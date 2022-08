Non è semplice scegliere e trovare il partner perfetto, ma le stelle possono aiutarci con qualche consiglio per incontrare l'anima gemella in base al segno zodiacale e alle costellazioni. Di seguito, l'oroscopo dell'amore con le preziose indicazioni degli astri, amici e consiglieri, sempre pronti a portarci sulla strada giusta.

Oroscopo dell'amore: il partner perfetto in base al segno zodiacale

Ariete: segno forte, di fuoco. Non ama le mezze misure e cerca sempre di avere la meglio in ogni situazione, anche nella sfera sentimentale. Ecco perché, secondo l'Oroscopo, sarebbe bene trovasse un po' di pace con un segno più tranquillo e pacato come la Bilancia.

Toro: non è facile trovare l'anima gemella per il segno del Toro. Tenace e con un forte senso pratico, ama avere tutto sotto controllo e non apprezza gli imprevisti. Proprio per questo motivo la Vergine sarebbe l'ideale, anche se con il rischio che si instauri un po' di noia. I Gemelli sono un salto nel buio, ma senza dubbio sarebbe un'unione non monotona.

Gemelli: spesso inclini alla noia, istrionici e con mille idee per la testa. Nessuno li ferma, e per questo i segni di terra non sono l'ideale. Con la Vergine al fianco sarebbe un disastro, mentre un Leone, forte e capace di prendere le redini del rapporto quando necessario, ci sarà un'alchimia perfetta.

Leone, Vergine e Bilancia: con quali segni zodiacali trovare l'amore?

Leone: non a caso il Leone è il re della foresta. Vanitoso ma anche leale, il Leone è un partner estremamente affidabile, al di là di quanto si possa pensare. Molto protettivo, potrebbe trovare una buona intesa con la Vergine ma se vuole una storia passionale, l'oroscopo consiglia lo Scorpione.

Vergine: segno zodiacale razionale e puntiglioso per eccellenza, non ama molto mettersi in gioco. Amante della vita famigliare e del focolare, il suo ideale di amore è una casa piena di bambini e un marito presente e fedele. Per dare un po' di brio alla sua sfera amorosa, le stelle consigliano la Bilancia, ma anche l'Acquario potrebbe rendere felice i nativi della Vergine.

Bilancia: razionale, accondiscendente, riesce sempre a trovare una mediazione. Potrebbe essere il partner perfetto per mettere un po' di ordine nella vita dei Gemelli, ma con il rischio della noia. I segni perfetti, secondo l'oroscopo, sono invece il Sagittario e i Pesci.

Oroscopo dell'amore da Scorpione a Pesci

Scorpione: senza dubbio un segno zodiacale affascinante, che sa pungere al momento giusto ma un po' inaffidabile, a meno che non si innamori perdutamente. Le stelle consigliano un partner forte come il Leone.

Sagittario: in amore il Sagittario è meraviglioso: mai banale, divertente e capace di stupire. Va però stimolato per non farlo annoiare e per questo l'oroscopo dell'amore mette al suo fianco i vulcanici Gemelli.

Capricorno: un po' introverso, il segno del Capricorno è chiuso in amore e va saputo prendere. Le stelle vedono al suo fianco il Sagittario oppure i Pesci.

Acquario: segno zodiacale intellettuale per eccellenza, l'Acquario ha bisogno di un rapporto non banale e non ordinario. Ottima l'intesa con i Gemelli, il Sagittario ma anche con l'Acquario stesso.

Pesci: sognatori, un po' naif ed estremamente romantici. I Pesci formano una buona intesa con la Vergine, mentre con la Bilancia potranno contare su una relazione duratura e importante.