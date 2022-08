Nuovo appuntamento con l'Oroscopo settimanale dall'1 al 7 agosto. Con l'ingresso di un nuovo mese, è inevitabile chiedersi se comincerà nel migliore dei modi oppure no.

Che cosa accadrà dunque da lunedì 1 a domenica 7 agosto ai segni zodiacali per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute? Se siete curiosi di saperlo, di seguito trovate le previsioni astrologiche della prima settimana di agosto.

Oroscopo e previsioni settimanali 1-7 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Sul fronte dell'amore, la settimana dall'1 al 7 agosto vi riserva delle belle sorprese, sia che siate in vacanza, sia che siate rimasti in città.

Alcuni single potrebbero prendere la tipica cotta estiva. Sotto il profilo lavorativo, non per tutti sarà un periodo di ferie. Chi per obbligo, chi per scelta, dovrà portare avanti i propri progetti professionali. In merito alla salute, rilassatevi e tenete a freno la tensione nervosa, una tisana vi aiuterà a prendere sonno.

Toro – In campo amoroso, i litigi anche nelle coppie più affiatate non mancano mai e nei prossimi giorni potrebbero anche aumentare. Tutta colpa del caldo che spinge ad essere più intolleranti. Il fascino dei single non passa inosservato, occhio però alle persone doppiogiochiste. Sul fronte del lavoro, vi sentite stanchi e accaldati, dunque potreste avere delle reazioni scomposte.

Molto meglio, invece, la situazione economica. Per la salute, l'oroscopo dall'1 al 7 agosto vi consiglia di usare i condizionatori in modo corretto. Le vostre vie respiratorie potrebbero risentirne.

Gemelli – L'oroscopo dell'amore riporta che il vostro stato d'animo sarà più rilassato. I rapporti di coppia sembrano andare bene, ma attenzione alla noia.

Litigare fa bene alla coppia, ma non in maniera eccessiva. In questo periodo i single non soffriranno di solitudine. Ottime prospettive sul fronte professionale e dei guadagni. Inoltre potreste coltivare un hobby in grado di garantirvi delle entrate extra. Saranno giorni di grandi energie. Se state mettendo su peso, contrastatelo con l'attività fisica.

Cancro – In amore siete un po' irritabili. Se ci tenete davvero alla solidità del rapporto, state alla larga da argomenti che riguardano soldi, famiglia d'origine ed eredità. Settimana record per i cuori solitari. I momenti migliori saranno concentrati nel weekend quando potrete sfoderare il vostro fascino e andare all'attacco. Sul lavoro potreste avere delle ottime idee, ma è meglio riflettere bene su ciò che volete mettere in cantiere. No agli investimenti azzardati, preparate il terreno ma aspettate l'autunno. Non sottovalutate il caldo e i suoi effetti collaterali. Bevete molto e non esponetevi per troppe ore al sole.

Previsioni astrali della settimana 1-7 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – In campo amoroso, settimana all'insegna del divertimento, della spensieratezza, delle avventure.

Nella prima parte stregherete chiunque. Se avete un partner geloso, fate attenzione al weekend del 6-7 agosto quando potrebbe sorgere qualche problema. I single in cerca d'amore devono essere se stessi, non nascondersi dietro ad una maschera. L'oroscopo prevede buone occasioni inaspettate sul lavoro. Fisicamente state bene: continuate a fare attività fisica e a mangiare in maniera equilibrata.

Vergine – In amore, qualche situazione scomoda non accenna a risolversi. Per le coppie, il problema principale potrebbe essere la meta delle vacanze oppure qualche difficoltà economica. Cercate di essere tolleranti. I cuori solitari del segno devono pazientare ancora un po' prima di trovare l'anima gemella.

Sotto il profilo lavorativo, molti di voi sognano di andare in vacanza, ma invece devono rimanere in ufficio e occuparsi delle scartoffie. Cercate di non sgarrare a tavola, mangiate con gusto senza eccedere con i manicaretti.

