche diventare qualcosa di più, sempre se lo desideriate davvero. Nel lavoro, quando vi mettete una cosa in testa non c’è modo di farvi cambiare idea. Siete uno dei segni più testardi e determinati dello zodiaco, ed è questa la vostra più grande forza.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 28 luglio, predice una giornata meravigliosa in campo sentimentale e in quello lavorativo.

Un legame amoroso che è nato da poco si sta mostrando pian piano nel suo pieno valore. Inizialmente vissuto con prudenza e cautela, il sentimento adesso lo vedete crescere, fiorire, prosperare. Il periodo darà alla vita di coppia una colorazione romantica, non disgiunta da toni di accesa passione. Single, spesso le cose belle arrivano quando meno ve lo aspettate. Questo giovedì vi verrà offerta la possibilità di approfondire un legame al quale siete molto interessati. Si intravede, inoltre, uno spiraglio di luce in quelle questioni che, nell'ultimo periodo, vi hanno preoccupato in modo particolare. La giornata imboccherà la direzione giusta anche attraverso piacevoli fuori programma: belle sorprese in arrivo?

Non si escludono poi chiarimenti nelle amicizie, tanto meno dei piacevoli incontri per i più giovani. Nel lavoro, rimanete aperti a nuove possibilità. Qualcuno ha in serbo per voi delle novità insospettabili, lontane da ciò che siete abituati a fare.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 28 luglio.