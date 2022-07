Le previsioni dell'oroscopo del giorno 16 luglio annunciano che i nati sotto il segno del Leone saranno in "lotta contro il tempo". I Pesci, invece, potrebbero fare un po' di fatica a trovare la persona giusta in amore.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche con la relativa classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: abbiate pazienza e le soddisfazioni arriveranno poco alla volta. Cercate di non essere troppo frettolosi e di non avere troppe pretese in amore.

11° Pesci: se siete single, la ricerca dell'anima gemella potrebbe rivelarsi più difficoltosa del previsto.

Non temete e ricordate che le cose più belle capitano quando meno le si aspettano.

10° Toro: aprite la vostra mente a nuovi orizzonti. Sia dal punto di vista professionale sia, soprattutto, personale avete bisogno di una ventata di leggerezza e di novità. L'Oroscopo del 16 luglio vi esorta alla libertà.

9° Capricorno: in amore è importante scendere a qualche compromesso. Nella vita non esiste la perfezione e talvolta è necessario accontentarsi un po' onde evitare di restare a mani vuote.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: giornata un po' titubante dal punto di vista delle relazioni. Se avete un appuntamento importante, cercate di rilassarvi, altrimenti correrete il rischio di arrivare troppo tesi.

7° Scorpione: non siete persone che amano vivere con dei vincoli, soprattutto se imposti da persone esterne. Questo vi spinge ad essere ribelli. L'Oroscopo del 16 luglio vi invita ad essere cauti.

6° Sagittario: non tirate troppo la corda in amore. Le persone che vi vogliono bene sono disposte a tollerare i vostri cambi d'umore, tuttavia, cercate di non esagerare o potreste pentirvene parecchio.

5° Vergine: come dice il proverbio "meglio un uovo oggi che una gallina domani". Godetevi il tempo libero e la vicinanza delle persone care. In ambito sentimentale, inoltre, lasciatevi trasportare dagli eventi.

Oroscopo, i segni fortunati del 16 luglio

4° in classifica Leone: il tempo potrebbe essere vostro nemico. Sia in amore sia nel lavoro dovete cercare di essere più scaltri del prossimo.

Cercate di pianificare le prossime mosse con largo anticipo.

3° Acquario: i giorni passati sono stati un po' titubanti per quanto riguarda l'amore. A partire da queste ore, però, potrete tirare un sospiro di sollievo. Certi nodi verranno al pettine. Non abbiate paura.

2° Cancro: non siate rigidi, se vi va di fare o dire una cosa, agite. L'Oroscopo del 16 luglio vi invita ad essere un po' più attenti sul lavoro. Il periodo è positivo, ma non dovete trascurare nessun dettaglio.

1° Bilancia: ottimo momento per cominciare una nuova attività e per cimentarvi in un grande cambiamento. Anche dal punto di vista personale sono favorite le novità.