Bilancia – Sotto il profilo amoroso, il cuore fa i capricci ma potete sempre contare sugli amici. Momenti deliziosi attendono le coppie innamorate. Se state affrontando una separazione, evitate i battibecchi e risolvete tutto con calma. Per i single, Cupido sta per scagliare la freccia dell'amore. Nell'area lavorativa, le stelle vi vedono preoccupati e pensierosi, forse c'è una situazione che non vuole sboccarsi? Se siete in cerca di un impiego ben redditizio, accontentatevi anche di un lavoro part-time.

Condizionatori e ventilatori vanno usati con intelligenza.

Scorpione – In amore, meglio evitare le persone maleducate che hanno voglia di discutere. Le stelle favoriscono le coppie davvero innamorate. I single del segno faranno breccia nel cuore di una persona interessante. Sul posto di lavoro non è una buona idea sprecare la settimana tra discussioni e polemiche. Più lavorate, più producete. Avete bisogno di riposare di più. La vita frenetica e il nervosismo vi consumano le energie.

La settimana dal 1° al 7 agosto secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L'oroscopo dell'amore segnala che state ancora vivendo un periodo di insoddisfazione. Fortunatamente il mese di agosto porterà una soluzione ai problema di coppia, famiglia, eredità.

Se il partner non vi soddisfa più, le stelle consigliano di cambiare storia, voltare pagina e guardare avanti. Le relazioni complicate non fanno per voi, dovete avere al vostro fianco una persona positiva, ottimista, instancabile e che ha tanta voglia di condividere progetti per il futuro. Alcuni single avranno un incontro rivelatore. In campo lavorativo, ci sono ancora dei problemi economici da risolvere: è inutile lavorare tanto per guadagnare poco. Non avete nulla da temere per la vostra salute, ma non esagerate troppo a tavola ed evitate di mangiare fuori pasto.

Capricorno – Le questioni amorose complesse vanno affrontate con pazienza. Se la vostra unione è in crisi per delle scenate di gelosia e non riuscite a ritrovare un accordo con il partner, evitate di prendere decisioni irrevocabili.

Tempo al tempo, presto tutto si aggiusterà. Per i cuori solitari del segno è arrivato il momento di uscire di casa e di prendere in mano le redini del proprio destino. Sul fronte del lavoro, non arrabbiatevi per le imprecisioni dei nuovi colleghi. Concentratevi sui vostri compiti. Avete bisogno di pace e tranquillità, sfruttate la settimana dall'1 al 7 agosto per fare le cose che vi appassionano.

Acquario – Tanta grinta e tanto divertimento in amore. Godetevi l'estate e ignorate tutte le cose che vi turbano. Fate l'amore e non la guerra, rendete più piccante la vostra relazione per vivere delle serate romantiche. I single che non si capacitano sul perché non riescono a trovare l'anima gemella dovrebbero iniziare a fare chiarezza in se stessi.

Sotto il profilo lavorativo, tra caldo e stanchezza potreste commettere qualche imprudenza: siate cauti. Se non lavorate, riposatevi e non pensate a quello che avete da fare al rientro. Potreste sentirvi stanchi per via dei numerosi impegni di lavoro e in famiglia. Avete diritto di staccare la spina e pensare di più a voi stessi.

Pesci – Siete pazienti da un po' di tempo in amore, ma la prima settimana di agosto prevede dei momenti indimenticabili di passione. Chi ha una relazione amorosa sarà in forma smagliante con il partner: ci saranno interesse e complicità. I single devono essere più selettivi, visto che in questo periodo c'è il rischio di prendere lucciole per lanterne. In campo lavorativo, non è facile far fronte alle spese extra e agli imprevisti; dovrete aspettare l'autunno per risolvere alcune questioni. Curate bene l'alimentazione e fate tanta attività sportiva. In vacanza non dimenticate le buone abitudini.