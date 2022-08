Secondo l'oroscopo del 7 agosto, i nati sotto il segno dell'Acquario possono levarsi qualche sfizio in più. Per i Bilancia, invece, è tempo di fare qualche considerazione.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: siete desiderosi di affetto e di attenzioni. Nel momento in cui doveste sentirvi trascurati, potreste commettere qualche scelleratezza. Cercate di essere un po' più attenti.

11° Bilancia: lasciar correre le cose senza raddrizzare il tiro di tanto in tanto potrebbe rappresentare un grosso problema. Cercate di essere un po' più attenti e non prendete decisioni troppo istintive.

10° Ariete: l'Oroscopo del 7 agosto vi invita ad osare. Cimentatevi in nuovi rapporti e aprite la vostra mente e il vostro cuore ai sentimenti. Non chiudetevi solo per paura di fallire e soffrire.

9° Gemelli: siete un po' troppo permalosi e questo potrebbe portare le persone che vi circondano ad allontanarsi un po'. Cercate di lavorare un po' di più su questo lato del vostro carattere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: l'oroscopo del 7 agosto vi invita a vivere in maniera un po' più leggera. Spesso tendete a crearvi problemi anche laddove non esistono.

7° Cancro: giornata positiva per fare dei nuovi incontri. Chi è alla ricerca dell'anima gemella, però, potrebbe fare un po' di fatica a trovarla subito.

Siete esigenti e questo rappresenta un pregio ma anche un difetto.

6° Pesci: non vi fate trascinare oltremodo dalle emozioni. Essere emotivi è un vantaggio in certi casi, ma le persone che vi circondano potrebbero approfittare di questa situazione, non permettetelo.

5° Leone: siete in fase di ripresa. Dopo aver attraversato dei giorni un po' turbolenti, poco alla volta vi state mettendo in sesto.

In amore, però, restano da risolvere delle faccende in sospeso.

Oroscopo segni fortunati del 7 agosto

4° in classifica Toro: opportunità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Occhi ben aperti e cogliete al volo le cose interessanti. Sul fronte dei sentimenti, invece, siete piuttosto indecisi.

3° Sagittario: siete alla ricerca di novità, di emozioni forti e, perché no, un nuovo amore?

Questo potrebbe essere il momento giusto. L'Oroscopo del 7 agosto, infatti, vi vede molto propensi alle nuove relazioni.

2° Acquario: ottimo momento se state pensando di chiudere un affare. A partire da settembre comincerà per voi un periodo di grandi soddisfazioni, quindi approfittatene per levarvi qualche sfizio in più.

1° Scorpione: approfittate di questa ventata di ottimismo per fare tutte quelle cose che di solito vi annoiano. Allo stesso tempo, però, concedetevi anche un po' di relax.