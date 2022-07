Le previsioni dell'oroscopo del 30 luglio vedono i Pesci un po' titubanti in amore. I Leone, invece, hanno bisogno di una spinta in più per reagire e rialzarsi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: l'Oroscopo del 30 luglio vi vede un po' giù, pertanto, avete bisogno di una spinta esterna per rialzarvi e per riprendere in mano la vostra vita. Cercate di essere cauti.

11° Ariete: a volte tendete a fidarvi troppo delle persone, senza sapere effettivamente da che parte stanno. Cercate di essere un po' più avveduti e attenti sotto questo punto di vista.

10° Bilancia: alti e bassi, ma siete tendenzialmente persone forti. Cercate di essere pronti a cimentarvi in nuove esperienze e non abbiate se le cose non vanno esattamente nella direzione sperata.

9° Scorpione: le stelle sono favorevoli, ma adesso sta a voi prendere in mano la situazione per dimostrare quanto valete. Dal punto di vista sentimentale, invece, bisogna essere un po' più creativi.

Previsioni astrali 30 luglio

8° in classifica Capricorno: non bisogna essere limitati, nella vita si deve osare, altrimenti si può correre il rischio di restare intrappolati nel vortice dell'abitudine.

7° Vergine: in questo momento non ci sono grosse novità per quanto riguarda la sfera professionale. Continuate ad impegnarvi se volete ottenere gli obiettivi che vi siete prefissati.

6° Pesci: in amore siete un po' timorosi di esporvi e di palesare i vostri sentimenti. Probabilmente, le batoste ricevute in passato stanno vincolando il vostro comportamento attuale. Cercate di non permetterlo.

5° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 30 luglio vi invitano ad essere attenti. Ricordate che siete voi i padroni del vostro futuro e del vostro destino, quindi, non lasciate che siano gli altri a prendere decisioni al vostro posto.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Toro: nel lavoro potreste rimanere spiazzati da una nuova opportunità. Attenzione, però, ai grossi cambiamenti, perché potrebbero incidere anche in amore.

3° Cancro: siete piuttosto decisi in questo momento. Cercate di seguire la vostra testa, ma di lasciar parlare anche il cuore.

Solo bilanciando le due sfere potrete davvero ottenere la felicità.

2° Sagittario: dopo tanta fatica, finalmente, potrete raccogliere i frutti del vostro lavoro e del vostro impegno. Siate sempre riconoscenti alla vita per tutto quello che vi ha dato, anche se vi ha tolto qualcosa.

1° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 30 luglio denotano una certa leggerezza. Vi sentite molto più tranquilli in questo momento rispetto ai giorni appena trascorsi. Cercate di approfittare di questo per prendere decisioni importanti o chiudere accordi.