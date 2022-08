Sta per terminare la seconda settimana del mese di agosto per tutti i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo le previsioni dell'oroscopo e le novità che arriveranno in amore e nel lavoro nella giornata del 14 agosto per tutti i simboli astrologici, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore vi sentite maggiormente agitati e nervosi, questo perché ci sono diverse cose da fare all'interno della coppia. Nel lavoro meglio evitare di prendersela per motivi banali e cercare di superare ogni difficoltà.

Toro: per i sentimenti sta per arrivare un Ferragosto interessante.

Se ci sono delle storie in crisi, si potrà da ora rimediare. Nel lavoro sarete pronti a prendervi delle soddisfazioni.

Gemelli: a livello sentimentale ci vorrà maggiore attenzione in questa giornata, si ripartirà solo da Ferragosto. Nel lavoro è una giornata che vi vede maggiormente polemici, è meglio cercare di ritrovare serenità.

Cancro: in amore - con la Luna in buon aspetto - arriveranno maggiori soddisfazioni. Dovrete solo fare attenzione a qualche piccolo momento di agitazione. A livello lavorativo avrete la necessità di parlare con una persona importante per voi.

Leone: a livello sentimentale sarà necessario fare una scelta, in particolare se una persona al momento non è più della vostra parte.

Nel lavoro c'è uno stato di maggiore energia, attenzione solo a qualche piccolo disguido.

Vergine: a livello amoroso i single del segno in queste ore potrebbero essere attratti da una persona. Evitate solo passi falsi. Nel lavoro sarà più facile gestire le cose, nuovi incarichi possibili.

La seconda sestina

Bilancia: in amore è una giornata interessante, dovrete solo fare attenzione a qualche momento di agitazione.

Nel lavoro qualcosa non va e ci può essere qualche complicazione, è meglio evitare di prendere tutto di petto.

Scorpione: in amore è una giornata che porta novità, i nuovi progetti saranno positivi. Nel lavoro alcune problematiche potranno essere superate, molti hanno ottenuto quanto desiderato.

Sagittario: per i sentimenti Venere è favorevole ma la Luna è contraria, ci saranno momenti interessanti e altri meno.

Nel lavoro in questo momento ci sono nuove questioni da affrontare e discorsi da chiarire.

Capricorno: a livello sentimentale è una fase che porta maggiori complicazioni, alcune questioni però potrebbero essere riviste. Nel lavoro, se ci sono state delle incomprensioni, da ora potrete recuperare subito.

Acquario: per i sentimenti alcune opposizioni planetarie portano piccoli problemi, è una fase che vi vede maggiormente agitati. Nel lavoro siete vittime di distrazione e scarse concentrazioni.

Pesci: in amore - con Venere in buon aspetto - avrete la possibilità di vivere alcune questioni rimaste in sospeso, Luna nel segno che aumenta la passionalità. Nel lavoro impegnatevi per ottenere nuovi rilanci.