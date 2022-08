L'oroscopo di domenica 28 agosto è caratterizzato da tante novità. Stando alle previsioni astrologiche del giorno, i pianeti, grazie ai loro transiti, influenzano la vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi avrà voglia di avventura e chi preferirà la tranquillità domestica.

In particolare, Cancro, Acquario e Toro si posizioneranno ai primi posti della classifica, seguiti subito dopo da Vergine, Ariete e Pesci. Segni come quello dei Gemelli, Bilancia e Sagittario andranno incontro a un po' di confusione. Infine, Capricorno, Leone e Scorpione si sentiranno un po' a disagio.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 28 agosto. In fondo, ci sarà anche la classifica conclusiva della giornata.

Previsioni astrologiche del giorno 28 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi concentrerete sui vostri progetti personali. Sarete un vulcano di idee, pronto a esplodere in qualsiasi momento. Le previsioni astrologiche vi consigliano di prendervi il vostro tempo. Bruciare le tappe, infatti, potrebbe essere controproducente. Riceverete il supporto di una persona speciale. Voto 7.5.

Toro: non avrete più paura di fallire. Preferirete abbandonare i cattivi pensieri e concentrarvi solo su ciò che vi farà stare bene. Condividerete un rapporto molto speciale con la persona amata. Vi sentirete in grande sintonia, soprattutto quando starete da soli.

Non vedrete l'ora di organizzare la prossima gita. Voto 8.5.

Gemelli: sarete fieri delle scelte fatte in precedenza, ma sentirete la necessità di espandere la vostra conoscenza. Vorrete intraprendere nuove sfide, in modo da confrontarvi con situazioni diverse dal solito. Attenzione, però, a non prendere decisioni affrettate perché non saranno prive di conseguenze.

Voto 6.5.

Cancro: vivrete una giornata intensa e ricca di nuove possibilità. Finalmente, potrete concentrarvi sui vostri principali interessi. Darete spazio agli hobby, però, quando possibile, farete di tutto per coinvolgere le persone care. Crederete ciecamente nel potere dell'amicizia e nella collaborazione in famiglia. Voto 9.5.

Oroscopo e voti del 28 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: scoprirete lati inaspettati del vostro carattere. Sarete costretti a scendere a compromessi con una parte inedita di voi. Non sarà facile accettarvi, ma con il giusto atteggiamento ce la farete. Per fortuna, nessuna delle persone care vi lascerà soli. Saranno pronti a battersi per rendervi felici. Voto 4.5.

Vergine: sarete molto protettivi nei confronti delle persone care. Non sopporterete le offese e, in caso di necessità, sarete pronti a esporvi. Il vostro carattere vi consentirà di prendere sempre una posizione definita. Non darete spazio alla confusione perché adorerete pianificare ogni singola situazione. Voto 8.

Bilancia: non farete altro che riflettere sul vostro lavoro.

Non riuscirete a godervi la giornata, perché lo stress prenderà il sopravvento. Sarete convinti di poter fare di più, però, per il momento, non sarete ancora in grado di elaborare una nuova strategia. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non lasciarvi turbare. Voto 6.

Scorpione: sarà importante non fossilizzarvi troppo su progetti fallimentari. Le previsioni astrologiche vi consigliano di far vagare la mente e di provare a essere più flessibili. Un'eccessiva rigidità, infatti, potrebbe compromettere la creatività e le vostre possibilità di successo. Voto 4.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 28 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la relazione di coppia non sarà facile da portare avanti.

Proverete un immenso affetto nei confronti del partner, ma vorrete qualcosa di più. Andrete alla ricerca di nuovi stimoli e di incalzanti sfide. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non nascondere la situazione alla persona amata. Voto 5.5.

Capricorno: questa domenica non inizierà in modo lineare. Avrete così tante cose da fare da non riuscire a mantenere il controllo sulla situazione. Verrete distratti spesso e l'assetto astrale non vi sarà di grande aiuto. Potrebbe essere il momento più giusto per iniziare a delegare parte dei vostri incarichi. Voto 5.

Acquario: affronterete le nuove sfide in modo molto pacifico. Cercherete di non far infuriare il prossimo perché non avrete voglia di partecipare a inutili discussioni.

Trovare un punto di incontro sarà una delle vostre migliori specialità. Inoltre, la passione che metterete nelle cose non potrà fare a meno di stupire tutti. Voto 9.

Pesci: proverete una stima immensa per la vostra famiglia. Deciderete di fare qualcosa di speciale per trascorrere un po' di tempo in compagnia. Questo vi riempirà il cuore di gioia, ma le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a tenere in considerazione gli impegni di tutti. Voto 7.

Classifica del 28 agosto dei dodici segni zodiacali