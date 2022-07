Le previsioni dell'oroscopo del giorno 15 luglio esortano i Pesci a fare qualcosa per ottenere gli obiettivi prefissati. Gli Ariete devono essere un po' più decisi, mentre i Capricorno tornano in cima alla classifica.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: cercate di mostrare un po' di risolutezza in più, anche dinanzi le situazioni più controverse. Soprattutto dal punto di vista professionale, dovreste essere dotati di problem solving.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 15 luglio invitano i nati sotto questo segno ad essere più decisi.

Se desiderate fare una cosa, non lasciatevi bloccare da quello che dicono gli altri.

10° Gemelli: in amore siete un po' indecisi. Se non sapete quali pesci prendere, forse è il caso di restare un po' da soli. Non è detto che bisogna per forza stare con qualcuno. Tempo al tempo.

9° Cancro: non accontentatevi e cercate sempre il modo di sorprendere. In amore è importante essere un po' più creativi, altrimenti si corre il rischio di annoiare e annoiarsi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: se siete in attesa di un cambiamento, smettete di aspettare e cominciate ad agire. Le cose non piovono dal cielo, ma bisogna guadagnarsele e conquistarle.

7° Leone: non sottovalutate le vostre potenzialità.

Nella vita non si può eccellere in tutto. La cosa importante, però, è trovare la propria vocazione e inseguirla e perfezionarla.

6° Bilancia: l'oroscopo del 15 luglio denotano una certa stanchezza. Ad ogni modo, il vostro spirito d'iniziativa è forte e consolidato. Questo vi permetterà di arrivare molto lontano, ma ci vuole pazienza.

5° Scorpione: giornata interessante sul fronte delle nuove opportunità, specie in amore. Non accontentatevi e fate sempre il tutto per tutto pur di essere felici.

Oroscopo segni fortunati del 15 luglio

4° in classifica Sagittario: buon momento per iniziare una nuova conoscenza. Sul lavoro, invece, valutate attentamente le nuove opportunità.

Mai cambiare la via vecchia per quella nuova se non si sa a cosa si va in contro.

3° Acquario: le persone che vi circondano potrebbero sottovalutarvi. Non c'è cosa peggiore che si possa fare con un Acquario. Prendetevi il vostro tempo per levarvi tutti i sassolini dalle scarpe.

2° Toro: le previsioni dell'oroscopo del 15 luglio vi esortano ad essere testardi. Questo è il momento giusto per insistere e per andare avanti per la propria strada senza nessuna interruzione.

1° Capricorno: pensare ai propri interessi non sempre è sintomo di egoismo, talvolta è giusto e necessario. Questo è un momento molto florido per voi, approfittate di questo successo per togliervi qualche piccola soddisfazione.