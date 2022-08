Secondo le previsioni dell'Oroscopo del giorno 12 agosto, i nati sotto il segno dei Pesci devono gettarsi a capofitto in amore. Per i Capricorno, invece, è un periodo un po' complicato, mantenete la calma. Novità per i Bilancia.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: ci sono treni che, purtroppo, passano una sola volta, pertanto, se vengono persi non lasciano alcuna speranza di ritornare. Cercate di coglierli al volo.

11° Toro: l'oroscopo del giorno 12 agosto vi invita a tenere duro ancora per un po' di tempo. Non siate troppo orgogliosi.

Se necessario, soprattutto in amore, mettetelo da parte e godetevi i momenti belli.

10° Leone: giornata di conferme e di impegni per voi. Chi sta per andare in ferie deve mettere a posto un bel po' di cose. In amore, invece, ci sono delle situazioni da valutare attentamente.

9° Vergine: oggi non vi sentite esattamente al top della vostra forma fisica. Cercate di essere un po' più intraprendenti e di non lasciare che siano gli altri a scegliere per voi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: le paure vanno affrontate. Cercate di mantenere la calma e di non precludervi la possibilità di fare cose solo perché temete le conseguenze.

7° Gemelli: ci sono novità in arrivo sul fronte della professione.

Chi sta attraversando una fase di confusione, dovrebbe fare un po' un esame di coscienza e capire quale sia il problema di fondo.

6° Acquario: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 12 agosto, i nati sotto questo segno devono mettere da parte l'orgoglio se vogliono superare un ostacolo in amore. Buon momento per il lavoro.

5° Sagittario: siete alla ricerca di novità e di nuove emozioni. In questo periodo sentite forte il bisogno di evadere e di vivere qualche momento solamente per voi. In ambito professionale ci sono delle novità.

Oroscopo segni fortunati del 12 agosto

4° in classifica Cancro: cercate di mantenere la calma e la lucidità. Dal punto di vista delle relazioni interpersonali, i nati sotto questo segno devono lavorare un po' di più sul dialogo.

3° Scorpione: l'oroscopo del 12 agosto vi invita a prendere l'iniziativa in amore. Se vi va di fare una cosa non aspettate che siano gli altri a decidere al vostro posto.

2° Bilancia: giornata intrigante sotto più punti di vista. Soprattutto in ambito professionale, però, potrebbero esserci delle novità in arrivo. Attenti, però, perché potrebbero rivelarsi spiazzanti.

1° Pesci: interessanti risvolti in amore. Cogliete al volo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino in questo periodo. Non pensateci troppo e gettatevi a capofitto in certe situazioni.