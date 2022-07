Per la giornata di venerdì 22 luglio 2022 l’oroscopo è dalla parte dei nati sotto il segno dello Scorpione, mentre si susseguiranno giornate abbastanza faticose e prive di energia per i nativi Gemelli. CI saranno ottime prospettive anche per il segno dell'Acquario e del Toro.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo della giornata per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di venerdì: guadagni per Toro

1° Scorpione: avrete l’opportunità di confessarvi alla persona amata, cominciando anche a progettare qualche esperienza da vivere in due. Sicuramente l'alto tono dell'umore vi ha dato una carica emotiva invidiabile, sfruttatela al meglio.

2° Toro: i guadagni saranno sempre più fruttuosi e anche con le questioni di natura burocratica potrebbero arrivare delle belle notizie. Secondo l'oroscopo sul piano emotivo vivrete tante esperienze che faranno la differenza, a partire da una amorosa.

3° Acquario: avrete delle ottime ragioni per poter avviare un'idea che potrebbe essere determinante per i guadagni, sia prossimi che futuri. Potreste avere a che fare con un viaggio che avete sempre desiderato fare durante l’infanzia o anche in tempi leggermente più recenti.

4° Ariete: ci sarà una fonte di spensieratezza davvero allettante per poter regalarvi degli attimi indimenticabili, magari con una esperienza di viaggio che potrebbe favorire la vostra vena creativa, utile soprattutto per chi con la creatività ci lavora.

Capricorno ottimo con gli affari

5° Capricorno: gli affari andranno a gonfie vele, ma si avvertiranno i primi segni di stanchezza che potrebbero farvi pensare di prendervi una breve pausa. Nel pomeriggio avrete qualche bell’incontro, che per i single si tradurrà in una potenziale storia d’amore.

6° Sagittario: avrete la testa libera da pensieri negativi, nonostante non ci siano novità rilevanti né per l’ambito professionale né per le questioni legate al contesto privato.

Secondo l’oroscopo potreste avere una serata abbastanza serena, in cui non ci saranno troppe vicende da risolvere.

7° Vergine: qualche sacrificio sarà utile al fine di raggiungere un traguardo importante nella vita o specificamente nella carriera. Per il momento le amicizie potrebbero costituire l’unica valvola di sfogo a fronte di qualche dissapore all’interno del contesto familiare.

8° Pesci: concedervi qualche attimo di tregua dalle faccende lavorative non solo vi aiuterà ad avere la mente più distesa, ma anche a non pretendere troppo dal vostro fisico. Secondo l'oroscopo un po’ di riposo, ma anche di sonno, potrebbe ricaricare le vostre batterie.

Cancro impegnato

9° Cancro: potreste avere dei sovraccarichi di impegni e responsabilità che potrebbero farvi aumentare sensibilmente lo stress. Divergere in serata con una amicizia stretta vi darà l’occasione anche di sfogarvi un po’.

10° Bilancia: impegnarvi di più potrebbe dare i suoi frutti, ma adesso la concentrazione sarà molto bassa, secondo quanto riportato dall’oroscopo. Con il partner purtroppo potrebbe aprirsi un periodo fatto di freddezza, anche da parte vostra.

11° Leone: avrete una stabilità amorosa che però a prima vista potrebbe apparire molto fredda e distaccata. Concentrarvi su questo per poter avviare un dialogo sarà l’obiettivo principale di questa e di altre giornate successive.

12° Gemelli: sarete a corto di energie e probabilmente avrete bisogno di staccare la spina. Con le vicende familiari sarete messi a dura prova in mattinata, ma nel complesso potrebbero esserci delle soluzioni decisamente inaspettate.