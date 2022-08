L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì 29 agosto 2022. Ad essere valutati in questo contesto sono gli ultimi sei simboli della corolla zodiacale. In evidenza nel periodo l'arrivo della Luna in Bilancia, portatrice di buona fortuna in ambito sentimentale e senz'altro pronta a favorire buone soluzioni ad eventuali problematiche amorose.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 29 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e riguardo i sentimenti.

Previsioni zodiacali del 29 agosto, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. In agenda la presenza della Luna nel segno proprio questo lunedì d'inizio settimana. Con la Luna che soggiorna nel segno sino al prossimo mercoledì, e grazie anche all'ottima congiunzione con Mercurio, vi aspetta una giornata vivace e anche molto proficua. Un pizzico di nervosismo, peraltro del tutto ingiustificato, sarà comunque da tenere a bada: per il resto è tutto ok! Nel lavoro, la giornata già da appena iniziata potrebbe dare piccole soddisfazioni ma anche abbastanza fatica. Alla fine, seppur soddisfatti non vedrete l’ora di rincasare. Famiglia e amore questo lunedì saranno dei richiami irresistibili ai quali vi sarà difficile rinunciare.

Mantenete i piedi saldi a terra, tenendovi alla larga da un insolito desiderio di qualche colpo di testa, e tutto andrà per il meglio. In molti sarete effervescenti e anche molto allegri: l’ideale per organizzare qualcosa con gli amici. Approfittate anche per rilassarvi.

Scorpione: ★★★★★. Un lunedì pronosticato a cinque stelle, pertanto non mancheranno certamente momenti fortunati e tanta positività su cui puntare.

La Luna in Bilancia, in questo inizio settimana in ottima sintonia con Marte e Plutone, vi appoggerà senza condizioni. E poco importa se qualcuno/a di vostra conoscenza continuerà a fare i capricci: nella vita non si può sempre avere tutto ma nemmeno si può pretendere tutto. Parlando di relax, gli ambiti extra-lavoro e quelli legati alle amicizie saranno i grandi favoriti.

Riuscirete a dosare con fine sapienza sforzi e impegni a livello fisico. Nel lavoro, i presupposti per centrare l’obiettivo che vi siete prefissi ci sono, il problema è che al momento non disponete dello staff adatto. In amore invece, parentesi altamente felice per quanto concerne la vita sentimentale di coppie e single. Con il partner i silenzi, ultimamente sempre più frequenti e duraturi, andranno a scomparire per sempre.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 29 agosto preannuncia un inizio settimana sottotono. Non prendetevela troppo se qualcuno/a nel periodo dovesse mollarvi in mezzo al guado. Cercate piuttosto di salvare il salvabile e piantatela di borbottare: la fortuna presto tornerà a girare dalla vostra e voi sarete felici.

D’improvviso anche l’umore potrebbe precipitare ai minimi storici, trascinando anche qualche progetto già in cantiere. Nel lavoro il periodo potrebbe offrirvi terreno fertile per coltivare il vostro desiderio di cambiamento. Dovete solo cogliere le buone opportunità. In amore, se siete in coppia, la giornata è prevista stabile e il buon accordo non dovrebbe mancare. Se invece siete ancora alla ricerca, tiratevi a lucido: potrebbe essere il gran giorno. L’umore non sarà alle stelle e tutta questa monotonia potrebbe riflettersi negativamente su corpo e spirito. Starete comunque abbastanza fisicamente: siete pure bellissimi!

Oroscopo e stelle del 29 agosto, previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Splendido periodo indicato dall'Astrologia a massima positività. Il vostro panorama astrale, in linea con questo splendido fine mese d'agosto, si sta facendo di giorno in giorno sempre più luminoso. Molto bene! Qualche neo dovete metterlo in conto, specie sul lavoro. Un piccolo pedaggio, tra tanto splendore non andrà ad inficiare di certo la buona valutazione attribuita dagli astri al periodo. Nel lavoro, se fate un'attività che gratifica è già una fortuna, se poi coincide con i propri interessi personali, allora vuol dire essere degli eletti. In amore dimenticate i problemi dei giorni scorsi perché presto si aprirà una piacevole parentesi che vi vedrà ristabilire dialogo e sintonia con il partner.

Super-impegnati come siete, dovreste sentirvi stanchi e anche un po’ stressati e invece state benissimo. Merito di una tempra non comune.

Acquario: ★★★. Un inizio settimana non come nelle attese. Dubbi e indecisioni potrebbero rendere fastidiosamente pesante questa ripresa di settimana. Cercate di reagire con il vostro consueto buonumore. Vi aspettano numerosi imprevisti, specie sul lavoro: chiamate a raccolta la vostra prontezza di riflessi e, allo stesso tempo, approfittate di eventuali parentesi di calma per prendervi una pausa dagli impegni quotidiani. La saggezza infatti suggerisce, in periodi come questi, di rinviare tutto a momenti migliori. In amore, le vostre disavventure professionali in questi giorni finiranno per condizionare pesantemente la vita di coppia.

Col partner ci saranno scintille in tutti i sensi. Possibili malesseri da eccessiva tensione nervosa saranno probabilmente da mettere in conto.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 29 agosto, preannuncia un periodo buono, anche se intavolato sulla generale normalità quotidiana. Il panorama astrale del periodo parla di una giornata punteggiata da dubbi, indecisioni e forse anche da una decisione frettolosa e sbagliata. Non è da voi agire senza pensare. Cercate di riflettere bene per evitare di muovervi in modo avventato. Nel lavoro invece, finalmente potreste riuscire a operare come piace voi: con calma, con precisione e seguendo la vostra proverbiale organizzazione. Molto bene l'ambito familiare, con gli amici e l'amore in generale in primissimo piano.

Se siete già in coppia, la vita a due in questo momento scorre abbastanza tranquillamente e senza intoppi. Per i single non ci sono novità in vista. Qualcuno non si sente in piena forma, ma è solo colpa della sfera emotiva, negativamente sollecitata dall’ansia e dallo stress sicuramente ingiustificati.