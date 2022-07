L'oroscopo della giornata di giovedì 21 luglio vedrà un'atmosfera decisamente positiva per i nativi Toro, forti della Luna nel segno, mentre Leone s'impegnerà a fondo per svolgere bene le proprie mansioni. Passione sfrenata per i nativi Cancro grazie a questa Venere nel segno, mentre potrebbero essere tensioni per i nativi Acquario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 21 luglio.

Previsioni oroscopo giovedì 21 luglio 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che non sarà più così romantica come prima per voi ora che Venere si trova in quadratura e la Luna vi ha abbandonato.

Single oppure no, avrete bisogno di stabilire un legame migliore con la persona che amate prima di lasciarvi andare alle emozioni. In ambito professionale saprete fare bene il vostro lavoro, ma questo non vorrà dire che non dovete dare retta a nessuno. Voto - 6️⃣

Toro: un quadro astrale che vi permetterà di godere di un’atmosfera positiva e piacevole. Single oppure no, con la Luna nel segno e Venere in sestile essere simpatici e romantici allo stesso tempo sarà possibile, soprattutto per i nati nella prima decade. Nel lavoro arriveranno novità interessanti grazie a Mercurio, e saprete come sfruttare al meglio le idee che avrete in mente. Voto - 9️⃣

Gemelli: periodo stabile sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo.

Single oppure no, avrete buone occasioni per vivere momenti emozionanti insieme alla persona che vi piace tanto. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere la giornata adatta per mettere insieme interessanti progetti di gruppo e massimizzare i risultati. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata piena di passione per voi nativi del segno.

Non avrete limiti per la vostra relazione di coppia, mentre se siete single, niente e nessuno potrà frenare la vostra sicurezza interiore. Sul fronte professionale avrete abbastanza forza e determinazione da provare a realizzare qualcosa di veramente proficuo per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 9️⃣

Leone: vita sentimentale in lieve calo secondo l'oroscopo di giovedì 21 luglio. Questa Luna in quadratura frenerà il vostro entusiasmo nei confronti del partner o della persona che vi piace se siete single, forse perché avrete altri pensieri per la testa. L'importante sarà non causare discussioni con la persona che amate. In ambito lavorativo v'impegnerete a fondo per gestire efficacemente i vostri progetti, e forse qualcosa inizierà a muoversi. Voto - 7️⃣

Vergine: ottimo periodo per la vostra relazione di coppia. Riuscirete a avere un contatto più intimo e stabile con il partner, mentre i cuori solitari vivranno momenti di spensieratezza, e con un po’ di fortuna, potrebbero fare interessanti conoscenze.

Nel lavoro vi lascerete alle spalle le distrazioni per concentrarvi solo sulle attività che potranno aiutarvi a farvi crescere. Voto - 8️⃣

Bilancia: con questo cielo dovrete essere più calmi e lungimiranti in quel che fate, soprattutto in amore, considerato che il pianeta Venere si troverà in quadratura. Se siete single l'amore non arriva quando dite voi, dunque siate pazienti, e se potete, concentratevi su altro nella vita. In ambito lavorativo meglio non uscire dai binari se avrete a che fare con progetti più complicati del previsto. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vedrà la Luna in opposizione e Venere in trigono dal segno del Cancro. Avere fascino va bene, ma dovrete anche avere il giusto atteggiamento nei confronti della persona che amate.

Sul fronte lavorativo sfruttate il vostro sesto senso e la buona posizione di Mercurio per portare i vostri progetti lungo la giusta direzione. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo sicuramente migliore rispetto al precedente dal punto di vista sentimentale, ma avrete ancora molto terreno da recuperare. La situazione però sta lentamente migliorando, e presto arriveranno momenti più dolci anche per voi. Sul fronte professionale sarà una giornata abbastanza tranquilla, ma non si escludono delle novità. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale poco romantica in questo periodo per voi nativi del segno. Venere non sarà in buon aspetto, e con il partner non ci sarà una grande intesa. Per fortuna la Luna sarà favorevole, e vi aiuterà ad avere un po’ di buon senso.

Sul fronte lavorativo svolgete le vostre mansioni con calma, analizzando per bene ogni situazione. Voto - 6️⃣

Acquario: con la Luna in quadratura dal segno del Toro potrebbero esserci delle tensioni tra voi e la vostra anima gemella secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 21 luglio. Un po’ meglio sul posto di lavoro, dove Giove e Saturno vi permetteranno di svolgere degli ottimi lavori. Voto - 7️⃣

Pesci: cielo davvero convincente sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Una bella Venere sarà in trigono dal segno del Cancro, mentre la Luna sarà in trigono dal segno del Toro. Single oppure no, sarà davvero una giornata in cui le emozioni non mancheranno affatto, soprattutto per voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro con la giusta organizzazione riuscirete a svolgere più in fretta le vostre mansioni. Voto - 8️⃣