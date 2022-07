L'oroscopo di martedì 5 luglio [VIDEO] sarà caratterizzato da tante novità. Le previsioni astrologiche forniranno un quadro dettagliato di ciò che avverrà durante la giornata. I pianeti, grazie alla loro influenza, guideranno la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. In particolare, Vergine, Toro e Ariete saranno fieri di loro stessi, mentre Sagittario, Scorpione e Gemelli condivideranno momenti emozionanti con il partner. Capricorno, Leone e Cancro saranno un po' stressati per i troppi impegni, al contrario di Bilancia, Pesci e Acquario che vivranno attimi di apatia.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 5 luglio, con voti e rispettiva classifica.

Previsioni astrologiche di martedì 5 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non potrete fare a meno di stare accanto alle persone care. Anche se all'apparenza vi dimostrerete un po' freddi, sotto la corazza avrete il cuore tenero. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non farvi influenzare dalle parole delle persone invidiose. Se andrete per la vostra strada tutto andrà per il meglio. Il partner sarà collaborativo. Voto 8.5.

Toro: sarete molto energici e allegri. Nonostante il caldo asfissiante, riuscirete a svolgere tutte le attività prefissate. Vi dimostrerete perspicaci sul posto di lavoro e sarete pronti a investire tempo per perseguire i vostri sogni.

Potrebbe essere il momento giusto per iniziare una nuova relazione sentimentale: l'importante sarà non accontentarsi. Voto 9.

Gemelli: non riuscirete a stare lontani dal partner. La sua influenza vi infonderà un'incredibile carica positiva. Lascerete libere le vostre emozioni, sia in ambito sentimentale che professionale. Non tutti riusciranno a comprendervi, ma non ve ne curerete.

Sarà una giornata di grandi cambiamenti interiori ed esteriori. Attenzione a non demordere. Voto 7.

Cancro: verrete messi sotto pressione dall'eccessivo lavoro. Il capo, notando la vostra disponibilità, vi chiederà di impegnarvi in mansioni diverse. Questo sarà motivo di orgoglio, ma anche di tanta fatica. La famiglia e gli amici cercheranno di starvi accanto in ogni momento.

Le loro parole si riveleranno davvero molto importanti per voi. Voto 5.5.

Oroscopo e classifica del 5 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: farete un po' fatica a gestire tutti gli impegni della giornata. Vi renderete conto di dover selezionare gli obiettivi da portare avanti. Mettere troppa carne al fuoco, infatti, non farà altro che peggiorare le cose. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di stilare una lista delle priorità: sicuramente, le cose andranno molto meglio. Voto 6.

Vergine: sarà una giornata fortunata per il vostro segno. Vi relazionerete con sicurezza nella relazione di coppia. Analizzerete le reazioni del partner per capire come muovervi. Le sue parole saranno cariche di affetto e di stima.

Anche il lavoro presenterà diverse sorprese. Dovrete solo essere pronti a cogliere tutte le nuove opportunità. Voto 9.5.

Bilancia: farete fatica a controllare la noia. Avrete la sensazione di non volervi dedicare a niente di diverso. Il caldo eccessivo e le recenti esperienze vi spingeranno a mollare un po' la presa. Gli amici e la famiglia saranno preoccupati per voi. Anche il partner cercherà di fare del suo meglio per restituirvi il sorriso. Voto 4.5.

Scorpione: deciderete di prendere le distanze dalla monotonia di tutti i giorni. Avrete voglia di appassionarvi a qualcosa di nuovo per uscire fuori dagli schemi della solita routine. Vivrete esperienze uniche, caratterizzate da cambiamenti e da tanta voglia di fare.

Potrebbe anche essere il momento giusto per interagire con persone sconosciute. Voto 7.5.

Previsioni zodiacali e voti del 5 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la giornata del 5 luglio sarà molto intensa. Vi divertirete a pianificare nuove avventure da vivere con il partner. Il vostro legame non farà altro che aumentare, grazie anche alle confessioni di coppia. Le previsioni astrologiche vi consigliano di rimanere sempre fedeli ai vostri valori: solo così sarete soddisfatti di voi stessi. Voto 8.

Capricorno: lo stress inizierà a prendere il sopravvento. Sarete fieri del vostro lavoro e delle mansioni che vi sono state assegnate, però, vivrete dei piccoli momenti di crisi. La paura di non riuscire a svolgere tutto nel migliore dei modi, infatti, rischierà di condizionarvi.

Sarà importante mantenere la calma e non farsi travolgere dal panico. Voto 6.5.

Acquario: per il momento, deciderete di mettere in pausa alcune attività. Non sarete pronti a perseguire la vostra strada. Preferirete attendere il momento opportuno per andare avanti. Questa decisione verrà compresa dal partner, ma la famiglia potrebbe esternare le sue perplessità. Attenzione a non far scoppiare un litigio privo di senso. Voto 4.

Pesci: non sarà il momento giusto per prendere decisioni importanti. Preferirete attendere qualche giorno prima di agire. Avrete in mente diverse strategie, ma la stanchezza e lo stress influiranno sul vostro rendimento. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare affidamento sulle persone care: il partner e gli amici non vi abbandoneranno. Voto 4.5.