Secondo l'oroscopo del 2 agosto 2022 l'Ariete deve fare attenzione all'aria condizionata e il Toro può fare attività fisica. Di seguito i dettagli per i dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: il lavoro è sempre al primo posto e anche durante le ferie ci sono alcune cose da terminare. La coppia sta vivendo un momento di calma piatta e questo a lungo andare può stancare. Attenzione a non esagerare con l'aria condizionata, perché una fastidiosa tosse potrebbe arrivare improvvisamente.

Toro: con il partner ci sono alcuni avvenimenti che raffreddano i bollenti spiriti.

Anche in vacanza ci si deve rimboccare le maniche e risolvere alcune questioni lavorative. Il giro vita aumenta, quindi meglio svolgere dell'attività fisica.

Gemelli: per i single i ricordi del passato sono sempre presenti, ma meglio voltare pagina e iniziare una nuova vita. Questo è il momento giusto per passare del tempo fuori casa e incontrare nuove persone. L'apparato respiratorio ha sempre bisogno di molte attenzioni e il ventilatore va assolutamente evitato.

Cancro: il partner continua a essere sempre molto geloso e i cuori solitari hanno paura a iniziare una nuova relazione. Il lavoro è sempre molto abbondante, ma un po' di ferie non fanno male a nessuno.

Leone: in famiglia ci possono essere delle piccole grane, come ad esempio l'aumento delle spese per la ristrutturazione della casa.

Finalmente è arrivato il primo giorno di vacanza, ma la testa è ancora in ufficio.

Vergine: sta per terminare un contratto di lavoro, ma uno nuovo è già pronto dietro l'angolo. Ci possono essere degli amici in difficoltà e quindi bisogna subito correre in loro aiuto. Il mal di pancia è sempre presente, meglio staccare la spina e partire per una mini vacanza.

Gli ultimi segni zodiacali

Bilancia: nella sfera lavorativa potrebbe arrivare qualcosa di nuovo, anche solamente una nuova mansione. I cuori solitari possono avere dei rimpianti per un amore finito, meglio lasciare perdere per non rovinare le giornate. La gola irritata e un dente dolorante potrebbero aumentare il nervosismo.

Scorpione: per le coppie collaudate l'amore è sempre inossidabile, magari potrebbe portare a un passo molto importante. I single possono avere sguardi tenebrosi con una potenziale preda. I polsi e le caviglie continuano ad avere dei piccoli problemi, meglio un controllo dal medico.

Sagittario: con la suocera ci potrebbe essere un'accesa lite, quindi i chiarimenti sono necessari. Con la famiglia si può organizzare un viaggio, ma i figli sono sempre contrari a tutto. La pancia è sempre molto sensibile, meglio evitare le bevande fredde.

Capricorno: il magnetismo può attirare un nuovo amore o anche delle nuove amicizie, in entrambi i casi sono sempre ben accetti. I malanni cronici sono sotto controllo.

Acquario: con il partner ci può essere un pizzico di gelosia di troppo e questo potrebbe compromettere tutto. La voglia di emozioni nuove è davvero tanta, quindi meglio prendere un lungo periodo di meditazione. Potrebbe esserci una cicogna in arrivo.

Pesci: la partenza per le vacanze è ormai imminente, ma alcune questioni di lavoro vanno subito risolte. La famiglia è sempre molto protettiva, ma bisogna fare attenzione alle spese di troppo. La serenità è presente ogni giorno, ma a volte possono nascere degli scatti improvvisi di nervosismo.