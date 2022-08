Il segno della Vergine è il favorito dello zodiaco secondo l’Oroscopo di settembre 2022. Non solo sul piano amoroso, dove prevarranno tanti buoni sentimenti, ma anche la prospettiva di essere accanto a tutti coloro che circondano i nati sotto questo segno. Irrefrenabili e risolutori, potranno sicuramente essere considerati dei leader a pieno titolo.

A seguire le previsioni dell’oroscopo per il segno della Vergine di settembre 2022.

L’oroscopo di settembre: amore

Ci saranno due presenze essenziali per l’amore nella vostra costellazione, ovvero quella del Sole e di Venere.

Questa combinazione planetaria fa indirizzare il vostro amore verso il partner, favorendo un rialzo dell’intesa amorosa, molto promettente, ma soprattutto questo amore sboccerà in pieno sul piano familiare: genitori, figli e altri parenti. Saprete ascoltare, sarete sempre più disponibili nei confronti di chi cerca da voi una mano, ma anche disposti a dare consigli, qualche volta anche duri, affinché ci siano risoluzioni efficaci alle problematiche delle persone che amate. Secondo l’oroscopo potreste essere ricambiati tanto di più. Le amicizie, dal canto loro, potrebbero considerarvi come un punto di riferimento, soprattutto quelle più giovani e che hanno visto in voi fin dall’inizio un punto di approdo davanti alle proprie tempeste.

Lavoro

Potrete finalmente assumere le fattezze di leader all’interno della vostra squadra professionale, grazie a un avanzamento di carriera, ma anche a un'idea arrivata direttamente dalla vostra creatività, che abbia come obiettivo lo stesso dei colleghi che vi circondano. Secondo l’oroscopo gli affari e i guadagni potrebbero incrementare a dismisura, favorendo anche degli investimenti che avete sempre rimandato per cause di forza maggiore.

Con voi le sfide, anche quelle più difficili, verranno affrontate con tanta energia e promettendo efficacia. Non ci sarà progetto che vada in fumo proprio grazie alla vostra capacità di tenere le redini di qualsiasi situazione.

Fortuna

Il confronto con Venere vi metterà in condizione di avere molta fortuna nel corso del mese di settembre 2022.

Senza dubbio il Sole vi farà agire in modo risoluto e senza delle perplessità che potrebbero in qualche modo fermarvi. L’oroscopo darà un occhio di riguardo anche alle energie, in grado di salire al massimo e quindi di permettervi di svolgere anche dell’attività fisica, oltre che le normali mansioni di routine quotidiana. Non saranno escluse delle serate molto interessanti, sotto molti aspetti.