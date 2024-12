L'Oroscopo per il 31 dicembre 2024 e 1° gennaio 2025 preannuncia due giorni carichi di emozioni e spunti per molti segni zodiacali. L'Acquario si troverà immerso in un turbine di allegria ed entusiasmo, guadagnando un meritato 10 nella pagella del periodo. Invece il Cancro affronterà due giornate positive, riflessive quanto basta, anche se senza grandi picchi di fortuna e con un voto oltre la sufficienza. Due giornate buone ma non eccellenti per il Toro che riceve un discreto 6,5 in pagellino. Approfondiamo, segno per segno, cosa hanno in serbo gli astri per la chiusura del 2024 e l'apertura del 2025.

Previsioni oroscopo e pagelle segno per segno da Ariete a Vergine

♈ Ariete - 31 dicembre: carichi di energia e con un entusiasmo contagioso, vivrete l’ultima giornata dell’anno come protagonisti. Sarà un’occasione perfetta per mettersi al centro di eventi sociali, lasciando un’impressione indelebile su chiunque incroci il vostro cammino. La serata promette momenti di pura gioia, ideali per chi vuole divertirsi fino all’alba. 1° gennaio: il nuovo anno inizierà con un ritmo più lento, utile per riflettere su ciò che desiderate costruire. La lucidità mentale vi aiuterà a pianificare con metodo e ad affrontare con fiducia ogni novità in arrivo. Voto: 7.

♉ Toro - 31 dicembre: la tranquillità sarà il vostro rifugio per salutare il vecchio anno.

Privilegerete una serata intima, condivisa con le persone più care, che porterà una sensazione di calore e gratitudine. Atmosfera distesa e momenti di dolce complicità renderanno tutto più speciale. 1° gennaio: la giornata sarà ideale per rilassarvi e riflettere su nuove idee per il futuro. È il momento di prendersi cura di sé, dedicando tempo alle passioni personali e alle attività che vi ricaricano.

Voto: 6,5.

♊ Gemelli - 31 dicembre: il vostro spirito frizzante sarà il cuore pulsante della serata. Amanti delle feste e della socialità, attirerete attenzioni e consensi ovunque andrete. Sarà difficile passare inosservati, grazie alla vostra capacità di coinvolgere chiunque nel clima di festa. 1° gennaio: la mente sarà già in movimento, pronta a cogliere nuove ispirazioni per progetti che aspettano solo di essere realizzati.

La creatività sarà il vostro punto di forza, guidandovi verso iniziative brillanti e originali. Voto: 9,5.

♋ Cancro - 31 dicembre: sensibili come sempre, vivrete un mix di emozioni legate al passato. Un pizzico di malinconia potrebbe affacciarsi durante la serata, ma non oscurerà del tutto il calore delle persone vicine. Sarete attratti da atmosfere intime e riflessive, perfette per chi vuole chiudere l’anno in armonia. 1° gennaio: sentirete la necessità di prendervi una pausa per ritrovare equilibrio. Una giornata da dedicare interamente al benessere e al recupero delle energie, tra relax e piccole coccole per l’anima. Voto: 7.

♌ Leone - 31 dicembre: sfavillanti e pieni di energia, sarete gli assoluti protagonisti della serata.

La voglia di mettervi in luce troverà ampie occasioni, con eventi scintillanti o incontri vivaci che accenderanno il vostro entusiasmo. Sarà difficile resistere al vostro carisma. 1° gennaio: il nuovo anno si aprirà con una carica travolgente e una determinazione fuori dal comune. Ogni idea sembrerà realizzabile, e la vostra energia sarà contagiosa per chi vi circonda. Voto: 8.

♍ Vergine - 31 dicembre: meticolosi e attenti ai dettagli, non lascerete nulla al caso nell’organizzazione dell’ultima serata dell’anno. Il risultato sarà una serata perfetta, capace di soddisfare pienamente le vostre aspettative e quelle di chi condividerà questi momenti con voi. 1° gennaio: il primo giorno dell’anno sarà dedicato all’introspezione e alla pianificazione.

