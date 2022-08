L'Oroscopo di mercoledì 3 agosto ha in serbo tantissime novità ed emozioni. Le previsioni zodiacali descrivono gli aspetti principali della vita sentimentale, lavorativa e sociale di ogni segno. Ci sarà chi sarà molto legato al partner e chi non potrà fare a meno di lanciarsi nel mondo del lavoro.

In particolare, Gemelli, Vergine e Capricorno potranno contare sulle loro capacità, mentre Cancro, Leone e Toro saranno investiti da una forza inaspettata. Bilancia, Acquario e Scorpione dovranno fare i conti con un lato particolare del loro carattere e, infine, Ariete, Sagittario e Pesci si sentiranno un po' confusi.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 3 agosto. Accanto a ogni segno zodiacale, sarà possibile trovare il rispettivo voto e, infine, la classifica complessiva.

Previsioni zodiacali di mercoledì 3 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi renderete conto di dover fare ordine nella vostra vita. Ci saranno cose di cui vorrete liberarvi e persone che non avrete più intenzione di sentire. Non saprete da dove cominciare, ma non sarete disposti a tirarvi indietro. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di agire con calma, senza cadere nell'impulsività o nell'eccessiva apatia. Voto 5.

Toro: le emozioni costituiranno una guida indispensabile. Saranno loro a indicarvi il sentiero da seguire.

Andrete dove vi suggerirà il cuore perché non sopporterete l'idea di vivere questa giornata senza enfasi. Riverserete il vostro entusiasmo nel lavoro e nella relazione di coppia. Il partner sarà disposto a dedicarvi attenzione e a condividere le sue idee. Voto 7.

Gemelli: sarete determinati ad avere successo sul posto di lavoro.

Difficilmente accetterete un "no" come risposta. Vi rimboccherete le maniche, anche a costo di sacrificare parte del vostro tempo libero. L'audacia dimostrata sarà ricompensata con il raggiungimento dell'obiettivo. Anche in ambito sentimentale la situazione sarà molto positiva: tra voi e il partner ci sarà un ottimo feeling.

Voto 9.5.

Cancro: sarete pronti all'azione. Deciderete di combattere la vita sedentaria con una serie di intraprendenti iniziative. La stanchezza si farà sentire, ma non potrete ignorare la gioia provata. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di cogliere questa opportunità per dare vita a un nuovo inizio. Anche i rapporti con gli altri saranno molto più positivi. Voto 8.

Oroscopo e classifica del giorno 3 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarà un giorno importante perché sancirà la vostra ripresa definitiva. Vi aspetta un periodo molto positivo, soprattutto sotto il profilo professionale. Verrete investiti da un'energia tutta nuova che vi consentirà di pianificare e di fare progetti.

La paura di commettere degli errori potrebbe rappresentare un piccolo ostacolo da superare: per fortuna, sdarete determinati. Voto 7.5.

Vergine: sarete pronti ad abbracciare il vostro lato più creativo. Proverete a distinguervi dagli altri con idee originali e suggerimenti senza precedenti. Vi rivelerete indispensabili sul posto di lavoro perché saprete fornire un contributo non indifferente. Gli amici faranno a gara per trascorrere un po' di tempo insieme a voi. La cosa migliore sarà organizzare un'uscita collettiva. Voto 9.

Bilancia: avrete bisogno di fare maggiore chiarezza. Le emozioni, apparentemente confuse, vi spingeranno a porvi delle domande importanti. Cercherete le risposte nella routine di tutti i giorni, ma saranno le novità a costituire la svolta tanto attesa.

Sarete precisi sul lavoro, ma l'ansia potrebbe prendere il posto della ragione. Fate attenzione a non farvi sopraffare. Voto 6.5.

Scorpione: farete fatica ad ammettere i vostri errori con gli altri. Anche quando vi accorgerete dello sbaglio, proverete a cambiare le carte in tavola per non essere accusati. Questo atteggiamento potrebbe apparire esagerato agli occhi delle persone care. Amici e parenti vi riempiranno di domande, mentre il partner tenderà a mettere il broncio. Voto 5.5.

Previsioni astrologiche e voti del agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi sembrerà di essere sotto un'incantesimo, ma non sarà una bella sensazione. Dovrete combattere contro uno spiacevole senso di disorientamento.

Proverete emozioni contrastanti che non vi consentiranno di osservare le situazioni con chiarezza. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di provare a fare appello alle vostre forze interiori. Voto 4.5.

Capricorno: metterete la soddisfazione personale al primo posto. Non sarete intenzionati ad accettare compromessi di alcun tipo. Preferirete contare solo su voi stessi perché alcune esperienze passate hanno lasciato il segno. Per ora, trarrete vantaggi da questo atteggiamento, ma le cose potrebbero cambiare. Fate attenzione a mantenere una certa flessibilità. Voto 8.5.

Acquario: sarete prede di facili inganni. Tenderete a fidarvi delle persone senza porvi troppe domande. Preferirete credere nella loro buona fede, ma gli eventi del giorno potrebbero abbattere le vostre certezze.

Dovrete fare in conti con una situazione molto particolare. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a non farvi scoraggiare: troverete la soluzione giusta. Voto 6.

Pesci: avrete la sensazione di essere stati abbandonati. Vi sentirete soli e poco inclini a conoscere nuove persone. Vi ritaglierete un angolino nascosto da dedicare ai vostri pensieri più profondi. In pochi riusciranno a scalfire l'armatura che avete costruito. Il partner e gli amici si preoccuperanno molto per il vostro stato emotivo. Voto 4.

Classifica finale del 3 agosto dei 12 segni zodiacali

Ecco la classifica conclusiva del giorno. I segni zodiacali sono collocati in base ai voti ricevuti.