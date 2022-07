L'oroscopo di domani 14 luglio sorride ai nativi del Pesci e dell'Acquario. Con il Sole in trigono nella casa del Pesci, quest'ultimo potrà godere di ottime influenze in ambito lavorativo: non mancheranno le occasioni per dare prova del proprio valore, mentre nelle relazioni amorose Venere in quadratura darà del filo da torcere. Molto bene, invece, per l'Acquario che con Saturno nel proprio domicilio e Venere in trigono avrà l'opportunità di vivere momenti molto fortunati, soprattutto se è single: le possibilità non mancheranno e chi è innamorato si sentirà più coraggioso nel dichiarare i propri sentimenti.

Leone invece avrà difficoltà a inseguire i propri obbiettivi soprattutto a causa di Saturno in opposizione, che riduce le possibilità di realizzazione, e Marte in esilio che indebolisce lo spirito combattivo.

Oroscopo, previsioni astrologiche dall'Ariete al Cancro

Ariete: segno particolarmente attivo al lavoro, dal momento che Giove è situato all'interno della sua casa. I nativi potranno sentirsi eccezionalmente produttivi in questa giornata: l'oroscopo consiglia di dedicare la maggior parte del tempo al lavoro professionale e introspettivo. Non mancheranno, inoltre, momenti di serenità da passare in compagnia. Voto 7

Toro: con la Luna piena in trigono, per i nativi si prospetta una giornata all'insegna dell'immaginazione.

In questo fortunato giorno il segno riuscirà a sfruttare la propria creatività per trovare soluzioni alternative ai problemi che lo hanno ostacolato in precedenza. Grazie a Marte in esilio nella sua casa, non ci saranno dubbi su come muoversi per imboccare il sentiero giusto verso la realizzazione dei propri sogni. Voto 8

Gemelli: giornata ricca di possibilità soprattutto in termini amorosi e nei rapporti interpersonali.

Grazie a Saturno in trigono, vi sentirete in grado di seguire il vostro istinto, consapevoli di muovervi verso la direzione giusta. Venere nella vostra casa vi aiuterà ad addolcire gli animi e sicuramente non mancheranno opportunità dal punto di vista affettivo. Per le coppie si preannuncia un giorno in cui verrà naturale chiarire i punti in sospeso e rinnovare la propria relazione con sentimenti più freschi e positivi.

Voto 8

Cancro: grazie al Sole in congiunzione con Mercurio, si prospetta un giorno pieno di energia. Tutto sembra procedere per il meglio e il vostro buon umore ne è la conferma. L'Oroscopo consiglia di sfruttare a pieno questo momento per dare il colpo di grazia ai pensieri negativi. Bene anche i rapporti interpersonali: vi sentirete in grado di portare luce e felicità tra amici e parenti. I vostri consigli saranno molto apprezzati. Voto 10

Oroscopo, previsioni astrali dal Leone allo Scorpione

Leone: continua il periodo di monotonia e il segno nei giorni estivi fatica a trovare sfide stimolanti. Saturno in opposizione non aiuta e i nativi potrebbero facilmente sentirsi bloccati in una sorta di limbo.

L'oroscopo consiglia di non perdere la grinta: nonostante Marte sia in esilio e la sua influenza sia particolarmente sottomessa, il Leone ha tutte le carte in regola per capovolgere la situazione con la giusta dose di forza di volontà. Voto 5

Vergine: piccola spinta per i nativi, che con Venere in sestile iniziano a muovere le acque. Buone opportunità per i single capaci di osare; per i più timidi, invece, potrebbe essere una buona idea lavorare ancora su se stessi. L'oroscopo consiglia di dedicare più tempo agli amici e ai rapporti interpersonali per concedersi momenti di svago e non rimuginare troppo sui propri pensieri. Voto 5

Bilancia: per i nativi del segno sarà un giorno particolarmente difficile.

Le insoddisfazioni marciano all'interno e potrebbero far cedere alla superbia. Con Giove in opposizione c'è una maggiore inclinazione a perdere il controllo e qualche litigio con un amico o un collega rischia di mettervi di cattivo umore. L'oroscopo consiglia di ponderare bene le azioni prima di compierle ed evitare inutili conflitti. Voto 3

Scorpione: con il Sole in trigono, per lo Scorpione si prospetta una buona giornata, dedita al lavoro sui propri obbiettivi e ricca di influenze positive. Bene anche nei rapporti interpersonali: il vostro buon umore risulterà più contagioso del solito. Voto 7

Previsioni astrologiche dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario: finalmente il segno potrà contare sull'aiuto di Giove per dare una svolta al periodo di magra che sta vivendo.

In questa giornata i nativi potrebbero sentirsi particolarmente desiderosi di avventura e ritroveranno le proprie energie per inseguire stimolanti occasioni. L'oroscopo consiglia di tenere gli occhi aperti anche nel lavoro: la chiave per migliorare la propria condizione è nelle vostre mani. Voto 6

Capricorno: con la Luna piena nella vostra casa potrete affrontare momenti in cui guarderete dentro voi stessi per comprendere meglio i sogni che intendete raggiungere. Il Sole in opposizione rischia di gettare un po' di fumo negli occhi, ma grazie all'influenza di Saturno, situato nel proprio domicilio, la fortuna sarà dalla vostra parte. Voto 6

Acquario: per il segno arriva una giornata colma di romantiche possibilità.

Venere è in trigono con la Luna, spazio quindi alle opportunità di cuore, sia per i single che per le coppie. L'oroscopo consiglia di vivere a pieno il grande romanticismo che i nativi di questo segno sono in grado di vivere. Voto 8

Pesci: i nativi del segno potranno contare sull'aiuto del Sole in trigono per sfruttare al meglio le possibilità che incontreranno al lavoro. Il Pesci è chiamato dalle stelle a dare prova del proprio valore, sia in ambito professionale che nella realizzazione di obbiettivi personali. Potreste tuttavia notare qualche acciacco nelle questioni di cuore: Venere in quadratura potrebbe dar forma a qualche litigio improvviso e inaspettato. Voto 7