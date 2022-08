Nuovo appuntamento dell'oroscopo del 25 agosto 2022. Le stelle consigliano di tenere sotto controllo le vostre emozioni nel prossimo anno, specialmente quando avete a che fare con persone a cui piace trasformare una crisi in un dramma. I segni più equilibrati dello zodiaco potrebbero attirare le attenzioni di alcune persone serie. In evidenza, le previsioni astrologiche di giovedì 25 agosto con i colori portafortuna e i momenti più favorevoli della giornata. Sono disponibili anche le pagelle delle stelle per tutti i segni zodiacali, con voto da 0 (giorno complicatissimo) a 10 (giorno facilmente gestibile).

L'oroscopo di giovedì 25 agosto: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Ora che il Sole si sta spostando nel settore del lavoro e del benessere, è molto probabile che le pressioni della vita quotidiana aumentino, quindi, seguite il ritmo con attenzione e rifiutate di fare cose che potrebbero danneggiarvi fisicamente, mentalmente o emotivamente. Siate il vostro migliore amico. Il momento fortunato è tra le 10:30 e le 12:30, quindi, cercate di fare tutto il lavoro necessario durante questo periodo. Il viola è il vostro colore fortunato per questa giornata, quindi, indossate qualcosa di questa tonalità. Voto: 6,5

Toro – È tempo di alzare gli occhi e mostrare al mondo di cosa siete capaci. Non fatevi distrarre da cose schiocche e da persone banali.

Il mondo ha bisogno di ciò che avete da offrire. Cercate di fare qualcosa di significativo tra le 12:00 e le 14:30 per ottenere migliori risultati. Non indossate il colore bianco sporco per ora. Voto: 7

Gemelli – Non permettete mai alla negatività delle altre persone di sfregarsi su di voi. Il mondo non è neanche lontanamente disastroso come alcuni di loro vogliono farvi credere, quindi, mostrate a chi ha la sindrome di Calimero cosa si può ottenere assumendo un atteggiamento positivo e ottimista.

Cercate di indossare il giallo e troverete energia positiva intorno a voi. Il vostro momento fortunato è tra le 11:30 e le 23:59. Voto: 7,5

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 25 agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – È tempo di prendere una decisione. Proseguite lungo il percorso che avete intrapreso per mesi, forse anni, oppure rompete con il passato e cambiate strada?

Solo voi potete decidere, ma in fondo sapete benissimo che volete essere avventurosi. Secondo l’Oroscopo, il vostro colore portafortuna è il giallo e l’orario tra le 12:30 e le 23:30 è considerato favorevole. Voto: 7,5

Leone – In campo finanziario, dovete prendere le questioni relative al denaro più seriamente di quanto avete fatto nelle ultime settimane. Quella spesa sfrenata che avete fatto è stata molto divertente ma non può durare per sempre. La vita di lusso è meglio togliersela dalla mente. Il rosa è il vostro colore fortunato per questa giornata. L’orario tra le 10:00 e le 12:30 è baciato dalla fortuna. Voto: 7

Vergine – Con questo Sole nel segno è arrivato il momento di fare dei miglioramenti nella vostra vita.

Dimenticate ciò che è accaduto in passato, perché solo una cosa conta adesso ed è il futuro. Il futuro inizia adesso. Indossate abiti color crema per attirare energia positiva. Dalle 11:45 alle 14:25 è il vostro momento fortunato, assicuratevi di fare un lavoro importante durante questo orario. Voto: 8

Astrologia applicata al giorno 25 agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Se avete la possibilità di fare una buona azione per una persona sfortunata, non esitate un momento, aiutatela a ritrovare la strada e indirizzatela nella giusta direzione. L’universo troverà il modo di premiarvi per la vostra generosità. Secondo l'oroscopo, il vostro colore fortunato di questa giornata è il beige.

Pianificate ogni attività importante tra le 17:30 e le 19:00 per ottenere migliori risultati. Voto: 8

Scorpione – Non sentitevi male se guadagnate poco. Il transito del Sole nel segno della Vergine mette in risalto le amicizie e le attività di gruppo, quindi, se in questa giornata succede qualcosa di buono, condividetelo. Il bianco non è il vostro colore fortunato per questa giornata, quindi, non indossate questo colore. Il vostro momento fortunato è dalle 9:00 alle 10:30. Voto: 7,5

Sagittario – Il vostro modo di parlare impressionerà le persone di un certo prestigio, ma non perdete di vista il fatto che ad un certo punto dovrete dare sostanza alle vostre vanterie e promesse. Avete delle grandi idee, ma potete realizzarle?

Il vostro colore fortunato è il bianco, indossatelo per ottenere energia positiva. L’orario tra le 10:30 e le 11:00 è ideale per svolgere un compito molto importante. Voto: 7

Oroscopo e previsioni astrologiche di giovedì 25 agosto: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – L'oroscopo annuncia che si sta avvicinando un periodo spensierato e accomodante. Certo, tutti sanno che siete una persona serie con obiettivi seri, ma c’è ancora spazio nella vostra vita per qualche risata e divertimento. Indossate il blu, perché questo è il vostro colore portafortuna per questa giornata. Avrete più fortuna tra le 9 e le 10 del mattino. Voto: 7,5

Acquario – I problemi di partnership non vi hanno fatto dormire in questi ultimi tempi, ma da questo momento non vi sentirete così sotto pressione, né personalmente e né nelle vostre faccende professionali.

Tenete d’occhio i vostri soldi, però, non potete permettervi di fare una pazzia. Il vostro colore fortunato è il rosso, mentre il momento adatto per azionare il vostro cervello è dalle 8 alle 11 del mattino. Voto: 6

Pesci – Le opposizioni planetarie vi faranno capire che se volete portare a termine le cose dovete lavorare a stretto contatto con altre persone, anche con coloro che non vi piacciono molto. Il compromesso è un must quando i vostri interessi sono in gioco. Indossate il colore malva, se volete attirare le forze cosmiche positive. Completate le vostre attività principali tra le 15:30 e le 16:45. Voto: 6,5