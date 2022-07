Secondo le previsioni dell'oroscopo del 31 luglio, i nati sotto il segno dell'Ariete devono prestare attenzione agli errori di valutazione. I Capricorno, invece, sono in attesa di novità, ma devono essere pazienti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: ci sono dei grossi cambiamenti in arrivo, ma dovete essere calmi e pazienti. Ricordate che se volete raggiungere degli obiettivi importanti dovete darvi da fare.

11° Pesci: nulla accade per caso, a tutto c'è una ragione e una spiegazione. Cercate di essere più intraprendenti e lungimiranti, soprattutto dal punto di vista professionale.

10° Ariete: la Luna leggermente contraria potrebbe spingervi a compiere qualche scelta errata. Gli errori di valutazione sono all'ordine del giorno, pertanto, l'Oroscopo del 31 luglio vi invita alla cautela.

9° Toro: ci sono giorni in cui vi sentite in grado di fare fronte a ogni tipo di ostacolo e altri in cui, invece, vi perdete in un bicchiere d'acqua. Oggi potrebbe essere quest'ultimo, quindi, mantenete la calma.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: spesso vi ponete domande a cui difficilmente riuscite a trovare una risposta. L'oroscopo del 31 luglio vi invita a cercare un po' più a fondo dentro di voi.

7° Cancro: non siate troppo impazienti. Ricordate che la vita premia le persone caute, che sanno valutare quale sia il momento di battere il ferro e quale, invece, quello di farsi da parte.

6° Acquario: ottimo momento per l'amore. In questo periodo vi sentite particolarmente determinati e decisi a portare a casa dei trofei. Attenzione, però, che in amore vince chi insiste, continua e si mostra paziente.

5° Scorpione: non prendete decisioni in maniera troppo affrettata. Ci sono delle interessanti novità in arrivo, ma bisogna non mettere fretta.

Anche in amore lasciate al partner i suoi tempi.

Oroscopo segni fortunati del 31 luglio

4° in classifica Vergine: i nati sotto questo segno sono piuttosto attivi e reattivi. Vi sentite particolarmente arzilli, quindi, approfittate di questo momento per darvi da fare.

3° Leone: sia in amore sia nel lavoro ci sono delle belle novità in arrivo, la cosa importante è essere sempre se stessi e non permettere a nessuno di ostacolare i vostri piani.

2° Sagittario: l'oroscopo del 31 luglio continua a vedervi in posizioni molto alte. Questo è un momento molto positivo per voi. Sia in amore sia nel lavoro tutto sembra procedere per il verso giusto, godetevelo.

1° Bilancia: dopo degli alti e bassi dal punto di vista sentimentale, finalmente potrete risolvere delle faccende in sospeso. Cercate di essere delicati e di non farvi prendere dal vostro istinto. Anche sul lavoro è un momento di svolta.