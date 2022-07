L'oroscopo settimanale dal 25 al 31 luglio 2022 è pronto ad analizzare l'andamento dei prossimi sette giorni in relazione ai sei segni compresi nella seconda tranche zodiacale. In evidenza, oltre alle previsioni astrologiche della settimana, le stelline con i voti in pagella attribuiti dall'Astrologia a ognuna delle giornate del periodo. Curiosi di conoscere il pensiero delle stelle in merito al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo pure ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'Oroscopo da lunedì a domenica in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. In questa settimana che sta per iniziare si profila un deciso ritorno del sorriso a molti del segno. Se dovessero nascere dubbi o incertezze, sappiate che esiste una parola d’ordine capace di farvi passare indenni in eventuali situazioni complesse o contorte. E questa parola è "cautela". Non lasciatevi mai, e per nessuna ragione al mondo, sedurre da qualcuno dalla parlantina facile e dal sorriso "furbetto": vorrebbe prendervi per mano e indurvi a compiere cose poco ponderate o prendere decisioni affrettate. Sorridete, la vita vi sorride soprattutto a fine settimana. Sfruttate questo momento per parlare d'amore: fino alla fine di luglio avrete stelle ancora interessanti per i rapporti interpersonali.

In arrivo nuove emozioni con persone del Cancro o del Capricorno.

La classifica settimanale:

Top del giorno domenica 31 luglio;

domenica 31 luglio; ★★★★★ giovedì 28, venerdì 29, sabato 30;

★★★★ mercoledì 27 luglio;

★★★ lunedì 25 luglio;

★★ martedì 26 luglio 2022.

♏ Scorpione: voto 5. Si prevede un periodo abbastanza impegnativo, a tratti anche un po' critico circa alcune situazioni che ristagnano da tempo.

In questa settimana che sta per nascere potreste sentirvi ancora un po' frastornati, agitati; situazione pesante, a tratti faticosa. Consigliato se non necessario in questo periodo rimettersi in gioco in altri campi, invece dei soliti. Non pensate sempre e solo al denaro: in famiglia da qualche tempo per colpa di incertezze lavorative o difficoltà economiche, manca l'amore.

Si parla sempre meno di coppia e problemi da risolvere, e il litigio è sempre dietro l'angolo. Dovete cercare di superare qualche tensione già dal mattino: certe ansie che purtroppo fanno ancora parte della vostra vita vanno prese di petto e superate. È opportuno voltare pagina: una persona del Cancro potrebbe aiutarvi.

La classifica della settimana:

★★★★★ sabato 30 luglio;

★★★★ lunedì 25, martedì 26, domenica 31;

★★★ mercoledì 27, venerdì 29;

★★ giovedì 28 luglio 2022.

♐ Sagittario: voto 6. Dice il saggio: la speranza è l'ultima a morire. E, se è vero che dopo ogni tempesta risorge il sereno, anche a molti di voi tornerà la voglia di vivere, di ritornare a sognare sperando in qualcosa di meraviglioso.

Lasciatevi andare in questa settimana, senz'altro nascerà bene ma soprattutto saranno le prossime due settimane a venire a portare vantaggi e proposte ancora più allettanti. Per molti del segno sarà abbastanza alla portata riprendere le redini della propria vita in mano. Favoriti contatti, viaggi e relazioni anche con persone di altre città. Con certi parenti però ci potrebbero ancora essere delle questioni in sospeso da mettere a posto, quasi certamente situazioni riguardanti interessi di famiglia.

La classifica settimanale:

★★★★★ lunedì 25, domenica 31;

★★★★ martedì 26, mercoledì 27, sabato 30;

★★★ giovedì 28 luglio;

★★ venerdì 29 luglio 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

Sono in arrivo giornate davvero importanti, in cui anche il vostro fascino potrebbe raddoppiare. Sarebbe opportuno comunque evitare cambiamenti troppo drastici a qualsiasi livello. Sabato e domenica attenzione a non prendere cantonate: informatevi prima di concludere un accordo o prendere decisioni di una certa rilevanza. Chi non ha ancora trovato un amore, sarà proprio nei prossimi giorni che potrebbe iniziare a fare nuove conoscenze. Le stelle di lunedì, martedì e mercoledì si prospettano molto fortunate per i nuovi incontri, permettendo anche di superare eventuali fasi d'ansia. Entro la fine della settimana dovete decidere se continuare o no una collaborazione o una impresa commerciale: per ora è meglio non muovere foglia.

La classifica settimanale:

Top del giorno martedì 26 luglio;

martedì 26 luglio; ★★★★★ lunedì 25, mercoledì 27;

★★★★ giovedì 28, venerdì 29;

★★★ sabato 30 luglio;

★★ domenica 31 luglio 2022.

♒ Acquario: voto 7. Settimana tranquilla, serena in diverse situazioni. Molti nati del segno entro poco tempo riceveranno una bella notizia. È vero, gli impegni quotidiani sono e saranno sempre tanti. Ma è anche vero che ultimamente non vi state organizzando troppo bene. Anziché lamentarvi, dunque, cercate di correggere il tiro e vedrete che i risultati non tarderanno ad arrivare. L’amore è protetto da bella Venere specialmente nel finale di settimana, dunque potete cominciare a coltivare anche progetti di vita molto importanti. Soprattutto nella prima parte della settimana, per quanto riguarda il lavoro, cercate di non perdere la concentrazione perché potreste commettere qualche passo falso.

In famiglia è probabile l’incontro con qualcuno che ormai appartiene al passato.

La classifica della settimana:

Top del giorno venerdì 29 luglio;

venerdì 29 luglio; ★★★★★ sabato 30, domenica 31;

★★★★ lunedì 25, giovedì 28;

★★★ martedì 26 luglio;

★★ mercoledì 27 luglio 2022.

♓ Pesci: voto 7. I pianeti nella parte centrale della settimana si alleeranno rendendo decisamente frizzante e piacevole il periodo. Alcuni incontri si svolgeranno all’insegna della leggerezza e in alcuni casi la passione tenderà a prendere il sopravvento sfociando in qualcosa di estremamente Cullati fra le sue braccia e asseconda l’istinto, caro amico, tutto il resto può restare in secondo piano. La forma fisica si prevede ottima, la Luna stimolerà la vostra creatività rendendovi particolarmente carismatici agli occhi di chi vi circonda.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale di coloro ancora single, alcune questioni potranno essere risolte soltanto se ci sarà l’autentica volontà di trovare un punto di incontro, magari la volontà di rinunciare a qualcosa.

La classifica settimanale: