Le previsioni dell'Oroscopo del 13 agosto invitano i Bilancia a mantenere un profilo un po' più basso del solito. I Leone, invece, sono molto più consapevoli, specie in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: cercate di evitare il più possibile i litigi. Oggi non siete particolarmente lucidi, pertanto, potreste correre il rischio di dare luogo a situazioni sgradevoli.

11° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del 13 agosto vi invitano ad essere un po' meno rigidi. Spesso tendete a vedere tutto o bianco o nero, ma nella vita ci sono una miriade di sfumature che vanno prese in considerazione.

10° Ariete: questo non è certamente il vostro giorno fortunato. Cercate di mantenere un profilo basso sul lavoro e non intavolate discussioni, se non strettamente necessario. Vedrete che ne trarrete giovamento da questi consigli.

9° Scorpione: cercate di giocare d'anticipo su più fronti. Portatevi avanti con il lavoro, in modo da godervi qualche momento di relax nel corso del fine settimana che sta per venire. In amore dovete essere un po' più presenti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: l'autoironia è una componente fondamentale nella vita. Cercate di non prendervi troppo sul serio e tenete alto l'umore. L'oroscopo del 13 agosto vi invita ad essere meno critici.

7° Cancro: giornata piena di impegni. Ci sono delle cose da mettere a posto prima di godersi qualche piccolo momento di relax. Imparate ad essere un po' più flessibili.

6° Pesci: se siete single, questo è il momento di osare. Non temporeggiate e, soprattutto, non aspettate che sia sempre l'altro a fare il primo passo. Nella vita bisogna essere intraprendenti.

5° Gemelli: le stelle sono altalenanti. Da un lato sono previste novità, ma dall'altro non vi sentite molto pronti a gettarvi in una nuova avventura. Lasciate alle spalle le paure.

Oroscopo segni fortunati del 13 agosto

4° in classifica Toro: ci sono delle novità in arrivo su più versanti. Il momento buio vissuto di recente sta per essere lasciato alle spalle, ma dovete mostrare ancora un po' di pazienza.

3° Leone: in amore siete molto più consapevoli in questo periodo. Dopo aver vissuto dei momenti un po' burrascosi sotto questo punto di vista, adesso avrete finalmente le idee chiare.

2° Capricorno: l'oroscopo del 13 agosto vi invita ad essere più fiduciosi. Spesso tendete a vedere sempre il marcio nelle altre persone a causa di quello che avete vissuto in passato, ma non sempre è così.

1° Acquario: i nati sotto questo segno stanno vivendo un momento di grande svolta in amore. Le relazioni stabili potrebbero vedere un significativo