L'oroscopo del 24 luglio è pronto a rivelarvi che novità ci sono per voi dall’universo. Un collegamento Mercurio-Giove fa frullare ininterrottamente parecchie idee nella vostra testa. Alcune di queste idee hanno il potenziale per migliorare la vostra esistenza, ma non potete inseguirle tutte, quindi siate selettivi. Di seguito trovate le accurate previsioni astrologiche dedicate alla giornata di domenica 24 luglio e le pagelle da Ariete a Pesci, con voto da zero (giornata difficile da gestire) a dieci (giornata facile da gestire).

La giornata di domenica 24 luglio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Lavorate e giocate duro questo periodo, ma non aspettatevi troppo da voi stessi e non spingetevi agli estremi. I pianeti sono ben allineati e vi incoraggiano a divertirvi, quindi, rilassatevi sulle cose pesanti e trovate il modo di divertirvi. Voto: 6

Toro – Mercurio, il pianeta della comunicazione, è allineato con Giove, pianeta fortunato, quindi è probabile che arrivino buone notizie. Potrebbe non sembrare così bello all’inizio, ma dategli tempo: c’è una bella sorpresa dietro l’angolo. Voto: 8

Gemelli – Ammettete di aver commesso un errore e vi affidate alla mercé di amici e colleghi o lo tenete per voi e sperate che non se ne accorgano?

L’onestà è di gran lunga la migliore polita e vi rispetteranno per questo. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di domenica 24 luglio: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Un’opportunità di business può essere allettante, ma non vi è alcuna garanzia che avrà successo, quindi, pensateci a lungo prima di dedicare tempo e denaro. L'Oroscopo consiglia di non fidarvi troppo di ciò che le altre persone vi dicono, ma di fidarvi di più del vostro istinto: raramente commette un errore.

Voto: 8

Leone – Mentre il Sole ruota nel vostro segno di nascita questa domenica, avete tutti gli assi, ma non sarete gli unici a giocare una buona mano. Invece di agitare le cose e creare opposizione, provate a lavorare su una base di parità con le persone che condividono i vostri obiettivi generali. Voto: 9

Vergine – Mercurio, il vostro sovrano, si collega a Giove, pianeta fortunato, questa giornata, quindi è probabile che sarete nel posto giusto al momento giusto con le persone giuste per sfruttare un’inaspettata convergenza di eventi.

Non pensateci due volte, agite! Voto: 8

Astrologia di domenica 24 luglio: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Una recente aggiunta alla vostra vita sociale è destinata a provocare un evento che cambierà la vostra vita, quindi, siate aperti a nuove persone e nuove idee nei prossimi giorni e non rifiutate ciò che vi dicono solo perché sembra troppo fantastico per essere vero. Voto: 7

Scorpione – L'oroscopo consiglia di resistere alla tensione di discutere con qualcuno in una posizione di autorità. Potreste essere convinti al 100% di avere ragione e loro torto, ma non importa minimamente. Certe persone hanno il potere di complicarvi la vita. Voto: 6

Sagittario – Il Sole e Mercurio nel segno del Leone stanno aumentano la vostra fiducia in maniera esponenziale, ma altre influenze vi spingono a tenere i piedi per terra.

I vostri sogni diventeranno realtà abbastanza presto, quindi, siate pazienti e aspettate il momento giusto. Voto: 7

Oroscopo e previsioni delle stelle per domenica 24 luglio: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – La vostra rabbia con una certa persona può essere giustificata, ma non otterrete nulla cedendo alle vostre emozioni negative. Il modo migliore per trattare con questa persona è fingere che le sue azioni non abbiano effetto su di voi. Meglio ancora, fingere che non esistano. Voto: 7

Acquario – Ci saranno molte cose da fare nella vostra vita questa giornata di domenica, ma potreste avere la sensazione di essere travolti da eventi sui quali non avete il controllo. Perché dovrebbe darvi fastidio?

L'oroscopo consiglia di seguire il flusso degli eventi e di fidarvi di più che l’universo vi copre le spalle. Voto: 8

Pesci – Per ottenere il meglio dai prossimi giorni è necessario prepararsi con cura. Ciò significa guardare avanti e cercate di capire quali ostacoli potrebbero trovarsi sul vostro cammino. Non limitatevi a buttarvi a capofitto in un progetto, assicuratevi di avere una strategia vincente e realistica. Voto: 7