L'Oroscopo di giovedì 14 luglio 2022 avrà in serbo tante emozioni. Le previsioni astrali descriveranno gli aspetti principali della giornata, soprattutto legati alla vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi si impegnerà al massimo per realizzare i propri obiettivi e chi avrà occhi solo per il partner.

In particolare, Ariete, Capricorno e Vergine si posizioneranno nei primi posti della classifica, mentre Toro, Sagittario e Scorpione li seguiranno a ruota. Pesci, Cancro e Bilancia faticheranno un po' per trovare il loro posto nel mondo, al contrario di Leone, Acquario e Gemelli che vivranno dei momenti complicati.

Di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo del 14 luglio, con voti e conseguente classifica.

Previsioni astrali di giovedì 14 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: questa giornata si aprirà in modo molto positivo. Grazie all'appoggio delle persone care, vi sentirete pronti ad affrontare qualsiasi ostacolo. Il lavoro andrà a gonfie vele, ma anche in ambito sentimentale vi sentirete sicuri di voi stessi. Le previsioni astrali vi consigliano di cavalcare l'onda per non perdere nessuna delle occasioni che vi si presenteranno. Voto 9.5.

Toro: finalmente, avrete modo di abbracciare il cambiamento. Sarete felici di poter prendere una pausa dalla routine di tutti i giorni. Inoltre, scoprire qualcosa di nuovo vi aiuterà a trovare la vostra strada.

Le previsioni astrali vi consigliano di non tirarvi indietro davanti a occasioni inaspettate: potrebbero essere un ottimo modo per uscire dagli schemi. Voto 8.

Gemelli: farete molta fatica a portare avanti le mansioni lavorative. La mente, infatti, continuerà a concentrarsi sui vostri problemi personali. Cercherete di fare del vostro meglio, ma non potrete evitare di compiere delle imprecisioni.

Sarà importante provare a rimediare nel minor tempo possibile: il capo, infatti, non sarà sempre così indulgente. Voto 4.

Cancro: questa giornata andrà avanti tra alti e bassi. Il lavoro, a causa dei ritmi frenetici, vi metterà a dura prova. Dovrete essere in grado di gestire problematiche diverse e di rapportarvi con le persone che vi circonderanno.

Per fortuna, nonostante il tentennamento iniziale, dimostrerete di essere in possesso dei requisiti richiesti. Voto 6.

Oroscopo e classifica del 14 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: non riuscirete ancora a essere completamente sinceri con il partner. Ci saranno delle questioni, infatti, che vi toccheranno troppo da vicino. Preferirete reprimere i vostri sentimenti e attendere il momento opportuno per parlarne. La persona amata, però, non potrà fare a meno di scorgere qualcosa di strano. Il dialogo sarà l'unica arma a vostra disposizione. Voto 5.

Vergine: vi sentirete molto coinvolti emotivamente dalle situazioni che vivrete. Nonostante il vostro desiderio di mantenere un certo distacco, farete fatica a non farvi trascinare.

Questo potrebbe avere anche delle conseguenze positive perché vi spingerà a essere determinati e responsabili. Il partner vi dimostrerà tutta la sua stima. Voto 8.5.

Bilancia: non accetterete l'idea di delegare agli altri determinati compiti. Preferirete lavorare da soli ed evitare di fare gioco di squadra. Purtroppo, le mansioni da portare a termine potrebbero essere eccessive. Le previsioni astrali vi consigliano di provare a tornare sui vostri passi e di rivedere il rapporto con i colleghi: non ve ne pentirete. Voto 5.5.

Scorpione: anche se la giornata non inizierà nel migliore dei modi, con il passare delle ore, le cose miglioreranno drasticamente. Con un colpo di spugna allontanerete la stanchezza e vi concentrerete sulle cose davvero importanti.

Il lavoro avrà il primo posto, soprattutto ora che sarete vicini a una svolta. Però, anche il ruolo della famiglia non sarà da sottovalutare. Voto 7.

Previsioni astrologiche e consigli dalle stelle del 14 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: anche se sul lavoro avrete qualche piccola difficoltà, cercherete di non darlo a vedere. Il vostro intento sarà quello di concentrarvi sul partner e sul rapporto di coppia. Sarete intenzionati a costruire una storia solida, basata sul rispetto reciproco e sulla sincerità. Non accetterete l'intromissione da parte di persone esterne. Voto 7.5.

Capricorno: sarete energici e positivi. Vi concentrerete solo sulle cose importanti, lasciando indietro le questioni avvilenti o impossibili da risolvere.

Questo vi consentirà di approcciarvi in modo propositivo ai compiti da portare a termine. Vi dimostrerete un'ottima risorsa sul posto di lavoro perché saprete applicare al meglio l'incredibile arte della pianificazione. Voto 9.

Acquario: avrete bisogno di maggiori certezze, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Non vi sentirete ancora pronti ad affrontare determinate situazioni perché sentirete di non avere ancora tutti gli strumenti necessari. Gli amici, anche se si dimostreranno onesti e leali, non avranno alcun buon consiglio da darvi. Dovrete contare su voi stessi. Voto 4.5.

Pesci: le reazioni del partner vi metteranno un po' in difficoltà. Non sempre, infatti, saprete come rispondere.

In alcune circostanze, avvertirete il bisogno di allontanarvi e di iniziare una nuova vita. Le previsioni astrali vi consigliano di valutare attentamente tutte le alternative. Prendere una decisione affrettata, infatti, potrebbe non essere la strada giusta. Voto 6.5.