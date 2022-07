Nel mese di agosto 2022, l’Oroscopo presenterà il pianeta Venere nella costellazione del Cancro. Per l’amore quindi si prospetta un periodo ottimale per i segni di acqua, seppure con delle ‘interferenze’ da parte di altri pianeti, più o meno rilevanti.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del mese di agosto 2022.

L’oroscopo mensile di agosto: Venere nella costellazione del Cancro

1° Cancro: con Venere nella vostra costellazione, potrebbero presentarsi delle occasioni di trovare l’amore, ma anche delle amicizie che vi sappiano ascoltare.

Avrete dei momenti emozionanti con il partner che potrebbero essere davvero molto rilevanti per la vostra situazione come coppia, portandovi anche al matrimonio o alla convivenza. La sintonia familiare dal canto suo potrebbe portarvi con le persone amate ad esplorare nuovi posti e a vivere esperienze entusiasmanti.

2° Acquario: probabilmente potreste avere un consolidamento maggiore della vostra relazione, più che romantica, molto responsabile e duratura. Avete coltivato il vostro rapporto con il partner con cura e adesso ne verificherete i frutti. Per i single non ci sarà alcuna situazione romantica, anzi, la mente sarà altrove, magari con qualche amicizia con cui favorire un viaggio o comunque una esperienza indimenticabile.

3° Bilancia: si aprirà uno scenario molto allettante per l’amore, con i single che potrebbero trovare una storia d’amore molto romantica, e con una prospettiva di evoluzione per le coppie già datate. Si potrebbero verificare convivenze, matrimoni, probabilmente anche l’arrivo di un figlio. Al contrario, chi è in procinto di separarsi avrà un ventaglio di probabilità più ampio di fare ciò che vorrà stando per conto proprio.

4° Gemelli: sarete molto impegnati a coinvolgere il partner nelle vostre avventure, a fargli vivere insieme dei momenti che già per voi saranno impressi nella mente per molto tempo. Questo vi renderà molto romantici. I single invece faranno divergere la loro vena emozionale verso gli amici, sviluppando non solo una grande voglia di esperienze, ma anche di una forte propensione a circondarsi di persone che siano amiche ma anche disinteressate, secondo l’oroscopo.

Toro affettuoso

5° Sagittario: sicuramente la sintonia con il partner potrebbe aumentare considerevolmente con il trascorrere delle settimane di agosto, ma sarà altrettanto vero che terrete conto anche delle amicizie, tanto che ci potrebbero essere serate in cui sarete in gruppo più che in coppia, in cui conversare potrebbe dare l’avvio a qualche esperienza notevolmente interessante.

6° Toro: avrete un atteggiamento molto affettuoso nei confronti di chi vi circonda, ma se doveste prendere davvero in considerazione l’amore, questo mese potrebbe non dare ciò che vorreste. Al momento avrete delle priorità, e la presenza delle amicizie e della famiglia sarà ben più importante di una relazione di carattere amoroso in senso stretto, secondo l’oroscopo.

Potrebbero subentrare delle incomprensioni nelle coppie già datate.

7° Scorpione: il vostro segno zodiacale affronterà un periodo privo di novità in amore. Non ci sarà molta voglia di innamorarsi né di sviluppare la propria storia d’amore, soprattutto se in fase ancora piuttosto acerba. Secondo l’oroscopo avrete modo di utilizzare molto di più la testa rispetto al cuore.

8° Ariete: purtroppo dovrete affrontare un periodo fatto di alti e bassi, senza esclusione di qualche diverbio che potrebbe essere determinante per la conclusione di qualche relazione. Dal punto di vista amoroso, avrete un atteggiamento molto protettivo nei confronti di voi stessi, dunque non sarà strano se preferirete prendervi cura delle vostre priorità rispetto a quelle altrui, e fate bene.

Purtroppo non ci sarà molto dialogo, dunque tenderete ad isolarvi.

Iniziative per Leone

9° Leone: sarà da prendere in considerazione l’idea di fare qualcosa per la vostra relazione, di smuoverla in virtù di un appagamento che potreste avere anche da soli o dandovi essenzialmente alle amicizie. L’amore quindi potrebbe prendere una piega molto più rarefatta, o comunque non così intensa come vi sareste aspettati. Ovviamente, la prospettiva di innamorarsi potrebbe non essere così remota, l’importante è una eventuale relazione che vi porti tranquillità.

10° Pesci: potrebbe subentrare una situazione molto instabile che potrebbe sfociare in una rottura della vostra relazione. Preferirete uscire con gli amici, fare qualcosa di diverso dal solito, soprattutto per non pensare alle vicende personali più che per un vero e proprio svago.

Secondo l’oroscopo avrete una focalizzazione maggiore nei confronti della famiglia di origine.

11° Vergine: in amore ci potrebbero essere dei confronti che potrebbero essere sì costruttivi, ma portarvi comunque a concludere la vostra relazione, seppure in tranquillità, anche se questo vi procurerà del dispiacere. Sul piano delle amicizie le cose potrebbero invece prendere una piega meno calma, anzi, ci potrebbero essere delle divergenze che vi porteranno a chiuderne una, probabilmente significativa per i mesi precedenti. Secondo l’oroscopo avrete una maggiore consapevolezza di ciò che vorreste per voi.

12° Capricorno: proprio non vorrete saperne dell’amore. Forse a causa di qualche delusione passata, o semplicemente perché non sarete romantici e avrete altro per la testa, non avrete voglia di dimostrarvi melensi o comunque disponibili a qualche serata all’insegna della condivisione di idee con la persona amata. Per i single si aprirà un periodo di freddezza, secondo l’oroscopo.