Sentirete forte il desiderio di mettere ordine nella mente e negli obiettivi futuri, tracciando con chiarezza il percorso da seguire. Voto: 7.

Voti e oroscopo segno per segno da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia - 31 dicembre: una serata all’insegna dell’eleganza e della grazia, secondo l'oroscopo di fine e inizio nuovo anno. Attraverso parole scelte con cura, saprete conquistare l’ammirazione di chiunque. La voglia di creare un’atmosfera armoniosa vi porterà a partecipare a eventi raffinati, dove ogni dettaglio contribuirà a rendere perfetto il periodo. Sarà una chiusura d’anno che lascerà ricordi piacevoli. 1° gennaio: inizierete l’anno con serenità e una sensazione di equilibrio interiore. Questo sarà un momento ideale per riflettere sulle relazioni importanti e per decidere quali priorità mettere al centro della vostra vita.

L’energia positiva sarà il motore di nuove idee e progetti. Voto: 7,5.

♏ Scorpione - 31 dicembre: la passione sarà il filo conduttore di questa giornata. Ogni azione o scelta sarà guidata da un’intensità emotiva che vi renderà magnetici. Le interazioni con chi vi è vicino saranno profonde e significative, dando alla serata un sapore unico. Lascerete il segno su chi avrà il piacere di condividere questi momenti con voi. 1° gennaio: l’anno si aprirà con pensieri intensi e riflessioni profonde. Avrete il desiderio di analizzare ciò che è stato e di proiettarvi verso un futuro costruito con consapevolezza. Questo stato d’animo vi guiderà nella pianificazione di obiettivi personali e professionali.

Voto: 9.

♐ Sagittario - 31 dicembre: l’entusiasmo sarà la vostra guida. Affrontando la serata con uno spirito avventuroso, sceglierete modalità non convenzionali per festeggiare. La vostra energia contagiosa creerà un’atmosfera unica, regalando momenti memorabili a chi vi starà accanto. 1° gennaio: con un ottimismo naturale, accoglierete il nuovo anno con il desiderio di esplorare nuove opportunità e affrontare con slancio le situazioni che vi si presenteranno. L’inizio sarà all’insegna della voglia di agire e costruire. Voto: 8.

♑ Capricorno - 31 dicembre: la serata si svolgerà in modo sobrio ma piacevole, come piace a voi. Le scelte semplici e la compagnia di persone fidate vi permetteranno di chiudere l’anno in pace, senza eccessi ma con grande soddisfazione.

1° gennaio: determinazione e chiarezza mentale caratterizzeranno l’inizio del nuovo anno. Sarete pronti a mettere in atto piani ben strutturati e a seguire con disciplina gli obiettivi prefissati. Questo sarà il momento di iniziare con il piede giusto. Voto: 7,5.

♒ Acquario - 31 dicembre: l'allegria sarà il fulcro di questa ultima giornata del 2024. Con idee originali e un approccio innovativo, renderete ogni momento speciale e coinvolgente. La vostra energia positiva e l’entusiasmo saranno irresistibili, trasformandovi nel centro della festa. 1° gennaio: il nuovo anno partirà con grandi sogni e ambizioni. Sarà il momento perfetto per pensare fuori dagli schemi e progettare il futuro con un tocco di genialità.

L’immaginazione non avrà limiti, e con essa arriveranno ispirazioni preziose. Voto: 10.

♓ Pesci - 31 dicembre: un’atmosfera carica di sensibilità e dolcezza farà da cornice alla vostra serata. La vicinanza con chi amate sarà arricchita da gesti sinceri e momenti profondamente romantici. Questo renderà l’addio al vecchio anno particolarmente emozionante. 1° gennaio: la giornata si aprirà con un’energia spirituale che guiderà i vostri pensieri. Sarete portati a riflettere su obiettivi personali e su ciò che davvero conta. La creatività e l’intuizione saranno i vostri punti di forza per iniziare il percorso verso nuovi traguardi. Voto: 7.