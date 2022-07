L'Oroscopo settimanale dal 1° al 7 agosto è pronto a rivelare che cosa aspettarsi in queste giornate estive. Terminato un luglio di fuoco e fiamme, ecco che agosto debutta tra mille novità e sentimenti. Prima di sbilanciarsi con le previsioni, segnaliamo i vari transiti planetari. Lunedì la Luna sarà in Vergine per poi slittare in Bilancia fino al 4 agosto. In questa data l'astro d'argento soggiornerà nella casa dello Scorpione. Nel weekend la Luna sarà nel Sagittario. Amore, lavoro, soldi, salute e incontri, vediamo nel dettaglio che cosa hanno in serbo le stelle per ciascun segno dello zodiaco.

Previsioni astrologiche settimanali 1-7 agosto 2022 dall'Ariete al Cancro

Ariete - Detestate il caldo, l'umidità e l'estate, ma in questa settimana avrete un po' di respiro. Sulle vostre spalle vi sono mille responsabilità, forse dovute alla famiglia o al lavoro. In queste giornate cercate di non strapazzarvi troppo e di prendere le cose così come vengono. Una persona sconosciuta potrebbe rivolgersi a voi per un consiglio o una semplice chiacchierata e questo vi darà modo di fare nuove conoscenze. Non mancheranno sagre, concerti, processioni, ma anche serate da trascorrere in buona compagnia. Farete le ore piccole, specie se siete in vacanza. Attenzione a non eccedere con gli alcolici e il cibo spazzatura: prevenire è meglio che curare.

Toro - Siete un segno particolare. Ci sono dei giorni in cui vi sentite sicuri di voi stessi e dei vostri sentimenti, e ci sono dei giorni in cui mettete ogni minuscola cosa in dubbio. Occhio alle discussioni che potrebbero insorgere in questa settimana, specie se avete dei genitori di una certa età o dei figli minorenni. Certe volte vorreste mollare tutto e fuggire in un'isola disabitata.

Cercate di delegare qualche mansione e non accollatevi ulteriori responsabilità. Del resto è estate anche per voi, per cui fareste bene ad allentare la corda e a rilassarvi il più possibile. Accettate degli inviti, uscite di più e non esagerate con cibo e sole perché siete piuttosto delicati di pelle e stomaco.

Gemelli - Settimana che parte con lo slancio giusto, ma già verso il 3 del mese avvertirete un calo di performance.

Questo vale soprattutto per chi lavora a stagione o in proprio. Siete un segno inarrestabile e pieno di voglia di fare, tuttavia questo modo di essere vi porta ad iniziare delle cose che poi non terminate, lasciandovi con una brutta sensazione di incompiuto. L'oroscopo invita a tenere chiusa la bocca: tendete a straparlare e a risultare offensivi. Chi è sposato o convive potrebbe ritrovarsi a fare i conti con l'irascibilità del partner. Se possibile, fate meno movimenti e dormite di più.

Cancro - Gli astri vi supportano poiché questa prima parte di agosto la vivrete tutta d'un fiato. Avrete delle giornate movimentate e piene di ricordi, ma dovrete ridurre i consumi perché pare che stiate spendendo più delle vostre possibilità.

Dopo una fase out, ecco che il lavoro potrà tornare ai fasti di un tempo e i vostri sacrifici e impegni verranno ripagati adeguatamente. Godetevi queste giornate e non precludetevi alcunché. Possibili visite da parte dei parenti o una vacanza: si spera che abbiate prenotato prima. L'amore sarà la protagonista assoluta poiché finirete per attirare l'attenzione di una certa persona. Se possibile cessate di abbuffarvi di merendine e cibi spazzatura. Soldi in entrata, potrete respirare.

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - L'oroscopo della settimana al 7 agosto vi vede più pimpanti che mai. Sarete al settimo cielo, forse perché siete innamorati o avete conosciuto qualcuno/a di interessante. Cercate solamente di fare tesoro delle sbandate passate, perché dovete assolutamente evitare di ripete gli stessi errori.

In settimana vi ritroverete a fare la coda, forse al negozio o in banca/posta. Coloro che dovranno partire per una vacanza dovranno evitare le ore di punta poiché il traffico sarà più soffocante che mai. Il lavoro, che si è trovato in fase di stallo, finalmente ripartirà con grande slancio specie se lavorate nel settore turistico. Amore di coppia stellare.

