Per la settimana dal 25 al 31 luglio 2022, l’Oroscopo prevede la presenza del pianeta Venere nella costellazione del Cancro. Mercurio sarà dalla parte sia dei segni di fuoco sia di quelli di aria, ma con alcune eccezioni, come per il segno dell’Acquario. Marte conferirà energia ai nati sotto i segni di acqua, specialmente ai Pesci.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo settimanale: Venere favorevole al Vergine

1° Gemelli: probabilmente ora avrete l’umore migliore di tutto il mese di luglio, perché la fortuna di questa settimana vi porterà delle occasioni straordinarie sul lavoro, che potrebbero aiutarvi a raggiungere degli obiettivi per i quali state combattendo da mesi o da anni e che finalmente troveranno una conclusione.

Arriverà anche una maggiore intesa con il partner e sarà possibile appianare delle divergenze passate.

2° Cancro: il romanticismo e la passionalità nel corso di questa settimana andranno di pari passo, regalandovi delle forti emozioni ma anche la prospettiva di una maturazione più sentita da entrambe le parti. Per chi ha una relazione ancora piuttosto acerba, sarà il momento di essere spensierati e di non pensare troppo alle problematiche future. Sul lavoro la fortuna di Venere permetterà un salto di qualità che sfocerà anche in guadagni abbastanza ingenti.

3° Vergine: l’appoggio incondizionato di Venere e gli influssi positivi della Luna saranno ottimali per la vostra relazione. In amore di sarà complicità e un pizzico di quella follia che solitamente non utilizzate per poter esplorare nuovi luoghi e godere della compagnia del partner.

Secondo l'oroscopo, potreste avere delle ripercussioni positive nel weekend per quanto riguarda il lavoro, probabilmente una promozione arriverà prima di quanto vi aspettate.

4° Leone: a livello comunicativo sarete vincenti, quindi largo agli affari, alle prospettive di crescita personale e alle questioni legate ai rapporti interpersonali.

In amore avrete la possibilità di sperimentare situazioni molto avventurose che potrebbero portare la vostra relazione ad unirsi sempre di più, mentre in famiglia la capacità di dialogo aiuterà molto a livellare qualche divergenza che probabilmente si sta trascinando da tanto tempo.

Toro energico

5° Toro: avrete tante buone energie che potrebbero servire nel campo del lavoro e dello sport.

Marte sarà in una posizione favorevole anche per quanto riguarda l’ambito passionale, ottimo per accompagnare la sensazione di forte romanticismo che vivrete assieme al partner. Potrebbe essere di tutt’altro avviso l’atmosfera nella vostra squadra di lavoro, alle prese con qualche dissenso o comunque con degli obiettivi altrui che non sempre combaceranno con i vostri.

6° Pesci: ci sarà un rialzo nelle questioni sentimentali, perché quei legami che per voi contano potrebbero essere sempre più affiatati e la complicità di coppia sempre più forte, soprattutto dal punto di vista passionale. Sarete anche piuttosto energici grazie a un Marte che vi regalerà tutte le energie di cui necessitate per le sfide lavorative che si presenteranno.

Potreste avere un fine settimana impegnativo.

7° Ariete: in amore sarà una settimana molto sfavorevole che potrebbe portarvi anche qualche delusione, invece nelle amicizie avrete una situazione molto più rilassata e rilassante. In ambito familiare potreste riscontrare delle tensioni, mentre su quello professionale potrebbe esserci un po’ di fortuna, essenziale per concludere dei progetti molto sostanziosi dal punto di vista economico. Nella vostra squadra lavorativa vi potreste sentire molto più ‘a casa’ rispetto all’ambito familiare.

8° Acquario: dovreste rivedere qualche rapporto di amicizia che non sta andando come vorreste e che potrebbe anzi, arrecarvi un po’ di disturbo sul piano emozionale.

Le prospettive di dialogo saranno ridotte al minimo, essenzialmente perché al momento preferirete fare molte cose per conto vostro, anche senza la famiglia. Il weekend sarà ottimale grazie allo svago e al relax.

Capricorno in calo

9° Capricorno: le vicende di coppia conosceranno un periodo di calo. Avrete comunque una concentrazione sul lavoro che raggiungerà il punto massimo nel fine settimana. Al contrario, nella prima parte della settimana potreste non essere molto attivi nelle mansioni quotidiane.

10° Sagittario: avrete un umore abbastanza pesante, che probabilmente vi spingerà a essere taciturni e particolarmente irritanti. Solo le amicizie potrebbero darvi qualche soddisfazione e un po' di svago, per il resto potreste essere sommersi di lavoro, con un team di collaboratori che al momento non è molto disposto a prestarvi attenzione.

Andrà meglio nelle serate di riposo e relax.

11° Scorpione: avrete troppa stanchezza e anche la mente potrebbe sentirsi molto affaticata dalle recenti tensioni che hanno interessato la sfera privata o la famiglia. Probabilmente avrete anche un calo dell’amore di coppia, ma non per questo mancherà la consapevolezza di avere sempre e comunque qualcuno vicino che vi sappia ascoltare. Avrete a che fare con una piacevole notizia nel fine settimana.

12° Bilancia: questa settimana potrebbe essere colma di tensioni all’interno della vostra relazione, quindi probabilmente dovrete anche affrontare una separazione, anche se sofferta. Dovreste dedicare molto più tempo al lavoro e alle vostre finanze, soprattutto alla luce di un periodo che potrebbe essere pieno di spese e di responsabilità gravose a cui adempiere.