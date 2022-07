L'oroscopo di domenica 24 luglio vedrà un Leone più reattivo al lavoro, in grado di risolvere ogni situazione, mentre la Luna in Gemelli porterà sentimenti forti insieme al partner. Sagittario sarà sempre all'avanguardia, soprattutto sul fronte lavorativo, mentre il romanticismo non sarà al centro dei pensieri dei nativi Bilancia. Vediamo nel dettaglio le pagelle per le previsioni Oroscopo della giornata di domenica 24 luglio.

Previsioni oroscopo domenica 24 luglio 2022 classifica e pagelle

Ariete: ultima giornata della settimana così così per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna in sestile vi renderà un po' più morbidi con le persone che amate, ma con Venere lì in quadratura, vivere rapporti sereni e stabili non sarà sempre possibile. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio in trigono vi renderà più decisi, e con la fortuna che Giove vi darà, potrete raggiungere discreti successi. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni oroscopo di domenica davvero convincenti sul fronte amoroso. Questa Venere in sestile non vi farà mancare nulla, single oppure no, e avrete sempre un buon motivo per essere felici, soprattutto se sarete in compagnia di persone che amate davvero. Sul fronte lavorativo Mercurio potrebbe confondervi le idee, così come Saturno. Dunque, per svolgere bene i vostri progetti, avere una guida al vostro fianco può essere un'idea.

Voto - 7️⃣

Gemelli: avrete tante idee da realizzare al lavoro grazie a Mercurio favorevole, ciò nonostante non ci sarà alcuna fretta, perché lentamente, otterrete tutto il successo che meritate. Sul fronte amoroso i rapporti con il partner andranno bene fin quando ci sarà la giusta intesa tra voi. Se ci saranno pareri discordanti tra voi, cercate di trovare un punto d'incontro.

Voto - 8️⃣

Cancro: periodo stabile e piacevole sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Questa Venere vi farà scoprire belle emozioni tutte da vivere insieme alla vostra anima gemella. Se siete single invece non lasciatevi sfuggire l'occasione di una possibile uscita con la persona che vi piace tanto. Sul fronte lavorativo v'impegnerete tanto per portare a casa buoni risultati, ma non sempre potrete pretendere la perfezione, non quando Giove è in quadratura.

Voto - 8️⃣

Leone: la settimana si concluderà bene sul fronte amoroso per voi. Abbandonatevi di più ai sentimenti, e cercate di essere voi stessi, nel bene e nel male, soprattutto quando di fronte a voi avrete la persona che amate di più. Per quanto riguarda il lavoro sarete più reattivi in quel che fate, cercando di rispettare sempre le richieste degli altri, e se non ci riuscite, non dovrete giustificarvi, perché avete fatto del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Vergine: settore professionale che procederà bene secondo l'oroscopo, ciò nonostante, Nettuno vi suggerisce di non essere stacanovisti e prendere i vostri progetti con il giusto atteggiamento, senza fretta. Per quanto riguarda i sentimenti, con Venere in sestile i sentimenti non mancheranno, ma attenzione a questa Luna in quadratura che potrebbe causare inutili incomprensioni.

Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di domenica che vedrà la Luna in posizione favorevole, ma questa Venere in quadratura non vi darà tregua. Farete fatica a vivere buoni rapporti, e avrete bisogno di risolvere alcune questioni insieme alla vostra metà. I sentimenti dunque, non saranno al centro dei vostri pensieri. Sul fronte professionale avrete le idee chiare sui vostri progetti, che prenderanno la giusta direzione. Dovrete però gestire bene i tempi, perché Giove opposto potrebbe rallentarvi. Voto - 6️⃣

Scorpione: la settimana si concluderà al meglio sul fronte amoroso secondo l'oroscopo di domenica 24 luglio. Single oppure no, ci penserà il pianeta Venere a regalarvi momenti di spensieratezza e passione insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Sul fronte lavorativo non andate fuori tema con i vostri progetti, anche se vi sembra stiate facendo un ottimo lavoro. Voto - 8️⃣

Sagittario: queste stelle vi permetteranno di essere sempre all'avanguardia sul fronte professionale. Mercurio, Giove e Saturno vi daranno tutto l'aiuto che serve per portare al successo i vostri progetti. In amore non si potrà dire la stessa cosa. La Luna sarà in opposizione e, per vivere una relazione sana, bisognerà essere comprensivi e pazienti nei confronti della persona che amate. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale instabile a causa di Venere opposta. Va bene esprimere i vostri sentimenti, ma non dovrete imporvi nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata piuttosto tranquilla, e porterete a termine i vostri impegni senza troppe difficoltà.

Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni oroscopo favorevoli per quanto riguarda i sentimenti, merito in particolare della Luna in trigono dal segno dei Gemelli. Potrete contare su rapporti d'amore e d'amicizia che funzioneranno davvero. Non abbiate mai paura di mostrarvi per quello che siete. Sul fronte professionale invece prendete le vostre mansioni con la dovuta cautela, evitando imprevisti. Con il giusto impegno, i buoni risultati arriveranno. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo un po' meno stimolante in amore in quest'ultima giornata della settimana. Non sempre sarete in grado di cogliere gli stimoli della vostra anima gemella, e difficilmente darete vita a momenti romantici. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata piuttosto tranquilla, con risultati più che soddisfacenti. Voto - 7️⃣