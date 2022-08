L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 15 agosto 2022. In analisi la giornata di Ferragosto, messa a confronto con i sei segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco. Allora, mettiamoci comodi e prepariamoci a scoprire come andrà la giornata in ambito sentimentale e nel comparto lavorativo (ovviamente per chi ancora è al lavoro). Volendo comunque dare un anticipo sui segni migliori e quelli con presunte difficoltà, con una certa sicurezza vi diciamo che a gongolare questo lunedì saranno coloro nativi dello Scorpione insieme a quelli dell'Acquario.

In lieve affanno invece si prevedono gli amici nativi del Capricorno e dei Pesci, entrambi segnalati in periodo non troppo favorevole.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 15 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 15 agosto, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Ferragosto tutto imperniato sulla solita routine: nulla di nuovo o comunque poco di diverso dal solito. A salvarsi solo quelli di voi che beatamente se la godono al mare, in montagna o al lago. Comunque sia, liberate la vostra mente da assilli, ripensamenti e considerazioni. Chiarite anche eventuali incomprensioni, prima che si ingigantiscano ulteriormente.

Su una questione importante imparate a fidarvi della vostra guida interiore, del vostro sesto senso. Se siete a lavoro anche il giorno di Ferragosto evitate di dare ascolto alle chiacchiere di corridoio. Se qualcuno però vi riporta un pettegolezzo sul vostro operato, fatevi sentire! In amore, se siete single sarete molto presi da una nuova conoscenza, ma avrete difficoltà a conciliare stili di vita e aspettative differenti.

Dopo pranzo, se possibile, concedetevi un riposino tipo siesta messicana: un toccasana rigenerante.

Scorpione: "top del giorno". Fortunati come non mai voialtri dello Scorpione, e guarda il caso proprio nella giornata più ambita dell'anno: Ferragosto. Anche se la Luna e altre stelle vi spalleggiano, dovrete forse parare con una inflessibile organizzazione anche il disordine provocato da qualcuno/a di vostra conoscenza.

Se il periodo v’invita a viaggiare, fatelo finalmente! Non è possibile procrastinare certe scelte all’infinito ok? Se siete al lavoro anche in questo 15 agosto, tranquilli, dopo l'orario nel quale siete impegnati ritagliatevi spazi utili a ricaricare le energie. A qualcuno aspetta sicuramente una settimana molto impegnativa. Con calma e concentrazione tutto andrà a posto. Una persona stimata vi aiuterà a concludere una bella impresa. In amore la Luna continuerà a fare il tifo per voi, regalandovi una sensualità pregiatissima e, cosa ammirevole, un notevole vigore. Anche se avete a disposizione tanta energia, consigliamo di gestirle in modo adeguato.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 15 agosto promette la possibile venuta di un lunedì un po' a rilento, immobile nella solita normalità.

Fate qualcosa per smuovere quel placido marasma al quale da tempo siete abituati: inventate, progettate, realizzate! Tenetevi in special modo alla larga dai pettegolezzi che girano nella vostra compagnia di amici, specie se single e volete conquistare la stima di persone in gamba appena conosciute. Proteggete i vostri sentimenti, come solito profondi, da gente superficiale e insensibile e starete meglio. Se vi tocca, al lavoro cercate di liberarvi al più presto di qualche peso morto che frena, anzi ostacola, il vostro cammino. Proponete poi le vostre brillanti idee a chi sapete. In coppia poi, non legittimate le richieste assillanti della persona che avete accanto. Non continuate a predicare bene e a razzolare male, ok?

Allentate appena possibile la morsa degli impegni, vedrete sparire dalla circolazione diversi disturbi.

Oroscopo e stelle del 15 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Un Ferragosto abbastanza difficile da spuntare. Infatti il periodo analizzato, secondo la carta astrologica, potrebbe navigare sulle acque poco interessanti dei momenti "sottotono". In amore potenti energie planetarie rischiano di farvi perdere la bussola. Radicate i piedi bene a terra, poi gestite le pressioni in arrivo. Metteteci poi una impassibile Venere leonina molto propensa a mettere in moto delle reazioni assai contrastanti e il patatrac è servito... Passerete forse da un’infatuazione improvvisa alla fuga dall’oggetto dei vostri desideri, e questo in brevissimo tempo.

Nel lavoro potrebbero nascere invece discussioni per una postazione ambita. Dite che il potere non vi interessa, ma poi accendete sempre la miccia per conquistarlo, non è così? Occhi nel frattempo a eventuali disturbi causati da fattori ambientali, come caldo eccessivo, aria condizionata etc. Non sorvolate sulla necessità di dedicarvi ad hobby rilassanti.

Acquario: ★★★★★. Giornata ferragostana impregnata di tanta buona positività e, giusto a darle un guizzo vincente, un pizzico di sana fortuna che a ben vedere non guasta proprio. Una bella Luna in Ariete nel frattempo vi risolleverà lo spirito. Poi anche vi aiuterà, visto che volete essere meno dipendenti dagli altri, a far leva sullo spirito di iniziativa.

Dite no ai familiari che vorrebbero mettervi i bastoni tra le ruote e proseguite per la vostra strada. Nel lavoro intanto, l’efficacia organizzativa lascerà un po’ a desiderare. Fate una selezione e concentratevi sui dettagli delle iniziative intraprese. In ambito amoroso finalmente vi deciderete a ufficializzare un legame. Se poi siete tra coloro in stato single, fuggite da chi non comprende la vostra esigenza di sentimenti intensi e duraturi: non siete fatti per la solita "una botta e via!". Situazioni inattese però potrebbero incidere negativamente sulla forma: restate sereni.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 15 agosto, prevede un inizio settimana poco convincente. Il vostro Nettuno questa volta nulla può fare contro l'opposizione di Mercurio in Vergine.

L’umore potrebbe risultare ballerino e l’irritabilità girare a mille insieme a uno spirito decisamente molto polemico. Insomma, forte potrebbe essere la tentazione di fuggire lontano, mille chilometri da tutto e da tutti. Forza, reagite! Non serve a niente nascondere la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi. Nel lavoro, seppur costretti a essere presenti in azienda, quasi sicuramente sarete di buonumore. Le vostre prestazioni torneranno a essere a livelli più che soddisfacenti. Venere, parlando d'amore, in qualche caso ammorbidirà le asprezze di un carattere scalpitante e nervoso come il vostro. Sarete coinvolgenti e con slanci convincenti riuscirete a sedurre chi vi piace. Se a tarda sera vi sentiste un po’ storditi, non insistete nel voler fare cose a tutti i costi: rallentate!