Vergine - Sarà bene curare l'alimentazione anche se dovesse trovarvi in vacanza o comunque lontano da casa. Questa settimana potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienze, specie se avete a che fare quotidianamente con gente chiacchierona o invadente. Occhio ai vicini, soprattutto quelli rumorosi e che non rispettano le regole. Portate pazienza ed evitate di perdere il controllo della situazione.

Rilassatevi con libri e tv, ma anche una bella passeggiata nella natura o al chiaro di luna. Weekend emozionante, qualcuno/a potrebbe farvi battere il cuore all'impazzata.

Bilancia - Le previsioni delle stelle regalano una settimana di riposo e svago. Coloro che studiano o lavorano, potranno staccare la spina o allentare un po' la presa. In casa potrebbero esserci delle cose da rivedere o sistemare. In amore tornerà il sereno e la crisi del partner rientrerà. Lavorate sodo e vi fate in quattro per coloro che amate, ma cercate di prendervi del tempo per voi stessi. Qualche ritardo o intoppo sarà da mettere in conto, tuttavia riuscirete a superare ogni cosa grazie alla vostra straordinaria capacità di risolvere i problemi.

Salute stabile, investimenti e traslochi da rimandare a settembre.

Scorpione - Dopo la tempesta ecco che arriva il sereno. Eventuali incomprensioni verranno ripianate e con la persona del cuore si tornerà a progettare e sognare in grande. L'amore è un incontro a due, perciò bisogna fare la propria parte senza pretendere che sia sempre il partner a farsi valere. Possibili viaggi romantici o di svago. Avete un gran bisogno di ritrovare voi stessi perché avete vissuto un'annata turbolenta e sofferente, forse avete perso un riferimento. Eventuali problemi di lavoro o di famiglia verranno risolti e potrete dormire sonni sereni. Muovetevi di più e cercate di non esporvi alle temperature elevate.

L'Oroscopo dall'1 al 7 agosto dal Sagittario al Pesci

Sagittario - La vostra estate si sta rivelando tutto tranne che noiosa. Questa settimana fino al giorno 7 agosto godrete dei massimi influssi benevoli. Chi lavora e sogna di fare molti soldi o di raggiungere una posizione di spessore, potrà cogliere delle nuove opportunità e portare avanti dei progetti in vista dell'autunno-inverno. In amore, chi è single da poco rifugia le relazioni serie a favore di quelle mordi e fuggi. Avete sofferto molto e non volete più ricadere negli schemi passati. Chi è in coppia, invece, potrà lasciarsi andare alla più travolgente passione e programmare delle vacanze o un weekend romantico con la persona amata. Forma fisica smagliante.

Capricorno - In settimana potreste ritrovarvi a destreggiarvi tra casa, famiglia e lavoro. Avrete un sacco di cose da fare e dovrete fare molta attenzione a non distrarvi. Nel cuore della settimana i single potrebbero perdere la testa per una persona conosciuta di recente. Qualcuno/a sembra essere innamorato/a ma ha paura di farsi avanti o di soffrire per un rifiuto. Prendetevi tutto il tempo necessario per riflettere sul da farsi. In famiglia bisticci e divergenze dovute a questioni economiche o politiche. Cercate di non trascurare la salute.

Acquario - Sono ancora tempi incerti ma siete stufi di vivere con la paura di dovervi guardare costantemente attorno. Ed ecco che in settimana potreste avere dei problemi fisici.

Cercate di staccare la spina in modo da potervi riprendere appieno. Con un famigliare qualcosa potrebbe non andare come sperato, forse per via dei pareri divergenti o del vostro modo di vivere la quotidianità. Vi sentite controllati. Chi è in coppia da anni dovrà fare attenzione a non lasciarsi sfuggire di mano la recente cotta, potreste pentirvene.

Pesci - Le previsioni dell'oroscopo di agosto si presentano interessanti, ma già in questa settimana otterrete qualcosa in più. La situazione lavorativa potrebbe presentare un calo, ma dipenderà da come vi comporterete davanti a determinate situazioni. Le faccende di cuore restano un enigma. Forse siete invaghiti da tempo di una persona inarrivabile o forse non siete più innamorati del vostro partner.

Prendetevi del tempo per ricaricare le pile e per ripristinare l'equilibrio che si è scombussolato. Occhio alle code interminabili e al caldo. La sera fareste bene ad uscire di più e ad aprire il vostro cuore alle nuove conoscenze. Più acqua, frutta e verdura!