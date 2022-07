Per il fine settimana del 30 e del 31 luglio 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte dei nati sotto il segno della Vergine, mentre i Pesci potrebbero finire in basso alla classifica. I Gemelli e l’Ariete saranno tra i favoriti del weekend.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo del weekend: Vergine in alto nella classifica

1° Vergine: probabilmente le questioni lavorative subiranno una impennata, ci potrebbe essere un affare che vi porterà fortuna oppure avrete una promozione abbastanza remunerativa. Sicuramente l’amore sarà stabile, regalandovi una fiducia reciproca davvero molto fiorente.

2° Gemelli: avrete una grande intesa con il partner che sfocerà nella passionalità e nella creatività. Organizzare qualche viaggio vi darà quella vivacità che ora vi potrebbe portare anche novità a livello professionale. Secondo l’oroscopo avrete il pomeriggio di domenica molto ‘frizzante’.

3° Ariete: nella squadra e nell’ambiente lavorativo in generale avrete una spiccata sintonia che non vorreste mai mettere da parte. Accantonare le nostalgie per far spazio alla vostra vita sentimentale attuale potrebbe essere un buon modo per voltare pagina, se non l’avete già fatto.

4° Cancro: i guadagni arriveranno nella giornata di sabato, o comunque nel giro delle ore intorno a questa giornata. Nella giornata di domenica potrebbero verificarsi delle belle esperienze a livello amicale che vi daranno solamente un grande divertimento e la testa libera da pensieri negativi.

Leone più espansivo

5° Leone: riuscirete a districarvi da una situazione familiare e argomentativa che probabilmente vi ha tenuti in disaccordo per molto tempo, o comunque per qualche giornata. L’esperienza che avete maturato nel tempo vi aiuterà ad instaurare un dialogo molto costruttivo.

6° Scorpione: avrete delle belle notizie nella giornata di sabato, mentre la domenica avrete a disposizione la famiglia con cui dialogherete su un argomento che vi sta particolarmente a cuore.

Secondo l’oroscopo avrete una domenica all’insegna del divertimento.

7° Acquario: stare un po' da soli potrebbe favorire del buonumore inaspettato, accompagnato dalla cura del vostro corpo con qualche attività fisica che vi faccia sentire rinvigoriti. Fare qualche piccolo affare sarà la chiave per non perdere di vista l’ambito pecuniario neanche per un momento.

8° Sagittario: il rialzo lieve di questo fine settimana sarà dovuto principalmente al riposo dallo stress che avete accumulato ultimamente, soprattutto sul lavoro. Sarete decisamente esausti domenica e non avrete molta voglia di fare un viaggio o comunque di mettervi in moto.

Capricorno inattivo

9° Toro: avrete dei malintesi da evitare con la squadra professionale, e al tempo stesso potrebbero crearsi dei presupposti favorevoli allo stress. Riposarvi in questo momento potrebbe essere la soluzione, secondo l’oroscopo.

10° Capricorno: l’inattività potrebbe portarvi ad un nervosismo crescente, dunque la cosa migliore da fare in questo momento sarà ritrovare il vostro equilibrio, magari facendo dell’attività fisica nella giornata di sabato o comunque lasciando i cattivi pensieri finalmente alle spalle.

11° Pesci: purtroppo non avrete un fine settimana del tutto libero. Ci potrebbero essere degli impegni che non potrete procrastinare e che potrebbero darvi più stress del solito. Avrete a disposizione la serata per poter fare ciò che vorrete, anche dedicarvi ad un hobby.

12° Bilancia: sarete ancora alle prese con delle responsabilità familiari molto pesanti, ma nelle due serate del weekend potreste ricorrere a qualche serie tv per fare in modo di non pensare sempre alle stesse cose.