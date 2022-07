Secondo le previsioni dell'oroscopo del 28 luglio, i nati sotto il segno del Leone hanno un cuore battagliero e combattivo. Per i Bilancia ci sono cambiamenti in arrivo, ma bisogna andarci piano.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: cambiamenti in arrivo sia per quanto riguarda la sfera professionale sia personale. Cercate di essere pronti a tutti e non datevi per vinti.

11° Ariete: interessanti risvolti sul fronte del lavoro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, ci sono delle questioni da risolvere, prestate attenzione ai nuovi incontri che potrebbero scombussolarvi.

10° Acquario: l'Oroscopo del 28 luglio vi invita a non perdere la calma e la concentrazione. Dedicatevi solamente alle cose importanti e che contano davvero. Ci sono novità sul fronte delle relazioni.

9° Toro: siete testardi e questo di solito è un bene. In certi casi, però, è necessario capire quale sia il momento di mollare la presa e di dedicare le proprie forze e attenzioni ad altro.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 28 luglio vi invitano a non prendere sottogamba delle faccende importanti. Ricordate che nella vita è importante anche valutare attentamente i sentimenti del prossimo.

7° Leone: per raggiungere i vostri obiettivi potreste essere portati a calpestare qualcuno.

Cercate di essere cauti e di non farvi prendere troppo dal vostro impeto battagliero e combattivo.

6° Pesci: nella vita è importante anche perdonare. Se qualcuno ha commesso qualche errore nei vostri confronti, valutatene l'entità e poi agite di conseguenza. Non siate troppo rigidi.

5° Cancro: sia in amore sia nel lavoro ci sono delle interessanti novità in arrivo.

Cercate di essere pronti e reattivi e non perdetevi in chiacchiere. Ci sono delle faccende in sospeso da risolvere quanto prima.

Oroscopo segni fortunati del 28 luglio

4° in classifica Vergine: siete persone poco pazienti e questo potrebbe portare alla nascita di qualche piccolo intoppo. In ambito sentimentale, invece, è meglio guardare oltre i propri limiti.

3° Capricorno: l'oroscopo del 28 luglio denota una giornata abbastanza positiva. In amore vi sentite appagati e anche dal punto di vista sentimentale non ci sono grosse problematiche in arrivo.

2° Scorpione: in amore è tempo di osare e di iniziare nuove relazioni. Se siete indecisi sul da farsi dal punto di vista professionale, forse è il caso di buttarsi un po' di più a capofitto.

1° Sagittario: gettatevi a capofitto nell'amore. La giornata odierna sarà caratterizzata da interessanti colpi di scena per quanto riguarda la carriera. Novità in arrivo.