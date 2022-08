L'Oroscopo di lunedì 1° agosto prevede una giornata ricca di sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a svelare gli aspetti più importanti della vita sentimentale, lavorativa e sociale dei dodici segni. Le stelle asseconderanno i più intraprendenti, ma potrebbero determinare anche l'insorgere di svariati ostacoli.

In particolare, Scorpione, Gemelli e Cancro appariranno molto avventurosi, mentre Ariete, Pesci e Capricorno apriranno il loro cuore al partner. Bilancia, Toro e Acquario, in alcuni momenti, perderanno il controllo e, infine, Leone, Vergine e Sagittario si imbatteranno in situazioni complesse.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 1° agosto, con voti e relativa classifica finale.

Previsioni zodiacali di lunedì 1° agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete totalmente rapiti dai sentimenti. La relazione di coppia acquisirà un ruolo fondamentale nella vostra vita. Non potrete fare a meno di ricevere attenzioni da parte della persona amata. Vi sentirete pronti a intraprendere un viaggio nuovo, in sintonia con quello del partner. Potrebbe anche essere il momento giusto per provare a fare dei passi avanti in ambito lavorativo: rimarrete molto sorprese. Voto 8.

Toro: proverete emozioni molto intense. Cercherete il vostro equilibrio, ma vi scontrerete contro i bisogni altrui. Alcuni amici si mostreranno poco tolleranti verso di voi e altri non sapranno consigliarvi nel modo giusto.

Per il momento, sarà meglio non forzare la mano. Un eccessivo scatto d'ira, infatti, potrebbe avere conseguenze negative. Gli hobby, al contrario, rappresenteranno una valida valvola di sfogo. Voto 6.

Gemelli: i vostri amici saranno impegnati a godersi le vacanza, però, voi deciderete di sfruttare questo periodo per aumentare le competenze professionali.

Sarà un percorso impegnativo, ma molto soddisfacente. Non avrete rimpianti perché saprete di poter trarre il meglio. Questo atteggiamento vi aiuterà sul posto di lavoro. Per ora, preferirete non svelare le vostre reali intenzioni. Voto 9.

Cancro: vi sentirete a vostro agio nel solito contesto sociale. Adorerete frequentare gli amici di sempre e recarvi nei luoghi cari.

Questo, però, non vi impedirà di vivere nuove avventure. Sarete pronti ad affrontare sfide emozionanti e ricche di sorprese. Vi piacerà interagire con il prossimo e mettervi alla prova. Potreste scoprire un lato caratteriale inedito. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non rinunciare alle vostre risorse. Voto 8.5.

Oroscopo e classifica del 1° agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: Non potrete districare facilmente alcune situazioni. Farete di tutto per dare vita a un nuovo equilibrio, però, vi renderete conto di non potere mettere mano su determinate questioni. Ciò vi creerà una forte delusione emotiva. Per fortuna, non impiegherete molto a riprendervi. La vostra forza di volontà sarà più forte di qualsiasi cosa.

Lavoro e hobby vi aiuteranno a combattere la solitudine. Voto 5.

Vergine: la giornata seguirà lo stesso andamento di quella precedente. Ci sarà un piccolo miglioramento, ma questo non basterà per restituirvi il sorriso. Dovrete attendere ancora un po' per tornare quelli di sempre. Nel frattempo, sarà fondamentale focalizzarvi sulle questioni che vi stanno care. In esse, potrebbe esserci la chiave per il vostro futuro. L'audacia sarà una caratteristica da non sottovalutare. Voto 4.5.

Bilancia: vi sentirete sopraffatti. Avrete così tante cose di cui occuparvi da non riuscire a gestire il tempo come vorreste. Non dedicherete abbastanza attenzioni al partner e anche gli amici si sentiranno messi da parte.

La famiglia cercherà di aiutarvi, ma sarete voi a dover prendere la decisione finale. L'importante sarà non remare contro i vostri interessi più profondi. Voto 6.5.

Scorpione: non vi lascerete sfuggire tanto facilmente un'opportunità. Sarete pronti a lottare con le unghie e con i denti per conquistare la posizione desiderata. Avrete in mente obiettivi chiari da raggiungere, ma Cupido potrebbe accecarvi con il potere delle sue frecce. Per fortuna, non sarà impossibile conciliare vita professionale e vita privata. Gli amici riporranno grande fiducia nei vostri consigli. Voto 9.5.

Previsioni astrologiche e voti del 1° agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: lotterete contro i vostri principi e vi tirerete indietro davanti alle sfide più complesse.

Non vorrete farvi carico di troppe responsabilità perché saprete di avere molte cose in ballo. L'incoraggiamento degli amici sortirà l'effetto contrario e l'atteggiamento del partner non farà altro che aumentare il vostro nervosismo. Preferirete prendere le distanze da loro, almeno per ora. Voto 4.

Capricorno: le vostre mosse non passeranno inosservate agli occhi del partner. Cercherete di essere discreti, ma fallirete miseramente nella missione. Questo, però, non avrà conseguenze negative, anzi, creerà un'atmosfera vivace e ricca di allegria. Le vostre parole avranno un forte impatto sull'opinione della persona amata. Le previsioni zodiacali vi consigliano di sceglierle con molta cura. Voto 7.

Acquario: farete molta fatica a gestire i litigi. Cercherete di prendere la parola, ma le vostre reazioni tenderanno a essere un po' troppo vivaci. Potrebbe essere il momento giusto per prendervi una pausa da tutto questo. Gli amici saranno bel lieti di organizzare qualcosa di divertente da fare insieme. Non vedrete l'ora di assecondare le loro proposte e di aggiungerne di nuove. Voto 5.5.

Pesci: sarete molto intraprendenti in ambito sentimentale. Prenderete scelti importanti che vi consentiranno di avvicinarvi un po' di più alla persona amata. Prima di compiere la mossa decisiva, però, avvertirete la necessità di ricevere una conferma in più. Anche se non avrete voglia di aspettare saprete di non poter fare diversamente.

Gli amici, per fortuna, sapranno come distrarvi. Voto 7.5.

Classifica finale del 1° agosto

Ecco la classifica finale dell'oroscopo del 1° agosto. Saranno riportati anche i voti ricevuti da tutti i segni zodiacali: