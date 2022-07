L'oroscopo di giovedì 14 luglio vedrà l'arrivo di una giornata particolarmente fortunata per alcuni segni. Per altri, invece, il periodo porterà una certa stanchezza e in alcuni aspetti principali della quotidianità si avranno intoppi e perdite di tempo. Nel lavoro, come anche nell'amore o nella vita sociale in generale, a subire forti influssi destabilizzanti saranno coloro sotto influenza da pianeti negativi. Le previsioni zodiacali descriveranno i punti di forza e le debolezze di ciascuno dispensando consigli e dritte atti a raddrizzare il periodo, qualora ce ne fosse bisogno.

Nel dettaglio, Vergine, Pesci e Gemelli potranno contare su un periodo assolutamente vincente, mentre Scorpione, Cancro e Sagittario riporranno massima fiducia nelle stelle. Toro, Acquario e Leone dovranno darsi da fare per non cedere maggiormente in basso, mentre Ariete, Capricorno e Bilancia dovranno essere forti e non chinare la testa verso il periodo difficile.

Approfondiamo tutti i dettagli dell'Oroscopo del 14 luglio.

Previsioni zodiacali e classifica del 14 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: cercate di essere un tantino più scaltri partecipando all’interno della vostra famiglia, poiché è possibile che non vi siano altre possibilità per risolvere delle incomprensioni che si sono venute a creare.

Datevi da fare anche perché in futuro potreste sentirvi rinfacciare il vostro essere inermi e il fatto di essere rimasti a guardare mentre una certa situazione si logorava. Voto 5.

Toro: non siate troppo duri con voi stessi se dovrete dire a una persona che credevate vi piacesse, che non vi piace o che comunque non avete intenzione di uscire ancora con lei.

Cercate di trovare le parole giuste e più spontanee, in quanto in questo modo non dovrete pentirvi delle vostre scelte e non vi sentirete in colpa. Nel campo professionale varrà la medesima cosa. Voto 6,5.

Gemelli: inizierete la mattinata con grande fervore, in quanto avete iniziato un nuovo ed entusiasmante progetto e non vedete l’ora di metterlo in pratica, ancora prima di dirlo a qualcun altro.

Volete sorprendere chi non mostra molta fiducia nelle vostre capacità e fate bene a farlo in questo modo, poiché ci sono questioni che vanno risolte una volta per tutte. Voto 8,5.

Cancro: la giornata potrebbe andare esattamente come desiderate, mentre qualcos’altro potrebbe rivelarsi un vero flop. Potrete tuttavia dire di essere abbastanza equilibrati nelle vostre questioni personali, poiché tutto si bilancia alla perfezione. Vero è che vorreste aspirare a qualcosa di più e di meglio, ma anche così potete ritenervi abbastanza soddisfatti. Voto 7,5.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 14 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: se avrete il senso dell'umorismo in questa giornata andrà tutto molto meglio, in quanto sarete molto più pronti a prendere delle piccole batoste che altrimenti potrebbero abbattervi e rendervi tristi ed anche molto agitati.

Non dovreste alzare i toni delle discussioni se non ne vale la pena! Voto 5,5.

Vergine: questo giovedì siete tra i segni più fortunati. Non ci sono parole per descrivere quello che proverete nei confronti della persona che vi piace o che amate nel momento in cui saprà esattamente come fare per farvi tornare il sorriso. Questi piccoli gesti in un rapporto contano molto più che qualcosa di materiale. Sono le piccole attenzioni che costruiscono l’armonia, ricordatelo anche in futuro. Voto 9,5.

Bilancia: delle persone nuove che sono entrate da poco a far parte della vostra quotidianità in questa giornata potrebbero darvi su tutti i nervi in quanto non si dimostreranno all'altezza dei vostri programmi.

Certo questo solo non è sufficienti a fare di loro delle cattive persone, quindi sarebbe opportuno concedere un'altra chance. Voto 4.

Scorpione: in questo periodo la vostra energia sarà al top e finalmente vivrete una giornata degna di essere vissuta a pieno. È un periodo piuttosto positivo questo per voi e sarà così che riuscirete a ottenere quello che volete senza troppa fatica, sacrificio e impegno poco produttivo. Finiti tempi duri per ora! Voto 8.

Previsioni astrologiche del 14 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: ci sono persone che non hanno mai notato il vostro umorismo e in questa giornata invece dovranno ricredersi. Il vostro tempo a disposizione comunque dovrebbe essere maggiore e avrete occasione di dimostrare anche molto di più del vostro carattere che piacerà moltissimo.

Voto 7.

Capricorno: avete un po' di fretta di questi tempi e non si può certo pretendere da voi che non ne abbiate, viste le molte responsabilità che da soli vi siete presi. Probabilmente avete errato qualcosa nelle vostre valutazioni e ora vi trovate in una situazione ingarbugliata e anche più grande di voi. Forse sarebbe il caso di fermarsi un attimo e rimandare qualcosa. Voto 4,5.

Acquario: ci sono delle piccole questioni da affrontare che potrebbero riguardare da vicino il vostro ultimo progetto, messo in opera insieme a qualcuno di cui vi fidavate. Evidentemente avete contato un po’ troppo sulle capacità di quest’ultimo e ora vi toccherà fare un passo indietro e rivedere il vostro rapporto o la vostra amicizia.

Voto 6.

Pesci: solo se in questa giornata cercherete di trascorrere il vostro tempo in compagnia delle persone giuste sicuramente vi divertirete e vi sentirete a vostro agio, altrimenti sapete già cosa vi attende. Una noia mortale si impossesserà di voi ma riuscirete a sorridere fino in tarda serata, quando sarete sicuri di non essere più costretti a sopportare certa gente. Voto 9.