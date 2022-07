Per la giornata di giovedì 28 luglio l’Oroscopo prevede una situazione molto brillante per i nati sotto il segno del Cancro e decisamente in basso per quelli del Bilancia. Anche il Sagittario ora rimarrà alle ultime posizioni.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giovedì: Cancro maturo

1° Cancro: avrete una maturazione mentale molto sviluppata, e per questo avrete un atteggiamento molto tranquillo, soprattutto con i colleghi. La vostra carriera conoscerà un giro di vite davvero invidiabile. In amore non ci saranno ostacoli.

2° Gemelli: ci saranno degli accordi con i colleghi che potrebbero essere davvero molto remunerativi dal punto di vista economico. Avrete anche occasione di conversare più a lungo con il partner e di essere comunque al centro dell’attenzione con le amicizie.

3° Toro: vi sentirete più in forma che mai, e anche l’umore sarà decisamente al settimo cielo. Ci saranno delle svolte dal punto di vista professionale che potrebbero decretare qualche promozione o avanzamento della vostra carriera.

4° Pesci: avrete grinta da vendere e saprete sfruttarla appieno soprattutto se avrete degli obiettivi da perseguire. Sfruttare qualche situazione a vostro favore potrebbe darvi la spinta per andare avanti con un progetto che state coltivando da molto tempo.

Leone in rialzo

5° Leone: ora avrete un rialzo sempre più stabile, soprattutto per quanto riguarda l’ambiente familiare. Le vicende amorose potrebbero evolvere in qualcosa di più concreto, anche alla luce di qualche bella esperienza che vivrete in serata.

6° Scorpione: la vivacità potrebbe essere il motore di questa giornata, perché oltre all’ambito lavorativo (molto produttivo) si aprirà una giornata carica di shopping e di svago.

Avrete anche qualche nuovo passatempo da sperimentare con le amicizie.

7° Vergine: il periodo di relativa calma sarà l’ideale per agire con più tranquillità di fronte alle sfide della settimana. Probabilmente l’umore non sarà dei migliori, ma nel complesso potrebbero esserci delle piccole novità in serata che vi faranno sentire a posto.

8° Acquario: dovrete riprendervi da qualche notizia che probabilmente non vi ha fatto molto piacere. Quindi non ci sarà occasione migliore di svagarvi e fare un po’ di shopping con le amicizie. Con il partner avrete dei momenti non molto consoni alle aspettative.

Fortuna in arrivo per Ariete

9° Ariete: ci saranno i presupposti per una fortuna efficace e che sappia darvi il giusto peso. Scalare una vetta in questo momento però potrebbe comportare qualche sacrificio abbastanza faticoso da attuare. In famiglia avrete una relativa calma.

10° Sagittario: avrete una scarsa collaborazione da parte della vostra squadra, anzi, ci potrebbero essere situazioni che se non allineate potrebbero mettere in crisi un progetto.

Fate del vostro meglio per ristabilire un determinato equilibrio che possa rimanere a lungo.

11° Capricorno: avrete troppi alti e bassi sull’umore che potrebbero influire sulla vostra situazione emozionale. Mantenere i nervi saldi sul lavoro potrebbe essere di enorme aiuto alle questioni di carattere affaristico ma anche economico.

12° Bilancia: avrete troppi alti e bassi per potervi definire stabili in questo momento. Avrete bisogno di qualcuno che in queste giornate vi possa sostenere senza chiedere nulla in cambio. Il partner potrebbe fare al caso vostro.