Per il mese di agosto 2022, l’Oroscopo prevede il pianeta Venere nella costellazione del Cancro, migliorando di giorno in giorno la qualità della vita e del lavoro per questo segno in particolare. Altro segno in testa alla classifica sarà quello dei Gemelli.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di agosto: Capricorno armonioso

1° Gemelli: qualcosa sul lavoro e negli affari volgerà in meglio, se non in modo eccezionale. Avrete tante proposte di lavoro e di incarichi importanti che potrebbero conferirvi una buona autostima, ma soprattutto la possibilità di guadagnare e investire questo denaro in qualcosa di unico nel suo genere.

Gli sforzi con cui avete dovuto avere a che fare nel corso delle settimane scorse e quello che impiegherete nel mese stesso di agosto saranno ampiamente ricompensati.

2° Cancro: il periodo fortunato arriverà, con un bel Venere che non si smentisce mai. Avrete un periodo di successi sul lavoro grazie a qualche progetto, il quale ha avuto molta concentrazione da parte vostra, oltre che una fortuna che non farà che migliorare di giorno in giorno. Avrete anche abbastanza impegni per scacciare qualche pensiero negativo, ridando alle vostre giornate un equilibrio molto più stabile, dunque non soggetto a qualche stato emozionale che non desiderate.

3° Capricorno: ci saranno poche cose che non andranno nel corso del mese di agosto, e nessuna di queste intaccherà il lavoro e le finanze.

Anzi, con queste ultime sarete in deciso rialzo, portandovi a accumulare più del previsto. Con la squadra di lavoro avrete una sintonia che potrebbe favorire anche qualche progetto, sopratutto se condiviso. Sarete anche disponibili ad aiutare una amicizia in difficoltà.

4° Toro: si aprirà una stagione di benessere e di sicurezza lavorativa, di grandi novità e di una fortuna che potrebbe portare non solo lavoro per chi è ancora alla ricerca di un impiego, ma anche la prospettiva di fare carriera.

I guadagni potrebbero aumentare considerevolmente, anche alla luce del duro lavoro a cui vi siete sottoposti nel corso dei mesi precedenti. Alternerete dei momenti in cui potreste avere la necessità di fare tagli a qualche spesa, ma saranno davvero minimi.

Scorpione stabile

5° Scorpione: non avrete nulla di cui preoccuparvi in modo significativo per quanto riguarda il denaro.

Avrete sul posto di lavoro dei cambiamenti, che però non avranno ripercussioni forti, né in positivo né in negativo. Semplicemente riuscirete a far fronte alle novità con l’adattamento. Secondo l’oroscopo potreste anche attraversare qualche giornata colma di tempo libero, nella quale potrete fare un bilancio complessivo dei vostri impegni.

6° Pesci: avrete modo di dare priorità al lavoro, e ciò significherà un innalzamento sensibile della concentrazione e una scansione del tempo decisamente più efficace. Inoltre avrete molti più accorgimenti per quelle questioni economiche per cui sarà necessaria tutta la vostra perspicacia. La creatività potrebbe essere un elemento essenziale per portare a termine i progetti che vi siete prefissati.

7° Bilancia: ci saranno dei cambiamenti sostanziali sul lavoro, che potrebbero riguardare la squadra professionale oppure qualche mansione che potrebbe prendere una piega giornaliera molto più pesante. Tuttavia, ci saranno dei momenti fortunati che potrebbero essere fruttuosi per un progetto in corso oppure per darvi qualche guadagno in più che possa soddisfare qualche esigenza.

8° Acquario: avrete qualche situazione da cambiare, ma che vi porteranno qualche aspetto positivo. Ciò che conterà in questo momento, come le finanze in particolare, potrebbero portarvi a migliorare il vostro lavoro o a cambiarlo con uno nuovo e che vi soddisfi sotto molti punti di vista. Dovreste però essere lievemente più parsimoniosi nelle ultime giornate del mese.

Ariete impegnato

9° Ariete: sicuramente avrete molto per cui lavorare e per produrre se vorrete veramente guadagnare. Ora come ora la fortuna dipenderà dalle vostre capacità ma soprattutto dalla vostra voglia di mettervi in gioco. Dovrete far fronte a delle decisioni che riguarderanno essenzialmente il vostro lavoro e l’interazione con la vostra squadra, che ultimamente si è andata affievolendo. Secondo l’oroscopo potreste non avere molti obiettivi in comune con i colleghi, in questo momento.

10° Leone: probabilmente non ci saranno novità per questo mese, secondo l’oroscopo. La routine lavorativa sarà sempre più ferrea, ma le questioni finanziarie avranno un lieve calo. Ciò significa che dovreste evitare di spendere e di fare qualche passo troppo importante con gli investimenti.

Nel complesso potreste avere una relativa tranquillità se ci sarà di mezzo anche la parsimonia.

11° Sagittario: la vostra situazione professionale potrebbe avere un calo sensibile nel corso del mese di agosto, nonostante nell’ultima settimana le cose potrebbero tornare a livelli normali. Probabilmente qualche mansione non vi piace più, o comunque sentirete inadatto a voi il contesto in cui avete il lavoro attuale. Voltare pagina potrebbe essere una soluzione da prendere in considerazione.

12° Vergine: potrebbe essere un momento in cui necessitate di cambiare aria sul lavoro, di volerne trovare uno nuovo. Tuttavia, potrebbero subentrare delle questioni finanziarie non esattamente tranquille. Non ci saranno le basi per poter concedervi delle pause nel mese di agosto, e questo potrebbe portarvi ad essere sempre più nervosi e giù di corda.